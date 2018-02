3.000 Công Nhân Đình Công Vì Không Tiền Thưởng Tết

HANOI -- Đình công tại Tuyên Quang: Không có tiền thưởng Tết, 3.000 công nhân đình công.Báo Người Đưa Tin ghi nhận rằng khi nhận được thông báo không có tiền thưởng tết, 3.000 công nhân tại công ty trên địa bàn TP.Tuyên Quang đã đình công nhiều ngày nay.Theo phản ánh của một số công nhân tại nhà máy Seshin (đóng tại khu công nghiệp Long Bình An, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang), ngày 2/2, công ty này ra thông báo năm 2017 do công ty làm ăn thua lỗ đến hơn 95 tỷ đồng và còn phải cắt giảm lao động nên công ty chỉ hỗ trợ tiền Tết cho cán bộ công nhân viên.Mức tiền hỗ trợ tương ứng lần lượt là 1 triệu đồng, 500 nghìn đồng và 200 nghìn đồng với những lao động có thời gian làm việc được nêu rõ trong thông báo.Ngay sau khi nhận được thông báo về việc không có tiền thưởng Tết mà chỉ có tiền hỗ trợ chi phí đi lại dịp tết 2018, chiều ngày 2/2, nhiều công nhân đã phản đối bằng việc không đi làm.Theo ý kiến của nhiều công nhân làm việc tại nhà máy này, công nhân mong muốn phía công ty Seshin thưởng Tết bằng mức năm 2017 (1 tháng lương cơ bản). Theo họ, để có cái Tết dù không được đầy đủ nhưng cũng bớt đi khó khăn cuộc sống trong một năm làm việc chăm chỉ cống hiến sức lao động. Trong năm 2017, công nhân đã chăm chỉ làm việc, tăng ca hàng ngày và phải chịu áp lực công việc để hoàn thành kế hoạch sản xuất. Việc làm ăn thua lỗ là do phía ban lãnh đạo công ty chứ không có lỗi ở họ.