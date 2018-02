Biển Đông, Nghĩa Trang, Điện Ảnh, Bánh Chưng...

Xuân NiệmVậy là sóng gió... Biển Đông có vẻ khó êm, trong khi Hải quân Trung Quốc ngày càng hung hăng.Bản tin từ thông tấn Nga Sputnik nhan đề cực kỳ quan ngại: "Trung Quốc bóp cò" trên Biển Đông?Bản tin này viết theo tập san National Interest ghi nhận là:“Khi hoàn cảnh thay đổi, Bắc Kinh sẽ nghĩ rằng họ không chỉ có thể đối đầu, mà còn sẵn sàng sử dụng vũ lực để đạt mục đích.Ngày 24/1 The National Interest đăng bài viết "Trung Quốc muốn đối đầu trên Biển Đông" của tác giả Gordon G. Chang.”Trong khi đó, quan chức Hà Nội chỉ lo chuyện mồ to mả đẹp... Bản tin BBC ghi rằng dư luận ở Việt Nam đang dậy sóng trước tin về Nghĩa trang Yên Trung tốn 1.400 tỷ đồng, dành cho cán bộ cao cấp và danh nhân.Nhiều nhà báo, nhà bình luận, blogger và người dân bày tỏ quan điểm bất bình của mình trên Facebook xung quanh chủ đề này.Trong khi nhiều ý kiến bất bình vì nghĩa trang này dự tính sẽ được xây dựng từ ngân sách nhà nước, những người khác lại hỏi tại sao chính phủ không nghĩ đến người dân nhiều hơn, và bình luận về tư tưởng phân chia giai cấp mà dự án này nghĩa trang này thể hiện.Bản tin RFI kể chuyện chiến tranh thương mại: Thêm một dấu hiệu căng thẳng trong quan hệ thương mại Mỹ -Trung. Ngày 04/02/2018, bộ Thương Mại Trung Quốc thông báo cho mở điều tra chống bán phá giá nhắm vào cao lương của Mỹ. Hai tuần trước, Hoa Kỳ thông báo tăng thuế nhập khẩu nhắm vào pin mặt trời và máy giặt Trung Quốc.Bản tin VOA cho thấy bàn cờ chiến lược: Trung Quốc vừa có quy chế đặc biệt cho phép công dân nước ngoài “gốc Hoa” được cấp thị thực ở lại nước này đến 5 năm, thay vì 1 năm như trước đây. Bộ Công an Trung Quốc nói thay đổi này nhằm tạo điều kiện dễ dàng cho những người nước ngoài “trở về quê hương”.Chính sách mới của Bắc Kinh đã nhận được nhiều bình luận trái chiều từ giới nghiên cứu quốc tế, trong khi một số học giả Việt Nam cho đây là một động thái “khôn ngoan, chiến lược”, nằm trong cốt lõi của “chủ nghĩa bành trướng Trung Hoa” và sẽ không dừng lại.Báo Dân Trí kể chuyện Nghệ An: Chiếc xe máy chở 2 nam thanh niên vừa vào đường ngang dân sinh thì bị tàu SE2 lao đến tông phải. Cú tông kinh hoàng khiến chiếc xe máy bị văng xa hơn 20m, làm 1 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng.Vụ tai nạn nghiêm trọng nói trên xảy ra vào khoảng 13h50 ngày 4/2, trên tuyến đường sắt Bắc – Nam đoạn qua địa bàn xã Nghi Liên, TP Vinh, Nghệ An.Báo TSGGP ghi lời Ông Nguyễn Danh Dương, Giám đốc Trung tâm Chiếu phim quốc gia: Nguy cơ “xâm lăng” văn hóa qua điện ảnh...Theo nhận định của ông Nguyễn Danh Dương, Giám đốc Trung tâm Chiếu phim quốc gia, nếu không có sự điều chỉnh chính sách thì trong 5 năm nữa, thị phần chiếu phim có thể sẽ hoàn toàn thuộc về các công ty nước ngoài.Trong khi đó, bọn dỏm cũng không tha nông dân Gia Lai: Liên kết trồng gừng với công ty “dởm”, nông dân chịu thiệt hại nặng.Báo Tài Nguyên & Môi Trường kể: Xuôi tai với những lợi ích