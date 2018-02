Một Năm Mỹ Ly Gián VN, TQ

Vi AnhVề Biển Đông trong năm đầu TT Trump nắm chánh quyền Mỹ, bên cạnh những hành động quân sự tuần tra sâu sát vào bên trong vùng 12 hải lý một số đảo quân sự hoá của TC, công tác chánh trị ngoại giao, là ly gián CSVN với CS Trung Quốc [xin gọi tắt là VC và TC]. TT Trump gửi thơ mời Chủ Tịch Nước Trần đại Quang và Thủ Tướng Nguyễn xuân Phúc công du Mỹ. Và Ông cũng đã công du sang Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương APEC ở Đà Nẵng.Còn TC, sau khi TT Trump đắc cử, Chủ Tịch Tập cận Bình đã triệu Tổng Bí Thư Đảng CSVN Nguyễn phú Trọng sang Bắc Kinh gặp Chủ Tịch Tập cận Bình để nhận định hướng ngoại giao cho Đảng Nhà Nước CSVN, là phải “một đường máu chảy về tim”, gắn bó đồng hành với đồng chí TQ, chấm dứt trò đi đu dây với Mỹ, dứt khoát thoát Mỹ, để kềm chế phe Nhà Nước không hướng về Mỹ như thời Nguyễn tấn Dũng nữa. Nhưng trước tình hình khó khăn kinh tế của VN và với lời mời của TT Mỹ, Thủ Tướng Nguyễn xuân Phúc công du Mỹ, được TT Trump tiếp rước tại Toà bạch Ốc và trên đường về ghé Nhựt được Nhựt đồng minh chí thân với Mỹ gởi cho một gói quà 22 tỷ Đô giao thương và đầu tư, tăng uy tín TT Phúc.Phân tích dưới khía cạnh khác không thể không thấy nổi bật tương quan tam giác TC, Mỹ, và VC qua chuyến công du Mỹ, Nhựt của Thủ Tướng Phúc của CSVN. Đó là TT Trump, Ngoại Trưởng Tillerson kinh nghiệm đàm phán đầy mình của Mỹ chơi đòn ly gián quá lợi hại, độc hơn vịt xiêm lai nhiều, đối với hai chế độ CS lớn nhứt còn sót lại ở Á châu. Mỹ mời mọc, lôi kéo CSVN xích lại gần Mỹ để gây nghi ngờ, chia rẽ (1) giữa CSVN và CSTQ; (2) giữa Đảng CSVN và Nhà Nước CSVN.Qua phản ứng phẫn nộ của một viên chức cao cấp của Trung Cộng, bỏ phòng họp ra về, lần đầu tiên trong hội nghị cấp lãnh đạo quốc phòng giữa hai chế độ CS láng giềng cho thấy Chủ Tịch Tập cận Bình của TC, Tổng bí Thư Nguyễn phú Trọng của CSVN đã bị sập bẫy của chánh quyền Mỹ. Với nhà tỷ phú Trump làm giàu nhờ kinh doanh, được dân Mỹ tín nhiệm bầu lên làm tổng thống Mỹ, và Ngoại Trưởng Mỹ Tillerson vốn tổng giám đốc điều hành của công ty xăng dầu lớn nhứt Mỹ Exxon Mobil với 40 năm kinh nghiệm kinh doanh, đàm phán với cả 40 nước. Hai nhà kinh doanh thành đạt này, hai ông già gân Mỹ này đã đem hết kinh nghiệm của mình ra phụng sự quốc gia, đối đầu với CS, đối đầu với đối thủ TC đáng gờm. Hai Ông đã xuất sắc mưu tính, chỉ dùng một mũi tên mà bắn trúng hai con chim CS ở Á châu Thái bình dương như trên. Cái kế mời Thủ Tướng Nguyễn xuân Phúc công du Mỹ và Nhựt cấp cho CSVN rủng rỉnh một gói hợp đồng đầu tư và giao thương 22 tỷ Mỹ kim và một số tàu tuần duyên tân trang làm cho Tổng Bí Thư Nguyễn phú Trọng không những khó đính chánh với Đảng Nhà Nước TC mà còn làm nội bộ Đảng CSVN thêm chia rẽ nữa. Chủ Tịch Bình nghi kỵ Đảng Nhà Nước CSVN khi TT Trump mời cả Chủ Tịch Nước Trần đại Quang và TT Nguyễn xuân Phúc công du Mỹ sau khi TT Trump đắc cử, Bắc Kinh không cho CSVN đi du dây với Mỹ. TT Trump mời hai nhân vật có chân trong bộ chánh trị, đứng đầu nắm nhà nước và chánh phủ công du Mỹ, thì chắc chắn Bắc Kinh phải nghi CSVN có đi đêm với nội các Trump. Dù không đa nghi như Tào Tháo, Tập cận Bình cũng phải suy nghĩ về vụ đi đêm, của CSVN với Mỹ.Việc Thủ Tướng Nguyễn xuân Phúc đi Mỹ gặp TT Trump, gặp Thủ Tướng Abe của Nhựt, đồng minh trụ cột, đầu tàu của liên minh chống TQ ở Á châu Thái bình dương lại thỏa thuận tăng cường