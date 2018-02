Hành Hương Tích Lan Tháp Vàng Xá Lợi Phật Tích Lan

Xá Lợi Phật Nha Tại Chùa Kandy Tích Lan.Đường BìnhXá Lợi Phật chùa Kandy là cái răng của Đức Phật an vị trong cái tháp vàng thờ trong cung điện của Vua Kandy. Theo hiến pháp Tích Lan, Tổng Thống là người có trách nhiệm gìn giữ Xá Lợi Phật cho nên họ canh chừng rất cẩn mật. Lịch trình Phật tử đi cúng bái Xá Lợi Phật Nha được xếp đặc rất là chặc chẻ. Thượng Tọa Thích Giác Đẵng trưởng đoàn hành hương kêu chúng tôi đi ngủ sớm và thức dậy sớm, đoàn sẻ check out rời khách sạn lúc 3 giờ sáng đi cúng bái xá lợi Phật bên chùa Kandy.Cả đoàn dậy sớm, không được ăn sáng, tất cả lên xe đúng hẹn. Xe khởi hành rời khách sạn xuống dốc chạy quanh hồ Kandy, lên dốc vào Hoàng Cung lên chùa Kandy, sân chùa rộng lớn, bình minh chưa ló dạng mà bải đậu xe hết chổ, xe chúng tôi phải chạy ngược lại xuống bờ hồ, tất cả đoàn hành hương xuống xe leo theo nất thang lên sân chùa, đứng hàng một và đứng sau mấy trăm người từ khắp nơi trên thế giới đã đến trước chúng tôi.Nghi lể của chùa này ngày cũng như đêm không bao giờ chấm dứt. Các nhạc công trình diển ngoài sân để khuyến khích khách thập phương kiên nhẩn chờ đợi. Tôi xin phép vào trong và lên tận chánh điện nơi có cái tháp vàng xá lợi răng của đức Phật an vị. Cái tháp vàng này đặc trong chánh điện có cửa khép lại, Phật tử đến chiêm bái đi từng đoàn vào ngồi trong khuông gổ nhỏ hẹp u tối đối diện với cửa chánh điện. Cánh cửa này đóng hay mở không nhứt định, lâu lâu mở ra một lần và mổi lần chỉ mở ra vài phút đồng hồ.Trước chánh điện lúc nào cũng có mấy trăm Phật tử đủ mọi thành phần, đủ mọi sắc dân đứng chen vai, khuôn mặt của mọi người trầm tư chấp tay cung kính, trong tâm niệm Phật. Cặp mắt của mọi người đang mở to nhưng dường như họ không nhìn vào một vật thể cố định mà nhìn vào chính bản thân của mình đê tu tập. Thời gian chở đợi trong chánh điện là lúc chúng sanh tu duyệt, hóa giải mọi ưu phiền, một lòng chánh niệm chánh Pháp, thân tâm khẩu ý thanh khiết và an lạc, khi nhìn thấy Xá Lợi Phật Nha ta có thể chứng nghiệm cảm giác đang đứng bên Kim Thân của Đức Phật, cái cảm giác thiên liêng không phải lúc nào cũng có được. Mọi người nghiêm trang yên tịnh chờ đợi, sự yên tịnh khiến tôi có thể nghe được hơi thở của chính tôi.Chúng tôi theo thầy vào ngồi trước chánh điện. Thượng Tọa Thích Giác Đẵng và Hòa Thượng Thích Chơn Trí ngồi hàng đầu đối diện với cửa chánh điện. Thế rồi cái giây phút mong đợi đã đến, cánh cửa bất ngờ mở ra, tiếng gió lòng lọng từ bên trong chánh điện phát ra, tháp vàng hiện ra trước mắt. Tháp vàng tọa trên cái bệ gổ mỏng, tháp cao ngan tầm mắt người ngồi, đèn pha chiếu sáng rực rở, tháp vàng đẹp uy nghi lộng lẩy, trong giây phút này cái cảm giác gấn Đức Phật là có thật, rất linh thiên, rất là xúc động. Hai Thầy cung kính đặc hoa dưới chân tháp vàng, hai thầy chấp tay xá là lúc cửa chánh điện khép lại. Chúng tôi bùi ngùi rời chổ ngồi để cho người khác vào.Tấm hình cái tháp vàng trên đây là tấm hình duy nhứt rỏ nét mà tôi chụp được kịp thời trước khi cửa chánh điện khép lại. Tôi đã đạt được uớc vọng của chuyến đi nhờ vậy tôi mới hiểu được hành hương không phải là một chuyến đi du lịch vui chơi mà là một cái gì thiên liêng hơn, ý nghĩa hơn cho chính bản thân và cuộc đời của người đi hành hương.Tôi xin chân thành cảm ơn Thượng Tọa Thích Giác Đẵng chùa Pháp Luân Houston Texas. Xin cảm ơn Hòa Thượng Thích Chơn Trí chùa Pháp Vân, Pomona, California và Xin cảm ơn Thượng Tọa Thích Nguyên Thảo chùa Hoa Nghiêm, Vancouver B.C Canada. Quý ngài đã hướng dẩn tôi đi chuyến hành hương cao quý này.Đường Bình