Thổ Nhĩ Kỳ Giam 600 Người Phản Đối Chiến Dịch Afrin

ANKARA - Từ ngày lực luợng Thổ Nhĩ Kỳ mở chiên dịch biên giới, tấn công dân quân Kurd tại khu vực Afrin (Syria), đã có 573 người phản đối can thiệp quân sự bị tống giam, theo biên bản của chính quyền.Cuộc đàn áp mở rộng bao gồm cả Hội y-học, gây quan ngại quyền tự do phát biểu duới quyền của lãnh tụ Erdogan, là người gọi thành phần phản đối là phản bội. Thông cáo của Bộ nội vụ ghi : 449 người bị bắt về tội tuyên truyền khủng bố bằng mạng và 124 người về tội tham gia biểu tình phản đối.Tuần qua, thẩm quyền công tố phát lệnh bắt 11 thành viên cao cấp của Hội y-học, gồm chủ tịch, sau khi Hội này tuyên bố “Không chiến tranh – hoà bình tức khắc”.Trang mạng của Hội xác nhận 11 bác sĩ đã đuợc tạm thích có điều kiện – TT Erdogan tuyên bố hôm cuối tuần : thẩm quyền công tố hành xử quyền chống lại khủng bố bằng tuyên truyền và bằng truyền thông xã hội, vì quyền lợi an ninh quốc gia.