tương quan về an ninh thông qua các dự án được Nhật tài trợ, trong đó có việc tăng cường cho CSVN năng lực tuần tra bờ biển, thiết bị quốc phòng và chuyển giao công nghệ khoản viện trợ 38 tỉ yen (350 triệu đô la) để nâng cấp các tàu tuần duyên Việt Nam và năng lực tuần tra. Việc nâng cấp an ninh hàng hải là một phần của khoản tín dụng 100 tỉ yen (910 triệu đô la) được ký kết hôm (06/06), gồm các dự án trong lãnh vực khoa học, công nghệ và quản lý nước ngoài đem về cho VN 22 tỷ hợp tác đầu tư, làm cho Tổng Trọng rất lo. Lo phe Nhà Nước, trong đó Chủ Tịch Quang là người có thể tranh chức tổng bí thư của Trọng, đang tăng uy tín trong hàng ngũ trung ương uỷ viên.Vết thương lở lói giữa Đảng và Nhà nước từ thời TT Nguyễn tấn Dũng như bịnh ung thư gan ruột lại bắt đầu đã “di căn”, tái phát trong nội bộ Đảng Nhà Nước CSVN. Số đảng viên CS theo đường lối đổi mới kinh tế, xích lại gần Mỹ để bớt lệ thuộc TQ thấy đó là đường lối đúng, tân chánh quyền Mỹ khai thông lại.VN là chế độ CS, Mỹ cố gắng “móc nối” lôi kéo vào liên minh phòng chống TC. Một chiến thuật người Việt gọi là một mũi tên bắn hai con chim: lôi kéo CSVN vào liên minh do Mỹ lãnh đạo, và tách rời CS Trung Quốc và CS VN hai chế độ CS lớn mạnh nhứt con sót lại ở Á châu.Mỹ xả cấm vận vũ khí sát thương cho CSVN, mà vẫn kiên định giữ lịnh cấm vận này đối với TC. Mỹ thấy 78% dân chúng VN mến mộ Mỹ, muốn nhà cầm quyến xích lại gần Mỹ để VN có thể giải toả lệ thuộc chánh trị, kinh tế của TC đối với VN, danh từ người Việt trong nước gọi là ‘thoát Trung’. Mỹ được cái thế là đại siêu cường duy nhứt có thể đối đầu với TC, mà không hề có tham vọng đất đai chiếm biển, lấy đảo của nước nào trong vùng. Trái lại Mỹ thừa sức làm lá chắn phòng chống đà bánh trướng và xâm lăng của TC.Sự có mặt của TT Trump tại hai hội nghị thượng đỉnh APEC và ASEAN cho các nước trong tổ chức ASEAN thấy Mỹ thời TT Trump không lơ là trong vấn đề Biển Đông, mà đi sâu, đi sát hơn. Hải Quân Mỹ đã tuần tra và có kế hoạch tuần tra một tháng 2 lần sâu sát vào bên trong vùng 12 hải lý mà TC đơn phương tuyên bố chủ quyền.Richard Heydarian, phó giáo sư về các vấn đề quốc tế và khoa học chính trị tại Đại học De ​​La Salle, cho rằng chuyến đi "là cơ hội quan trọng để Trump nhấn mạnh và khẳng định lại sự dẫn dắt của Mỹ ở Đông Á, đặc biệt trong bối cảnh ngày càng có nhiều nghi ngờ về cam kết của Washington đối với khu vực".Mới đây Bộ Trưởng QP Mỹ, Đại Tướng hồi hưu Mattis đến VN từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 1, 2018. Báo chí quốc tế nói BT/QP Mattis tới Hà Nội trong chuyến thăm 2 ngày hôm 24/1 để “xây dựng lòng tin” và thắt chặt quan hệ an ninh với Việt Nam trong bối cảnh Trung Quốc bành trướng ảnh hưởng trong khu vực. Vào ngày 25/1 ông Mattis được Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng VN đón tiếp. Bộ Trưởng Quốc Phòng Ngô Xuân Lịch là nhân vật mà Ô. Mattis đã tiếp đón long trọng tại Bộ Quốc Phòng Mỹ khi Ông công du Mỹ. Từ tháng Tám năm 2017 đến nay Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Mattis và người đồng nhiệm Việt Nam Tướng Lịch đã gặp gỡ nhau 3 lần. Hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson sẽ cập bến Cảng Đà Nẵng vào tháng 3 năm 2018. Đây sẽ là một chuyến viếng thăm lịch sử, vì cho tới nay, chưa bao giờ có một hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ cập bến Việt Nam. Trước đây, trong thời gian chiến tranh Việt Nam, các hàng không mẫu hạm của Mỹ chỉ đi ở ngoài khơi, chứ không ghé vào các cảng của Việt Nam./.(VA)