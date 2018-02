Động Binh, Cháy Chợ, Xe Cán, Ngộ Độc Rượu…

Xuân NiệmCâu chuyện Bắc Triều Tiên có vẻ phức tạp hơn, khi đàn anh Trung Quốc nghi ngờ cơ nguy sụp đổ như Liên Xô, Đông Âu…Báo Lao Động kể: Trung Quốc động binh 300.000 quân sát biên giới Triều Tiên…Trung Quốc được cho là đang di chuyển tên lửa và điều quân đến gần biên giới Triều Tiên, một dấu hiệu tiềm ẩn cho thấy Bắc Kinh đề phòng làn sóng tị nạn ở phía bắc hoặc một cuộc xáo trộn về quân sự ở Triều Tiên.Báo Pháp Luật kể chuyện cháy chợ ở Cà Mau: Rạng sáng 6-2, một đám cháy bất ngờ bùng phát tại một ki ốt bán giày dép, quần áo may sẵn ở chợ Chà Là, huyện Đầm Dơi (Cà Mau). Lửa sau đó lan sang ki ốt của vợ chồng anh Trà Thái Hoàng cùng 3 gian hàng khác. Do gần Tết, vợ chồng anh Hoàng ngủ tại ki ốt để trông hàng hóa, hỏa hoạn bất ngờ khiến họ không kịp thoát.Báo Tuổi Trẻ kể chuyện bi thảm: Trong lúc lùi xe, một chiếc xe tải đã cán qua chiếc xe đạp điện của một nữ sinh lớp 9 trên đường đi học về khiến nạn nhân thiệt mạng.Chiều 5-2, Công an huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe đạp điện khiến một nữ sinh lớp 9 chết thảm.Nhậu coi chừng… Báo SGGP kể: Theo cảnh báo của Cục An toàn thực phẩm (ATTP) Bộ Y tế, vào thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán, số người bị ngộ độc rượu phải nhập viện cấp cứu, thậm chí là tử vong, tăng rất cao.Trong đó, số vụ ngộ độc do rượu trắng pha cồn công nghiệp methanol chiếm tới gần 50%. Đáng lo ngại hơn, ngoài nguy cơ ngộ độc thì rượu còn gây ra nhiều hệ lụy nguy hại tới sức khỏe người sử dụng và cả xã hội.Bản tin RFA ghi nhận: Hãng AP dẫn lời Đại sứ Tina Kaidanow cho biết một phái đoàn lớn của Mỹ tham dự Triển lãm Hàng không Singapore (SAS) đang làm mọi thứ có thể để khuyến khích chính phủ các nước Đông Nam Á mua vũ khí của Mỹ, chẳng hạn như chiến đấu cơ F-35.Bản tin Zing ghi lời Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nói rằng nên thông cảm cho chuyện cán bộ nghỉ hưu mượn xe công đi đám cưới ở Sóc Trăng.Ngày 5/2, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống cho biết thông qua báo chí, ông đã biết được chuyện Cục Thống kê TP Cần Thơ cho hai xe biển số xanh chở cán bộ đã nghỉ hưu đi đám cưới ở TP Sóc Trăng. Tiệc được tổ chức tại nhà hàng trên đường Mạc Đĩnh Chi và chủ tiệc là quyền Cục trưởng Cục Thống kê Sóc Trăng Nguyễn Hữu Thống.Báo Người Lao Động kể: Các nhà khoa học thuộc Đại học Exeter (Anh) phát hiện 80% thiếu niên trong cuộc khảo sát phơi nhiễm với hóa chất BPA trong nhựa, thứ có thể khiến họ vô sinh, bất lực hoặc ung thư.94 thiếu niên tuổi từ 17-19 đã trải qua phân tích chi tiết về máu hoặc nước tiểu để đo độ phơi nhiễm với BPA – bisphenol A – hóa chất được sử dụng trong công nghiệp nhựa, bao gồm những chai nước suối, hộp đựng thức ăn, phần tráng bên trong các lon đồ hộp.Bản tin TTXVN viết: Quyết định cách chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Phước Thanh…Ngày 5-2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.Bản tin VOV kể chuyện hôm Thứ Hai 5/2/2018: VN-Index giảm kỷ lục, thị trường 'bốc hơi' hơn 8 tỷ USD.Trong phiên giao dịch hôm 5/2, VN-Index có đà giảm kỷ lục, túi tiền của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán “bốc hơi” tới gần 185.000 tỷ đồng.Đóng cửa phiên giao dịch 5/2, VN-Index giảm 56,33 điểm, tương ứng 5,1% xuống 1.048,71 điểm. Có hơn 282 triệu cổ phiếu, tương đương 8.303 tỷ đồng được trao tay. Toàn sàn ghi nhận có tới 269 mã giảm giá, 16 mã đứng giá và chỉ 50 mã tăng giá.Đà giảm sâu này của các chỉ số khiến vốn hóa thị trường chứng khoán “bốc hơi” khoảng 185.000 tỷ đồng (tương đương 8,1 tỷ USD).Báo Hà Nội Mới kể: Không bằng đại học vẫn được làm Chánh Thanh tra Sở GTVT Kiên Giang.Từ năm 2011-2016, ông Trương Ngọc Phước làm Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang mà không có bằng đại học.Bản tin VnExpress kể chuyện rút tiền ATM ở Sài Gòn: Sắp tết, đi 10 trụ ATM ở Sài Gòn mà tôi chẳng rút được đồng nào.Các cây ATM vẫn báo lỗi dù ở Quận 1 hay Thủ Đức.Bản tin Infonet kể: Việt kiều đổ về quê ăn Tết, sây bay Tân Sơn Nhất bắt đầu những ngày "nghẹt thở"…Trong những ngày qua lượng Việt kiều về nước tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM dần tăng mạnh. Dự kiến những ngày tới, lượng khách sẽ còn tăng cao hơn, bao gồm cả ga đến và đi.