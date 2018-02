Hội Thủy Quân Lục Chiến Nam Cali Tiệc Tất Niên, Đón Xuân Mậu Tuất

Trong tiệc tất niên và đón xuân Mậu Tuất của Hội Thủy Quân Lục Chiến Nam California.Garden Grove (Bình Sa)- - Trưa Chủ Nhật ngày 4 tháng 2 năm 2018, tại nhà hàng Dimond Seafood, Thành Phố Garden Grove, Hội Thủy Quân Lục Chiến Nam California đã tổ chức tiệc tất niên đón mừng xuân Mậu Tuất 2018.Tham dự buổi tiệc tất niên ngoài một số qúy Niên Trưởng, các anh chị em trong đại gia đình Thủy Quân Lục Chiến còn có qúy thân hữu, một số qúy vị đại diện các hội đoàn bạn, các cơ quan truyền thông. Đặc biệt có sự tham dự của Bà Quả phụ Cố Trung Tướng Lê Nguyên Khang.Điều hợp chương trình TQLC Nguyễn Phục Hưng, Lý Khải Bình và Thu Hà Nguyễn.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm do Ban hợp ca Thủy Quân Lục Chiến thực hiện,Tiếp theo Ông Nguyễn Phục Hưng Hội Trưởng lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn quan khách, qúy Niên Trưởng cùng tất cả mọi người tham dự, ông chúc tất cả mọi người một năm mới An Vui Hạnh Phúc, ông nói tiếp: "Họp mặt Tất Niên đón mừng Xuân mới với mục đích để cùng nhau ôn lại những kỷ niệm vui buồn trong năm cũ và chia xẻ với nhau những việc làm cần thiết cho hội trong những ngày tháng tới.”Sau đó phần giới thiệu các em trong đoàn Young Marines do cô Thu Hà Trưởng Đoàn Young Marines, hiện là Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố Garden Grove hướng dẫn lên chào mừng qúy vị Niên trưởng cùng tất cả mọi người tham dự, và sau đó nhận bao lì xì năm mới do Bà Liên Trần, phu nhân ông Hội Trưởng Nguyễn Phục Hưng trao tận tay chúc các em một năm mới an vui.Buổi tiệc bắt đầu, mọi người cùng thưởng thức chương trình văn nghệ dưới sự điều hợp của Ca Sĩ Xuân Thanh cùng sự góp mặt của Bác Sĩ Ca Sĩ Trung Chỉnh, BS. Trương Minh Cường, Ca Sĩ Xuân Thanh, Lan Hương, Khánh Vân...Mở màng chương trình văn nghệ với bản “Cờ Bay Cờ Bay” mọi người cùng hát. Đặc biệt trong chương trình văn nghệ có nhạc cảnh “Rước Xuân Về Nhà” do ban văn nghệ Thủy Quân Lục Chiến trình diễn.Cuối cùng ông Hội Trưởng Nguyễn Phục Hưng lên cảm ơn qúy Niên Trưởng, cùng tất cả qúy anh chị trong gia đình Thủy Quân Lục Chiến Nam Cali và thân hữu đã đến tham dự buổi tiệc đón Xuân Đinh Dậu hôm nay.Được biết Hội Thủy Quân Lục Chiến Nam California là thành viên trong Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Nam California. Ngoài những sinh hoạt thường xuyên của hội, hội còn tham gia vào các sinh hoạt chung của cộng đồng người Việt Quốc Gia Nam California, nhất là trong những công tác đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam.Mọi chi tiết liên lạc Hội Thủy Quân Lục Chiến gọi Ông Nguyễn Phục Hưng (714) 638-7276.