Cổ Phiếu Giảm 1,175: Xóa Mức Tăng 2018

NEW YORK -- Thị trường chứng khoán kinh hoàng: Chỉ số Dow Jones (các công ty kỹ nghệ lớn ở Mỹ) hôm Thứ Sáu 2/2/2018 đã sụt thê thảm, nhưng hôm Thứ Hai 5/2/2018 còn sụt bi đát thêm.Như thế là chỉ số Dow Jones giảm nhiều nhất trong vòng 6 năm rưỡi: Chỉ số trung bình kỹ nghệ Dow Jones giảm 1,175 điểm, tức là mức sụt giảm riêng trong một ngày nhiều kỷ lục lịch sử -- và đóng cửa thị trường ở mức 24,345 điểm.Kinh hoàng là vào một thời điểm chiều Thứ Hai: chỉ số này giảm 1,600 điểm, may mà lên lại chút đỉnh.Các chỉ số thị trường chứng khoán lớn khác cũng bi đát:Chỉ số thị trường S&P 500 (dùng cho nhiều quỹ đầu tư) đã giảm 113 điểm, tức là 4.1%, để còn 2,648.Chỉ số thị trường Nasdaq (chủ yếu các công ty kỹ thuật) giảm 273 điểm, tức là giảm 3.8%, để còn 6,967.Mức giảm chỉ số Dow Jones là 4.6%. Có hai yêu1ú tố chính: Báo Wall Street Journal phân tích rằng giới đầu tư sợ lạm phát tăng, và vì nhiều phần Quỹ dự trữ liên bang sẽ tăng lãi suất lần nữa.Trong vòng 2 ngaỳ (Thứ Sáu và Thứ Hai) sụt giảm chỉ số chứng khoán như thế, đã xóa trắng toàn bộ mức tăng chỉ số trong những gì đạt được trong năm 2018 tới giờ.Các chuyên gia nói rằng chưa có gì lo sợ cho kinh tế Mỹ, vì sụt giảm là bình thường do lâu nay trị giá chứng khoán đã tăng nhiều một cách bất bình thường.