Thị Trường Bánh Kẹo Tết 2018: Dự Kiến Tăng 15 – 20%

Giá bánh kẹo Tết 2018 dự kiến tăng 15 – 20% so với năm 2017.Chỉ khoảng 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, không khí mua sắm Tết đã bắt đầu sôi động. Nhìn chung, dự báo giá các loại bánh, kẹo, mứt Tết năm nay sẽ tăng 15 – 20% so với năm ngoái, theoTieudung.vn.Hiện nay, hàng Tết đã đầy tràn tại hầu hết các siêu thị, cửa hàng kinh doanh… ở Hà Nội, riêng bánh, kẹo, mứt năm nay rất đa dạng về chủng loại, nhãn hiệu, giá thành và cả nguồn gốc xuất xứ.Theo Tieudung.vn, cạnh tranh với các thương hiệu lớn trong nước như: Bibica, Hải Hà, Kinh Đô, Hữu Nghị…, hàng nhập ngoại không chỉ bó hẹp ở một vài thương hiệu truyền thống từ châu Âu như Nga, Bỉ, Đan Mạch mà còn nở rộ các thương hiệu từ Thái Lan, Indonesia, Hàn Quốc…Tại các siêu thị Co.opmart, VinMart, Big C, những sản phẩm mang thương hiệu Việt đang chiếm phần lớn và được trưng bày tại các khu vực bắt mắt, tiện lợi cho người tiêu dùng lựa chọn.Tieudung.vn cho biết hiện nay thói quen mua sắm của người tiêu dùng là ngày càng chú trọng đến cả hình thức lẫn chất lượng, đặc biệt là vấn đề dinh dưỡng. Do đó, những dòng sản phẩm chất lượng cao, sử dụng nguyên liệu thiên nhiên, không có hóa chất, dù giá cao nhưng vẫn được người mua ưu tiên lựa chọn.Bà Dương Quỳnh Trang, đại diện siêu thị Big C cho biết, các loại bánh kẹo đóng hộp hàng Việt mà siêu thị chuẩn bị cho dịp Tết chiếm đến 90% lượng hàng bày bán, trong đó có 130 tấn là các loại mứt, kẹo truyền thống. Đây là những nhóm hàng được siêu thị đặt trực tiếp từ những nhà sản xuất có uy tín, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ chất lượng hàng hóa, nhất là các chủng loại hàng hóa thực phẩm như bánh kẹo, sữa...Theo Tieudung.vn ghi nhận, các dòng sản phẩm làm quà biếu được các hãng sản xuất trong nước tung ra dịp này nhận được nhiều khách hàng quan tâm. Như bánh hộp thiếc Korento, Cananga, Salvia của Kinh Đô được nhiều khách hàng chọn mua với mức giá dao động từ 120,000-200,000 đồng/hộp.Về nhãn hiệu Bibica, điểm nhấn năm nay là sản phẩm kẹo mềm trái cây Ngũ Quả, Phúc Lộc Thọ, kẹo cứng Phát Tài, Phát Lộc, với mức giá dao động từ 19,000-72.0000 đồng/gói. Ngoài ra, 2 dòng bánh cao cấp chủ lực của Bibica là Goody và Lạc Việt với bao bì sang trọng cũng được nhiều khách hàng chọn mua.Tieudung.vn dẫn lời chị L. (khách mua hàng tại siêu thị BigC) cho biết, những năm trước đây, khi vào siêu thị mua bánh kẹo, chị đều chọn những thương hiệu ngoại nhưng năm nay thị trường bánh kẹo đa dạng về chủng loại, nhãn hiệu, đặc biệt các thương hiệu Việt nổi tiếng như: Bibica, Hải Hà, Hữu Nghị, Mondelez Kinh Đô,… đang được người tiêu dùng lựa chọn nhiều hơn. Theo chị L., không phải ưu tiên “người Việt – dùng hàng Việt” mà do chị thấy chất lượng bánh kẹo Việt bây giờ không thua kém hàng nhập từ một số nước trong khu vực, giá cả lại rẻ hơn nhiều. Đặc biệt, các doanh nghiệp Việt bây giờ đã chú trọng đến bao bì, mẫu mã, nên khách dễ chọn mua làm quà biếu và sử dụng trong mấy ngày Tết.