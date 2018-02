Ái Hữu Long Xuyên-An Giang Nam Cali Họp Mặt Mừng Xuân

Buổi họp mặt xuân.Garden Grove (Bình Sa)- - Như thông lệ hằng năm Hội Ái Hữu Long Xuyên - An Giang tổ chức tiệc tất niên đón mừng Xuân mới, đây cũng là dịp để bà con đồng hương gặp nhau tâm sự, trao đổi cho nhau những tin tức vui buồn trong cuộc sống nơi xứ người, đồng thời cũng là dịp để tỏ lòng kính yêu người lớn tuổi, vấn an, chúc thọ ông bà cha mẹ, để con cháu tỏ lòng biết ơn công sinh thành dưỡng dục…Dạ tiệc Mừng Xuân Đinh Dậu 2018 được tổ chức vào lúc 6 giờ tối Chủ Nhật ngày 15 tháng 1 năm 2016 tại Nhà hàng Dimond Seafood Restaurant. Tham dự dạ tiệc ngoài qúy đồng hương, thân hữu trong hội tại Nam Calirornià còn có những phái đoàn đến từ Bắc California; Houston, Texas; Atlanta, Georgia, và các vùng lân cận.Quan khách tham dự có Ni Trưởng Thích Như Hòa, Viện Chủ Chùa Dược Sư, và phái đoàn Đạo Tràng Chùa Dược Sư, Gia Đình Phật Tử Chánh Pháp chùa Dược Sư, ông Nguyễn Thanh Giàu, Hội Trưởng Hội Phật Giáo Hòa Hảo Nam California, Luật Sư Andrew Đỗ, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, LS. Lê Công Tâm và phu nhân, Nhà Văn Nhã Ca, Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, ông Trần Quang Thăng, BS. Trương Như, LS. Nguyễn Hoàng Dũng, nhà báo Như Hảo, Phái đoàn Ban Chấp Hành cựu học sinh Phan Thanh Giản do BS. Mindy Hà hướng dẫn, một số đại diện các hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông.. .Điều hợp chương trình khai mạc do Kỹ Sư Cao Hữu Tài, Hội Phó Ngoại Vụ, mở đầu ông thay mặt Ban tổ chức ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự hiện diện của tất cả mọi người, sau đó ông nói qua lý do buổi tiệc, ông nói: “Chúng ta quây quần bên nhau để cùng tống cựu nghinh tân. Xin mọi người hãy quên hết chuyện không tốt đẹp trong năm cũ để cùng nhau đón chào một năm mới thật an bình, hạnh phúc và tràn đầy vui tươi.”Trong dịp nầy ông cũng không quên nhắc đến một người rất quan trọng trong hội đó là “Chị Hai” -- chị Hai là phu nhân của ông Hội trưởng Lưu Sĩ Trí, một người đã đóng góp rất nhiều công sức cho hội trong nhiều năm qua.Trước khi khai mạc đoàn Lân Thiên Long biểu diễn lễ bái Tổ Tiên và chào mừng quan khách cùng đồng hương tham dự.Sau nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm do Ban hợp ca Long Xuyên An Giang phụ trách, sau đó ban tổ chức mời ông Hội Trưởng cùng các cụ cao niên lên dâng hương trên bàn thờ tổ quốc và tổ tiên, trên bàn thờ tổ tiên có đầy đủ hoa qủa bánh chưng, bánh tét… theo đúng nghi lễ cổ truyền, hai bên có hai câu đối “Chúc Tết đến trăm điều như ý/ Mừng Xuân sang vạn sự thành công.”Tiếp theo Ông Lưu Sĩ Trí, Giám Đốc Công Ty Vàng và Hột Xoàn Jean's Jewelry Hội Trưởng Hội Ái Hữu