Biển Đông: TQ Quân Sự Hóa Gần Xong, VN Thêm Tàu Chiến

Tình hình Biển Đông không sôi động như trước đây nhưng chứa đựng nhiều nguy cơ bất ổn cho khu vực khi Trung Cộng tiếp tục âm thầm hoàn tất các công trình quân sự hóa của họ ở Biển Đông, theo bản tin của Đài Á ChâuTự Do (RFA) cho biết hôm 6 tháng 2.Bản tin RFA viết rằng, “Mạng báo Inquirer của Philipines vào ngày 5 tháng 2 có bài viết đặc biệt nêu rõ những không ảnh từ một nguồn gửi đến báo này cho thấy Trung Quốc hầu như hoàn tất chuyển bảy bãi đá tại quần đảo Trường Sa thành những pháo đài. Đây là nỗ lực nhằm thống trị Biển Đông của Bắc Kinh.“Phóng viên Fances Mangosing của Inquirer tường trình rằng hầu hết những không ảnh như thế được chụp từ tháng 6 đến tháng 12 năm ngoái từ độ cao 1500 mét. Các ảnh đều cho thấy 7 đá mà Trung Quốc bồi lấp thành đảo nhân tạo đang trong giai đoạn cuối cùng phát triển những căn cứ không quân và hải quân.“Hoạt động không dứt của Trung Quốc sẽ sớm lập nên những tiền đồn quân sự trên các đá Chữ Thập, Châu Viên, Gaven, Gạc Ma, Vành Khăn, Subi, Tư Nghĩa. Từ những pháo đài đó, sức mạnh Trung Quốc sẽ bao quát khắp cả khu vực.“Mạng Inquirer nhắc lại một trong 7 đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi lấp nên có đá Vành Khăn nằm trong phạm vị Vùng Đặc Quyền Kinh Tế 370 kilomet của Philippines. Phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực Quốc tế- PCA đưa ra hồi tháng 7 năm 2016 nêu rõ Đá Vành Khăn thuộc Philippines.“Đường băng trên ba đá lớn nhất dường như cũng đã sắp hoàn thành. Bên cạnh đó là những công trình gồm hải đăng, vòm radar, nhà chứa máy bay, cơ sở thông tin liên lạc, những tòa nhà nhiều tầng đã được xây dựng.“Trên các bãi đá nhỏ hơn gồm Gaven, Châu Viên, Tư Nghĩa và Gạc Ma, không ảnh cho thấy những bãi đáp trực thăng, đài quan sát, đài thông tin liên lạc, vòm radar và những tuốc bin gió đã được xây dựng.”Trong khi đó một bản tin khác của RFA hôm Thứ Ba nói rằng, “Hoạt động tiếp tục cải tạo đá và đảo của Trung Quốc tại Biển Đông làm xói mòn niềm tin giữa các quốc gia có tuyên bố chủ quyền chồng lấn tại đó, cũng như làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.“Hãng tin AFP loan tin vừa nêu cho biết bộ Trưởng Ngoại giao 10 nước thuộc Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á- ASEAN, ra thông cáo sau cuộc họp một ngày tại Singapore mặc dù không nêu đích danh Trung Quốc.“AFP dẫn phát biểu của bộ trưởng ngoại giao Singapore, Vivian Balakrishnan, đưa ra trong thông cáo rằng 10 bộ trưởng ngoại giao ASEAN ghi nhận quan ngại được một số người tương nhiệm đưa ra đối với công cuộc bồi lấp đảo nhân tạo và các hoạt động tại Biển Đông. Điều này làm xói mòn niềm tin, gia tăng căng thẳng, có thể làm phương hai đến hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực.”Hành động quân sự hóa Biển Đông của TC khiến cho các nước trong vùng quan ngại, đặc biệt là Việt Nam, nước bị TC xâm chiếm nhiều biển đảo nhất. Chính vì vậy, VN cũng gia tăng các hoạt động quân sự để đương đầu mà cụ thể là việc họ mua nhiều tàu chiến Nga trong những năm gần đây.Bản tin của Đài RFA hôm Thứ Ba cho biết rằng, “Sáng 6/2, tại Quân cảng Cam Ranh, Vùng 4 Hải quân tổ chức lễ thượng cờ, đưa vào hoạt động hai tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 phiên hiệu 015 Trần Hưng Đạo và 016 Quang Trung.“Chuẩn đô đốc Hoàng Hồng Hà, Phó tư lệnh Hải quân Việt Nam, và đại biểu các địa phương, quân đội, quân chủng, Vùng 4 Hải quân, chuyên gia bảo hành và cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162 tham dự lễ thượng cờ.“Tàu hộ vệ tện lửa Gepard 3.9 do Nga sản xuất theo hợp đồng ký kết với Hải quân Việt Nam. Tàu cung cấp cho Việt Nam được trang bị một số khí tài được cho là hiện đại, có nhiệm vụ săn tìm, theo dõi và tác chiến hiệu quả các mục tiêu từ tàu nổi, tàu ngầm cho đến máy bay, hỗ trợ cho lực lượng đổ bộ.”Ngoài ra, trong một bản tin khác cùng ngày, Đài RFA cho biết rằng, “Hải Quân Việt Nam đã tiếp nhận đưa vào biên chế đầy đủ 6 tàu ngầm Kilo 636.“Thiếu tướng Trần Hoài Trung, Bí Thư Đảng Ủy, Chính Ủy Quân Chủng Hải Quân Việt Nam, cho báo giới biết như vừa nêu vào ngày 6 tháng 2.“Vừa qua vào ngày 14 tháng 3, Trung Tá Vũ Hữu Khiêm, phó trưởng phòng Tuyên Huấn, Cục Chính Trị Hải Quân Việt Nam, thông báo lực lượng này hoàn toàn làm chủ được 5 trên 6 tàu ngầm Kilo 636 không cần chuyên gia nước ngoài.“Tính đến lúc đó, ngoại trừ chiếc mới nhận thì 5 chiếc tàu ngầm Kilo 636 của Việt Nam do Nga đóng đủ khả năng bước vào chiến đấu ngay khi cần thiết.“Với việc đưa vào biên chế 6 tàu ngầm Kilo vừa nêu thì hợp đồng giữa chính phủ Việt Nam và Cộng Hòa Liên Bang Nga về việc này đã hoàn tất.”