SBTN Tham Gia Diễn Hành Tết Với Chủ Đề “Sài Gòn Xưa”

Hình: tetparade.orgĐoàn Hưng / SBTNVào sáng ngày Mồng Hai Tết Mậu Tuất, trên đường phố Bolsa tại Little Sài Gòn thuộc tiểu bang California, sẽ diễn ra cuộc diễn hành Tết hằng năm do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali cùng nhiều hội đoàn tổ chức. Đặc biệt năm nay, đồng hương đi xem sẽ được chứng kiến đoàn diễn hành của Đài Truyền Hình SBTN tham dự, với chủ đề “Sài Gòn Xưa”.Đoàn diễn hành SBTN chọn chủ đề “Sài Gòn Xưa” là vì đây là một chủ đề độc đáo, thích hợp với ngày Tết, trước đây chưa từng thực hiện. Năm hết Tết đến, người dân Việt Nam mình hay có thói quen ôn lại những kỷ niệm đẹp ngày xưa. Đối với nhiều người Việt tị nạn, những hình ảnh về một Sài Gòn hoa lệ, thủ đô của Miền Nam Tự Do trước 1975 là những kỷ niệm đẹp nhất. Những con đường Sài Gòn dù nay đã đổi họ thay tên, nhưng vẫn như in trong trí nhớ của hàng triệu người Việt hải ngoại.Đoàn diễn hành SBTN năm nay sẽ tái tạo lại những con đường Sài Gòn xưa. Với những chiếc vespa, những chiếc xe hơi cổ điển thời của thập niên 60, 70. Với những chiếc xe xích lô một thời thân quen. Với những tà áo dài trắng của những cô nữ sinh Sài Gòn tan trường về. Với những chàng trai, cô gái Sài Gòn thanh lịch. Những nét thơ mộng, hoài niệm nhất của Sài Gòn mến yêu.Tại buổi diễn hành quí khán giả sẽ có dịp gặp gỡ các xướng ngôn viên, các ca sĩ SBTN mà mình ưa thích trên đường phố Bolsa. Buổi diễn hành sẽ bắt đầu vào lúc 9h sáng ngày ngày 17/02/2018. Dự tính năm nay sẽ có 60 đơn vị tham gia diễn hành.Đoàn diễn hành SBTN sẽ nhân cơ hội năm mới để giới thiệu đến quí đồng hương 2 sự kiện mới đáng chú ý của SBTN trong năm 2018. Thứ nhất là chương trình SBTN VOICE, cuộc thi hát có qui mô lớn nhất tại hải ngoại, do SBTN lần đầu tổ chức. SBTN VOICE hiện đang thu hút các thí sinh tham dự từ khắp nơi trên thế giới, kể cả Việt Nam. Cuộc thi vẫn còn nhận hồ sơ của các thí sinh cho đến hết ngày 28/02. Để biết thêm chi tiết, xin vào trang web www.sbtnvoice.com.SBTN mong muốn các cư dân Little Sài Gòn cũng như người Việt khắp nơi về miền Nam Cali ăn Tết sẽ Tại buổi diễn hành quí vị sẽ có dịp gặp gỡ các xướng ngôn viên, các ca sĩ SBTN mà mình ưa thích trên đường phố Bolsa.Sự kiện thứ hai là SBTN đã bắt đầu phát hình những chương trình truyền hình của mình trên hệ thống internet qua SBTN Online TV. Khán giả ở khắp nơi trên thế giới hiện nay có thể xem SBTN mọi lúc, mọi nơi, trên nhiều thiết bị điện tử khác nhau như smart phone, tablet, smart TV… với giá chỉ có $7.99/ tháng.SBTN Online TV là phương tiện tuyệt vời để cộng đồng người VIệt khắp nơi trên thế giới có thể theo dõi tin tức, phóng sự, các chương trình giải trí của SBTN.Hiện nay, SBTN Online TV chưa áp dụng cho những khách hàng ở Mỹ. Nhưng quí khán giả của SBTN ở Mỹ có thể thông báo cho người thân của mình ở Việt Nam cũng như các quốc gia khác vào đường link https://sbtnonline.vhx.tv/ để xem thử trong 30 ngày và ghi danh.Đoàn Hưng / SBTN