Long Xuyên An Giang lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn qúy vị quan khách, qúy cơ quan truyền thông cũng như đồng hương đã đến tham dự, ông nói: “Thật là vinh dự và rất vui mừng được đón tiếp quý vị ngày hôm nay. Sự hiện diện đông đủ của quý vị nói lên cái tình quý mến mà quý vị dành cho ban tổ chức chúng tôi, cũng như tình thương mến mà quý vị dành cho Hội Ái Hữu Long Xuyên An Giang Nam California….”Sau đó ông chúc Tết đến mọi người, ông chúc: “Năm Đinh Dậu sắp đi qua, năm Mậu Tuất sẽ bước tới. Năm con gà giã từ chúng ta để đón chào năm con chó sẽ đem lại vui mừng và hạnh phúc. Xin chúc sức khỏe quý ông bà, tiền bạc chất đầy nhà, con cháu xài thả ga. Kính chúc quý thương gia, tiền của thật bao la, tiền vô như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê ‘phin.’ Xin chúc quý quan viên, quý ứng cử viên, sức mạnh thật vô biên, chúng tôi ủng hộ triền miên, đừng lo cơm áo gạo tiền, đắc cử rồi, xin giúp người Long Xuyên.. .”Tiếp theo lời phát biểu của Ni Trưởng Thích Nữ Như Hòa, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Ni Bộ Bắc Tông tại Hải Ngoại, Viện Chủ Chùa Dược Sư cùng Ban Điều Hành Gia Đình Phật Tử Chánh Pháp, trong lời phát biểu Ni Trưởng nói: “Thành thật cám ơn ông bà hội trưởng đã tạo cơ hội cho chúng tôi mỗi năm được gặp đồng hương Long Xuyên-An Giang. Chúc cho quý vị bước sang Xuân Mậu Tuất vạn sự được kiết tường. Nhân đây, chúng tôi cũng xin kính chúc các cấp chánh quyền và đồng hương bước sang năm mới phước lộc thọ miên trường.”Sau đó Luật Sư Andrew Đỗ, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam lên chúc mừng năm mới và trao tặng bằng tưởng lệ đến ông Hội Trưởng Lưu Sĩ Trí.Mở đầu chương trình văn nghệ, ban văn nghệ Lê Hồng Quang đồng ca bài “Giòng An Giang” của Anh Việt Thu và mọi người cùng hát bài “Ly Rượu Mừng” của Phạm Đình Chương,Một chương trình văn nghệ đặc sắc với những bản nhạc mừng Xuân qua phần trình diễn của những giọng hát đặc biệt của đồng hương Long Xuyên-An Giang đến từ hai miền Nam, Bắc California, và thân hữu.Xen kẽ chương trình văn nghệ có phần xổ số lấy hên đầu năm, có tiết mục tặng quà cho các cụ cao niên và phần lì xì cho các em thiếu nhi.Được biết Ban Chấp Hành Hội nhiệm kỳ 2017-2020 gồm có: Hội Trưởng ông Lưu Sĩ Trí, Phó Ngoại Vụ, Cao Hữu Tài, Phó Nội Vụ, Võ Hiền Nhơn, Tổng Thư Ký Dương Sĩ Tín, Thủ Qũy Bà Trần Mộng Uyển, Xã Hội Báo Chí Bà Nhất Phương, Ban Văn Nghệ Bà Ngọc Mai, Phụ Tá Hội Trưởng ông Hoa Văn Hớn và Bùi Văn Liêm.Ban Cố Vấn: gồm các ông: Dương Sĩ Liêm, Nguyễn Thanh Giàu, Lâm Chí Linh, Huỳnh Kim, Nguyễn Đình Huy, Bà: Tăng Hồng Điệp, ông bà Chủ Nhân Nước Mía Viễn Đông, ông bà chủ nhân tiêm Mai Chân Auto Accessories.Mọi chi tiết liên lạc về Hội Long Xuyên An Giang xin gọi về Ông Lưu Sĩ Trí (Jean's Jewelry) (714) 240-7088.