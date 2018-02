Chống Formosa Bị 14 Năm Tù

2 người chống lại vụ Formosa gây ô nhiễm tại miền Trung là ông Hoàng Đức Bình và Nguyễn Nam Phong đã bị tòa án tỉnh Nghệ An kết án 14 năm tù và 2 năm tù hôm 6 tháng 2, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm Thứ Ba.Bản tin VOA viết rằng, “Tòa án tỉnh Nghệ An hôm 6/2 tuyên án 14 năm tù đối với nhà hoạt động vì môi trường Hoàng Đức Bình mà chính quyền Việt Nam cho là đã lợi dụng sự cố ô nhiễm môi trường biển để kích động, tổ chức các cuộc tuần hành, biểu tình phản đối nhà máy Formosa.“Trả lời phỏng vấn VOA sau khi dự phiên tòa, ông Hoàng Đức Hòa, thân phụ của nhà hoạt động Hoàng Đức Bình nói rằng đó là một phiên tòa bất chấp pháp luật, kỷ cương.““Kết quả phiên tòa như thế không thể chấp nhận được. Bình không thể bị kết tội gì cả. Trên đường đi kiện Formosa thì bị bắt cóc và quy cho tội chống người thi hành công vụ. Từ trước đến nay chưa bao giờ gặp một phiên tòa nào như phiên tòa này. Bây giờ cộng sản Việt Nam bất chấp pháp luật, không còn pháp luật kỷ cương nữa.”“Hôm 6/2 hãng tin Reuters trích lời ông Hà Huy Sơn, một trong các luật sư bào chữa cho ông Bình, nói “Phiên tòa xét xử không có chứng cứ và không khách quan.” Luật sư Sơn nói thêm rằng trước tòa ông Bình khẳng định ông vô tội.”Bản tin VOA cho biết thêm rằng, “Báo Nghệ An hôm 6/2 nói ông Hoàng Đức Bình, 35 tuổi, bị tuyên phạt 7 năm tù về tội “Chống người thi hành công vụ” và 7 năm tù về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích của tổ chức, công dân.”“Cũng trong vụ án này, một nhà hoạt động khác là Nguyễn Nam Phong, 38 tuổi, bị tuyên phạt 2 năm tù về tội “Chống người thi hành công vụ.” Luật sư Sơn nói với Reuters rằng Phong được giảm nhẹ hình phạt vì đã nhận tội, và xin khoan hồng.“Ngày 14/2/2017, Hoàng Đức Bình, Nguyễn Nam Phong cùng nhiều người khác đi từ giáo xứ Song Ngọc ở Nghệ An vào Hà Tĩnh để kiện Công ty Formosa vì làm ô nhiễm môi trường biển vào năm 2016.“Báo Nghệ An nói rằng khi đoàn người khiếu kiện đến địa phận xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, thì lực lượng cảnh sát giao thông “ổn định trật tự.” Lúc này Bình đang ngồi trên xe đã “xúi dục tài xế là Nguyễn Nam Phong đóng cửa ôtô, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng.”““...“Hoàng Đức Bình và Nguyễn Nam Phong bị bắt vào ngày 15/5/2017.”Trong khi đó bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) hôm 6 tháng 2 cho biết rằng, “Bên ngoài phiên tòa 12 thân nhân của anh Hoàng Đức Bình bị đánh đập và bắt đưa vào đồn công an thành phố Vinh.“Linh mục Thục cho biết: “Tôi có quay lại đoạn phỏng vấn em Hảo (Hoàng Đức Hảo) em trai ruột của Hoàng Đức Bình. Em bảo rằng nó (công an) giẫm đạp lên người. Nó đem gậy gộc, gậy gắt nó đánh. Có mấy lần em ngất xỉu thì công an gọi bác sĩ đến cấp cứu cho tỉnh rồi lại đập tiếp. Nó thể hiện một hành vi rất man rợ, rất độc ác.”“Ông Hoàng Đức Nguyên anh trai của ông Bình cũng là một nạn nhân bị hành hung khi đi tham dự phiên tòa của em trai mình. Ông Nguyên bị đánh vào mặt và đạp nhiều phát vào cạnh sườn và đưa vào đồn công an thành phố Vinh. Tham dự vào việc đánh và bắt ông Nguyên có Trần Đình Quang, an ninh huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.”