Thổ Nhĩ Kỳ: Bắt 13 Người Chống Can Thiệp Quân Sự Syria

ANKARA - Nhật báo Hurriyet đưa tin: chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ tống giam 13 người phản đối can thiệp quân sự tại miền bắc Syria gọi là chiến dịch biên giới, hưởng ứng sự phản đối công khai của Hội y-học (tên tắt TTB) – 11 thành viên cao cấp của TTB (gồm chủ tịch) đã bị bắt giam.Khẩu hiệu của họ là “Không lâm chiến, hoà bình tức khắc”.TT Erdogan gọi TTB 1 tập thể phản bội.Trên 300 người đã bị giam giữ vì các phản ứng chống chiến dịch tấn công Afrin (Syria) bằng mạng xã hội. Trong đợt bắt giam mới nhất có nhà hoạt động đồng tính luyến ái Ali Erol với khẩu hiệu “Chiến tranh là vấn đề của sức khoẻ”. 1 người khác bị bắt vì khẩu hiệu “Chiến tranh là chết chóc, tàn phá, là máu và nước mắt”.Cuộc đàn áp giới y sĩ gây phản ứng bất đồng trong dư luận quốc tế - Liên Âu, Amnesty International và World Medical Association đều đã lên tiếng yêu cầu bảo vệ và thực hành nhanh chóng thủ tục pháp lý với những người bị chính quyền Erdogan tống giam.Giới phân tích nhận thấy lãnh tụ Erdogan tiếp tục cuộc thanh trừng sau vụ đảo chính thất bại giữa Tháng 7-2016.Tin cảnh sát xác nhận 13 người khác bị bắt ở 3 tỉnh cũng vì phản đối hành động quân sự tại miền bắc Syria.Phúc trình thường niên của Freedom House (trụ sở Washington) công bố trong tháng qua xêp hạng Thổ Nhĩ Kỳ là “thiếu tự do chính trị” hay “tự do bán phần.”