không tưởng mà Công ty Cổ phần nông sản sạch Việt Nam (chi nhánh đóng tại tỉnh Đăk Lăk) đề ra, nhiều nông dân ở một số huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đầu tư hàng trăm triệu để ký kết hợp đồng trồng gừng với công ty này. Khi gừng đến mùa thu hoạch, công ty liên kết bỗng dưng “biến mất”, hàng chục tấn gừng không ai thu mua, nông dân khóc ròng vì “tiền mất tật mang”.Thời Báo Tài Chính kể: Hơn 83% doanh nghiệp nhà nước làm ăn có lãi.Trong số hơn 561.000 doanh nghiệp (DN) đang hoạt động trên cả nước, tỷ lệ DN kinh doanh có lãi là 47,3%. Trong đó, tỷ lệ các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) có lãi đạt cao nhất, tiếp đến là các DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và thấp nhất là tỷ lệ các DN ngoài nhà nước.Hối lộ bằng xe hơi? Bản tin VietnamNet ghi: Chiều 2/2, một lãnh đạo TAND tỉnh Gia Lai xác nhận vừa xét xử sơ thẩm vụ án dân sự xử lý phần vật chứng là chiếc ô tô hiệu Volkswagen BKS 81A-002.78 mà doanh nghiệp tặng cho gia đình ông Trần Thế Vinh (nguyên Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh) trái quy định.Theo vị lãnh đạo tòa, chiếc xe đã bị vợ chồng ông Vinh bán, do đó tòa buộc vợ chồng ông Trần Thế Vinh phải trả lại hơn 1,6 tỷ đồng, bằng giá trị chiếc xe mà bà Trần Thị Quý Phượng (nguyên Giám đốc công ty CP xây dựng, thương mại Bình An, là đối tượng bị thi hành án) mua tặng.Báo The LEADER kể: Phú Quốc khai trương cáp treo vượt biển dài nhất thế giới...Với tổng chiều dài gần 7,9km, cáp treo Hòn Thơm, Phú Quốc được Tổ chức Guinness trao tặng Chứng nhận Cáp treo vượt biển dài nhất thế giới.Ngày 4/2/2018, UBND tỉnh Kiên Giang, huyện đảo Phú Quốc và Tập đoàn Sun Group chính thức khai trương tuyến cáp treo ba dây hiện đại nối thị trấn An Thới với đảo Hòn Thơm - hòn đảo lớn nhất cụm đảo An Thới ở phía Nam đảo Ngọc.Cáp treo và quần thể vui chơi giải trí biển Sun World Hon Thom Nature Park sẽ chính thức đón khách vào ngày 14/2/2018, tức ngày 29 Tết Nguyên đán Mậu Tuất.Báo Lao Động ghi lời báo động rằng ngày 3.2, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết: Tại Việt Nam, tình hình bệnh cúm tại nhiều địa phương cũng đang có xu hướng tăng.Số trường hợp mắc bệnh cúm nhập viện đang gia tăng tại một số bệnh viện tuyến cuối. Thời tiết mùa đông cũng là điều kiện thuận lợi cho các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, trong đó có bệnh cúm lây lan và bùng phát.Báo Người Lao Động kể chuyện Cần Thơ: Bị ngất, cụ ông bất ngờ sáng mắt, hết câm sau 20 năm.Sau cơn ngất, cụ ông bỗng … đứt dây nói và sống kiếp mù lòa đến khoảng 20 năm mới trở lại bình thường cũng sau cơn ngất bất ngờ.Đã gần 70 tuổi nhưng ông Nguyễn Văn Bé (hay còn gọi Bé "câm"; ngụ quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) vẫn còn đủ sức làm những công việc nặng nhọc trong gia đình. Nhìn hình ảnh ông Bé hiện tại, không ai nghĩ rằng lão nông này từng trải qua căn bệnh hy hữu trong cuộc đời.Báo Tiin kể: Giới trẻ Sài Gòn chung tay gói 3.000 chiếc bánh chưng để sẽ trao tặng người vô gia cư trong dịp tết Mậu Tuất 2018.