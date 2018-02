Đức Giáo Hoàng Tặng TT Thổ Huy Chương Hỗ Trợ Hòa Bình

ROME - TT Thổ Nhĩ Kỳ tới Vatican trong lúc chính quyền Italy ban hành lệnh cấm biểu tình trong 24 giờ (mãn hạn tối Thứ Hai) khi lực luợng Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục vây đánh dân quân Kurd tại Afrin (Syria). 3500 nhân viên an ninh Italy đuợc tăng cuờng để bảo vệ an ninh TT Erdogan – nhưng cũng có 1 cuộc biểu tình ngồi chống Ankara của khoảng 30 người, do 1 nhóm Kurd tổ chức, không xa toà thánh. Biểu ngữ của họ là dòng chữ “Tội ác chống nhân loạn đang diễn ra tại Afrin”.Đây là lần đầu tiên từ 59 năm, quốc trưởng Thổ Nhĩ Kỳ gặp Đức giáo hoàng. Trong 50 phút tiếp kiến, nhà lãnh đạo giáo hội ki-tô thế giới tặng TT Erdogan 1 huy chuơng minh họa cảnh thiên thần xiết cổ quỷ gây chiến tranh - ngài nói “Đây là biểu tượng của thế giới hoà bình và công lý”, theo tường thuật của nhà báo.TT Erodogan đuợc trông đợi tán thưởng vị chủ chiên Catholic quan điểm chống lại quyết định của TT Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel - trong 1 cuộc phỏng vấn hôm chủ nhật ông nói “Cả 2 chúng tôi tán đồng nguyên trạng và sẽ bảo vệ quy chế hiện nay của Jerusalem”.Là nhân vật chủ trương đối thoại liên tôn, Đức giáo hoàng Phanxicô đã tông du Thổ Nhĩ Kỳ hồi Tháng 11-2014, và hội đàm với TT Erdogan, là tín đồ Hồi Giáo thuần thành - ngài từng lên án những kẻ gọi toàn thể tín đồ Hồi Giáo là khủng bố.Ngoài ra, trong 1 cuộc phỏng vấn hôm chủ nhật, TT Erdogan xác quyết ý muốn trở thành hội viên toàn phần của Liên Âu và không loại trừ khả năng hành động phối hợp với Italy về Libya, là điểm xuất phát của đa số di dân vuợt Địa Trung Hải tới bờ nam châu Âu, trước hết tới Italy.