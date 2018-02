“Người Tỵ Nạn” Của Nguyễn Thanh Việt

Thành Lacey(dịch theo Sarah Begey, tuần báo TIME – Feb 01, 2017)Quyển “The Refugees” là quyển truyện thứ nhì của tác giả Nguyễn Thanh Việt, người đoạt Giải Putlitzer của Mỹ về văn học năm 2016 với quyển truyện tựa đề : “The Sympathizer” (“Cảm tình viên”).Năm 2016 là năm đầy vang dội lên danh tiếng của anh với tác phẩm đầu tiên tên là “The Sympathizer” viết về một điệp viên nhị trùng Việt đến California sau cuộc chiến Việtnam và truyện này đã đoạt được giải thưởng danh tiếng Pulitzer dù sau khi chỉ bán được 22 ngàn quyển in bìa cứng. Sau đó anh bắt đầu viết quyển “ Người Tỵ nạn”, một tập tryện ngắn năm 1997 và mãi cho đến năm 2014 mới hoàn tất. Lần nữa anh tập chú câu chuyện vào di dân người Việt đến Hoa kỳ sau ngày Sàigòn bị sụp đổ. Câu truyện về người tỵ nạn này đầy những nhân vật và tình tiết về người chủ tiệm tạp hoá, về hiện tượng ma quái, về ông giáo sư và những đứa con gái sống đời se xua, hoang phí của ông ta. Một vài câu truyện trong sách có lẽ được lấy từ thời thơ ấu của anh như một người tỵ nạn tới Mỹ hồi năm 1975. Sau nhiều năm sống phân tán, gia đình anh tụ lại định cư ở San Jose, CA và mở một tiệm bán tạp hóa.Hiện nay T. Việt sống ở Los Angeles với vợ và đứa con trai. Anh dạy Anh ngữ và môn khảo cứu về Hoa kỳ tại ĐH Southern California. Anh viết nhiều bài ngắn về người tỵ nạn trước khi viết cuốn Cảm Tình Viên và cho biết mình khai triển lối viết tiểu thuyết từ các truyện ngắn mình viết. Sau khi đưa bản thảo cho chủ nhiệm nhà sách là Peter Blackstock duyệt thì được nhận cho xuất bản. Đề tài về người tỵ nạn là một vấn đề thời sự mà Việt cho biết là: “Tôi muốn nói lên qua đề tài này là sự bài ngoại và nổi lo sợ của rất nhiều người ở xứ này đối với một người tỵ nạn từ Trung đông tới như hiện nay chẳng hạn, là có tính cách phi-lịch sử. Anh nói tiếp: “ Đa số người Việt tỵ nạn năm 1975, ở thời điểm hiện nay coi như là việc của quá khứ, thay vào đó người Mỹ gốc Việt thường được xem là một khía cạnh tích cực của việc di dân.” Đây có lẽ vì nhóm người như người Viết gốc Mỹ được ca ngợi như là một câu chuyện thành công nên sự “gây cấn trong xã hội” của họ bị bỏ qua. Sự thù ghét Đế quốc Mỹ sôi sục trong truyện “Cảm Tình Viên” dù cho người kể truyện này (the narrator ) được hưởng tự do trên thương trường và tự do về mặt sinh hoạt tinh thần ở Los Angeles. Anh noí: “ Người Mỹ gốc Á được coi là không có nổi giận hờn nào (đối với chính quốc) dù đây là điều không thật.” Anh nói là họ :“ biết là sự hội nhập của mình vào xã hội Mỹ là đòi hỏi phải tôn trọng nguyên trạng, phải yên lặng, phải thông minh, phải hoạt bát, hướng ngoại. Nêú họ làm đựơc các điều trên và là một thiểu số được coi như là gương mẫu thì họ sẽ được chấp nhận.” T. Việt đưa ra nghi vấn về khuynh hướng , về cái nhìn này: “ Cái nổi giận trong truyện viết của tôi không chỉ nhằm đơn giản bày tỏ là : ‘ Tôi muốn được đối xử ngang bằng với người da trắng mà chỉ đặt câu hỏi về những tất cả những đặc lợi kể trên.’ ”Tựa đề của cuốn “Cảm Tình Viên” nhằm nói lên hai mục đích: người kể câu truyện là một cảm tình viên thân cộng nhưng lại thấy mình có sự thông cảm với kẻ thù của mình. Anh không thấy điều này có xãy ra trong hình thái chính trị phân cực của Mỹ, anh nói: “ Phe tả đòi sự thông cảm và thương cảm đối với những người không nằm trong dòng chính của xã hội này , Donald Trump cũng đòi như vậy nhưng ông ta lại muốn điều đó xãy ra với những ai mà ông ta coi là người- Mỹ –chính- gốc mà thôi.”Tác giả T. Việt đang viết cho quyển tiếu thuyết khác mang tên là The Committed, anh mong là các tác giả người Mỹ sẽ tham gia vaò những câu hỏi này và hy vọng sẽ có sự biến chuyển mạnh trong giới văn sỹ từ nay và nói là chính mình đang nhận thấy điều đó đang xãy ra.* Xin lưu ý cùng bạn đọc, bài viết này là ý kiến riêng của Sarah Begey trên tuần báo TIME. ttt //