Ghi nhanh từ Super Bowl LII- 2018





Câu ngạn ngữ của Việt Nam "không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời" ứng nghiệm vào trận chung kết banh cà na của Mỹ 2018 (Super Bowl LII). Ngựa về ngược, đội Con Ó của Philadephia đã thi đấu ngang ngửa, có phần lấn lướt đội đương kim vô địch New England Patriots (đã 5 lần vô địch) , và đem về chiếc cúp vô địch Super Bowl lần đầu cho đội của tiểu bang Pennsylvania với tỷ số chung cuộc 41-33

Vào trận, với đánh giá của giới chuyên môn, là "under dog team" (đội dưới cơ), đấu với New England Patriots (đương kim vô địch 2017, đã năm lần giơ cao champion cup) những thành viên của Eagles không có gì để mất, họ chơi hết mình, chặt chẻ trong phòng ngự, và nhạy bén trong tấn công, rất xứng đáng khoác áo vô địch super bowl mùa thứ 52.



73 ngàn khán giả ngồi kín sân vận động chưa đến hai tuổi, USBank Stadium ở Minneapolis, Minnesota , cùng với 110 triệu khán giả say mê theo dõi trận đấu qua màn ảnh TV đã có được những giây phút hồi hộp theo dõi những lần touch down, những cái ném banh chuyên nghiệp của các cầu thủ giỏi nhất của môn bóng cà na chỉ có mỗi một nước Mỹ chơi, nhưng đã thu hút được các tay cá độ thể thao từ khắp thế giới chuyên đánh cá từ xa với các dealer ở Las Vegas.

Trận chung kết của super bowl hàng năm cũng phô diễn được nghệ thuật quảng cáo bậc thầy của Mỹ. Mỗi quảng cáo là cả một nghệ thuật kết hợp giữa computer, graphic design, và các nhân vật nổi tiếng.

Nhiều người Mỹ không biết gì về banh cà na nhưng vẫn mê trận chung kết vì thích coi các tiết mục quảng cáo. Theo Richard Deitsch của báo Sports Illustrated, cứ 30 giây quảng cáo trên màn ảnh TV trong trận super bowl năm 2018, người ta phải trả đến hơn năm triệu dollars Mỹ. Mỗi quảng cáo là một câu chuyện, một phô diễn tuyệt vời của nghệ thuật quảng cáo đương thời. 10 quảng cáo được chấm điểm cao nhất bởi những người chuyên nghiệp trong ngành của super bowl 2018. chiều tối ngày 4 tháng 2 năm 2018 lần lượt là :

Công ty bán hàng online “Amazon” Bia “Budweiser” Bia “Bud Light” Soda “Coca-Cola” Chip “Doristos” đồng hạng với Soda “Mountain Dew” Air Fresher “Febreze” Xe “KIA” Bia diet, low calories “Michelob Ultra” Soda “Pepsi”

Cả thành phố Philadelphia có một đêm không ngủ tối 4 tháng 2 qua ngày 5 tháng 2, chào mừng đội nhà vô địch lần đầu, sau hai lần vào được chung kết nhưng đã thua đội Oakland Raider ở super bowl XV (năm 1981) , và thua đối thủ New England Patriots ở super bowl XXXIX (năm 2005). Đội Eagles không những chỉ đợi 13 năm từ super bowl thứ 39, mà còn phải đợi thêm 58 phút trong trận chiều tối ngày 4 tháng 2 để đánh bại đội New England Patriots, và cầu thủ lão làng từ kinh nghiệm đến tuổi tác: Tom Brady (đã từng 5 lần vô địch dưới màu áo của New England Patriots, nên vẫn còn được chơi super bowl ở tuổi 40).







Nick Foles của Eagles đã vât ngả được Zach Ertz của New England Patriots ở 11 yard touch down đưa về cup vô địch về cho Philadelphia (Pennsylvania) đánh tan hy vọng là đội footbal đầu tiên đoạt chức vô địch hai năm liền của New England Patriots ở Boston (Massachusetts).

Đúng như tên một CD mới, bài hát "Man of the Woods" đã được ca sĩ nổi tiếng Justin Timberlake trình bày ở half time (trong lúc các cầu thủ nghỉ giải lao giữa trận đấu) của super bowl 2018, Nick Foles nổi bật trong số các cầu thủ chuyên nghiệp chơi rất hay trên sân vận động US Bank ở Minneapolish, MN.

Do vậy, Nick Foles được chọn là MVP (the most valuable player) của super bowl LII .

Trên bục vinh quang, anh chàng cầu thủ vừa mừng sinh nhật 29 trước đây một tuần, cao gần hai mét (6 ft 6 in.), nặng 110kg đã có lời nhắn nhủ cảm động và chân tình đến các em thế hệ sau :

"Phải mất một khoảng thời gian dài để có được ngày hôm nay. Đây là ước mơ của tôi khi mới tập chơi football. Các em đang tập chơi footbal ngay hôm nay có quyền mơ ước. Tôi đã làm được, các em cũng sẽ làm được"

Trong thể thao, có thắng có bại, có người vui, có người buồn. Hơn 180 triệu (khoảng 60% ngưòi Mỹ) khán giả đã có những giây phút hài lòng về một cuộc thi đấu ngang ngửa. Và cả ngàn thiếu niên đang tập tểnh chơi footbal hẳn cũng đã nghe lời nhắn nhủ của MVP Nick Foles để nuôi dưỡng ước mơ của mình.

Nguyễn Trần Diệu Hương

(viết theo yêu cầu của một đàn anh trong BBT www.ngo-quyen.org)