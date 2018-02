Bình Dương: Hàng Trăm Thợ Bị Ngộ Độc Vào Bệnh Viện

(Xem: 159)

Thời sự và sự kiện, tình hình CSVN cho thấy Tổng bí Thư CSVN thân TC đã đại thắng Mùa Đông, hạ được tàn dư chủ chốt của phe chủ trương xích lại gần Mỹ do Cựu Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng cầm đầu như Đinh la Thăng, Trịnh xuân Thanh bị bắt làm củi tham nhũng đem đi đốt lò. Trọng cũng mua chuộc chiêu hồi được Bộ Trưởng Công An Trần đại Quang hiện làm Chủ Tịch Nước và Tô Lâm đang làm Bộ Trưởng Công an. Trọng cũng trao đổi với Cựu TT Dũng hồi hưu cùng có mặt ở Saigon mừng Chiến Thắng Tết Mậu Thân. Coi TT Dũng thua, Quang thua, Tổng Trọng bắt đầu thành lập chế độ công an trị ở VN.