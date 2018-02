Ào Ạt, Phong Gấp GS, Tiến Sĩ

HANOI -- Giáo sư và Tiến sĩ được phong ào ạt... tuy nhiên, có tới 34% GS xét duyệt năm 2017 không có bài báo quốc tế, theo tin từ Báo Đất Việt.Bản tin nói rằng 34% Giáo sư, trên 53% Phó giáo sư được xét duyệt năm 2017 không có bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nổi tiếng quốc tế.Cụ thể, trong số 85 giáo sư (GS) được xét duyệt lần này có 56 GS có bài báo đăng trên tạp chí ISI và Scopus với số lượng 924 bài, trung bình 16,5 bài/giáo sư có bài trên tạp chí ISI/Scopus, chiếm gần 66%.Đối với phó giáo sư, trong số 1.141 người được xét duyệt thì có 532 người có bài báo đăng trên các tạp chí nổi tiếng thế giới, chiếm 46,6%.Trong số các giáo sư được xét duyệt năm nay của các ngành, thì ngành Toán có một giáo sư và cũng là giáo sư trẻ nhất năm 2017 là Phạm Hoàng Hiệp với 37 bài được đăng trên tạp chí ISI/Scopus.Ngành Vật lý có 4 giáo sư được xét duyệt thì có tới 192 bài trên tạp chí ISI/Scopus, trung bình mỗi giáo sư ngành vật lý có 48 bài. Trong khi đó, có 11 ngành/28 ngành có giáo sư được phong lần này nhưng không có bài báo ISI/Scopus nào như tâm lý, ngôn ngữ, giáo dục học, công nghệ thông tin, luật học.Trong đó, ngành Luật có 13 người được xét tặng phó giáo sư nhưng cũng không có bài báo nào đăng trên tạp chí ISI/Scopus.Báo Đất Việt ghi nhận:“Ngành ngôn ngữ học cũng có 22 người được xét duyệt phó giáo sư và cũng không có bài báo trên ISI/Scopus nào. Có thể nói, ngành Luật học và ngành Ngôn ngữ học là hai ngành “trắng” bài báo khoa học trên ISI/Scopus.”Trong khi đó, ngành Khoa học an ninh, khoa học quân sự năm nay có 93 người được xét duyệt danh hiệu phó giáo sư nhưng chỉ có 1 phó giáo sư có 1 bài báo đăng trên tạp chí nổi tiếng thế giới. Ngành triết học – xã hội – chính trị học có 26 phó giáo sư được xét duyệt nhưng chỉ có 2 người có bài báo trên ISI/Scopus.Tuy nhiên, trong khi những ngành có rất ít hoặc không có bài báo khoa học nào thì có những cá nhân ở ngành khác lại rất xuất sắc. Ví dụ như PGS. Nguyễn Quảng Trường, ngành Sinh học có 160 bài; PGS. Nguyễn Thị Hồng Vân, ngành Vật lý: 153 bài; PGS.Trần Đăng Thành, ngành Vật lý: 110 bài.Đây cũng có lẽ là một trong lý do mà có nhiều ý kiến cho rằng, số lượng GS, PGS năm nay tăng đột biến bởi vì đây sẽ là "chuyến tàu vét" cuối cùng, vì 1 năm nữa sẽ áp dụng tiêu chuẩn mới về phong chức danh GS, PGS.Theo quy định mới, ứng viên phải có ít nhất 1-2 bài báo công bố quốc tế, trong khi năm 2017 số lượng PGS, GS được xét duyệt phong hàm không có bất kỳ công bố nào.Được biết, năng lực có hạn trong việc sử dụng ngoại ngữ của các tác giả Việt Nam được cho là một trong lý do chính khiến các bài báo bị tập san quốc tế từ chối công bố.Nhận định về số lượng GS, PGS tăng lên đáng kể, chia sẻ với báo chí, PGS.TS Đỗ Văn Dũng - Hiệu trưởng ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM cho rằng, số lượng người đăng ký ứng cử chức danh GS, PGS năm 2017 đông còn là vì họ cũng muốn né tránh quy chế mới một cách khắt khe, cao hơn có thể bắt đầu áp dụng từ năm 2018 đối về tiêu chuẩn chức danh GS, PGS như phải có số lượng nhất định các công trình được công bố quốc tế.Lý do cần phong chức, theo bản tin:“Ví dụ như có người đang là giảng viên bình thường có hệ số lương 3,66 nhưng khi đạt được chức danh PGS đã tăng vọt lên trên 6,0. Hệ số lương tăng như thế này bằng 25 năm công tác, cống hiến của giáo viên bình thường.”Báo Thanh Niên ghi nhận rằng nhiều chuyên gia nhìn nhận, 'cái dở nhất' của chuyện xét công nhận giáo sư, phó giáo sư ở VN là vàng thau lẫn lộn nên công chúng nhìn vào không biết 'đâu thật đâu dỏm', khiến việc xét công nhận tiêu chuẩn này trở thành một cuộc đua đầy may rủi.Bản tin Thanh Niên viết:“Như Báo Thanh Niên đã có bài phản ánh, 1.226 là con số ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm nay, bằng gần đúng số lượng của hai năm 2016 và 2015 cộng lại. Lý giải hiện tượng này với báo giới, GS Trần Văn Nhung, Tổng thư ký Hội đồng chức danh GS nhắc tới Quyết định 174 (quy định tiêu chuẩn chức danh GS, PGS, được ban hành từ năm 2008) và ví von đợt xét năm nay như “chuyến tàu chót mang số hiệu 174”, từ đó nảy sinh tâm lý mong muốn được lên “chuyến tàu” này của nhiều ứng viên.”