1 Thập Niên Sau Suy Thoái, Lương Công Nhân Mỹ Tăng

OAKLAND, California - Loại tăng luơng mà người lao động chờ đợi nhiều năm đã bắt đầu tại nhiều tiểu bang – phân tích của Reuters cho thấy tỉ lệ thất nghiệp giảm đưa tới tăng luơng.Thị trường lao động gần như toàn dụng khiến chủ nhân thấy là cần tăng luơng để giữ chân công nhân trong khi tìm người thay thế có kỹ năng thích hợp là khó.Trong năm qua, luơng trung bình tăng khoảng 3% tại ít nhất 50% số tiểu bang - luơng bắt đầu tăng trong năm qua (là 10 năm sau suy thoái) tại các tiểu bang có tỉ lệ thất nghiệp thấp kỷ lục.Trong 4 năm qua, nền kinh tế Hoa Kỳ tạo ra 10 triệu việc làm và tỉ lệ thất nghiệp thấp nhất 10 năm, nhưng luơng vẫn là điều gây thất vọng với người lao động – mối liên quan như thế gây bối rối Quỹ dự trữ liên bang, chính khách và chính quyền. Vì bất bình đẳng tăng, dân thường vẫn là thành phần thiệt thòi trong khi doanh nghiệp huởng lợi từ thị trường chứng khoán, nhất là trong năm đầu nhiệm kỳ TT của tỉ phú New York.Tháng 1 ghi nhận luơng giờ tăng 2.9% so với cùng kỳ năm trước, nhiều nhất từ 8 năm rưỡi, nhưng không bằng tỉ lệ 3.5% là mức báo hiệu tiềm năng kinh tế vững mạnh theo thẩm định của kinh tế gia.Phân tích của Reuters nhận thấy luơng tăng cùng lúc tại các ngành chế xuất, kỹ thuật và bán lẻ – nhưng, các viên chức quản trị không thể công nhận bao nhiêu phần phúc lợi về luơng là công của TT Trump.Tỉ lệ thất nghiệp vào lúc cao điểm của suy thoái 2007-2009 là 10%. Ông Michael Frazer là chủ tịch Frazer Computing chuyên cung cấp nhu liệu cho các đại lý bán xe cũ ở miền bắc tiểu bang New York đã cho nhân viên tăng luơng 6.1% từ cuối năm 2017 - năm trước, ông đã cho tăng 3.7%.Tại Portland (Oregon), tổng giám đốc Monica Enand tại nhà cung cấp Zapproved xác nhận : công nhân đuợc tăng luơng 2 lần hàng năm để bảo đảm thích ứng với thị trường về quyền lợi luơng bổng của người lao động.Bảng phân tích của Reuters ghi 25 tiểu bang tăng luơng trong năm qua, so với 17 tiểu bang năm 2016 và 12 tiểu bang năm 2015.Năm 2017 chứng kiến tỉ lệ thất nghiệp là thấp gần kỷ lục tại 17 tiểu bang, gồm New York – năm 2016 chỉ là 5. Giáo sư Bart Hobjin tại Arizona University cho biết : luơng tăng khi tỉ lệ thất nghiệp là thật mạnh.Trong tháng qua, thống đốc William Dudley của chi nhánh FED New York đã nói : luơng tăng tại tiểu bang thất nghiệp thấp cho phép tin rằng tỉ lệ lạm pháp sắp tăng. Phóng viên nhận xét : hệ thống cửa hàng New York Bagels của Noah ở California trả luơng công nhân mới tuyển cao hơn mưc tối thiểu luật định từ giữa năm 2017.