Việt Nam: Trái Cây Tạo Hình Sẽ Khan Hiếm Hàng Vào Dịp Tết

Dưa hấu khắc câu đối Tết, hoa mai và chữ Tài, Lộc.Các nhà vườn ở miền Tây dự đoán trái cây tạo hình năm nay sẽ khan hiếm hàng dịp Tết Mậu Tuất sắp tới, do nguồn cung giảm hơn một nửa so với năm 2017, theo Tieudung.vn.Ông Võ Trung Thành, chủ nhiệm câu lạc bộ trái cây tạo hình ấp Phú Trí A, xã Phú Tân (Châu Thành, Hậu Giang) - được mệnh danh là vua tạo hình trái cây nổi tiếng ở miền Tây - cho biết, năm nay thời tiết thiếu thuận lợi nên trái cây tạo hình sẽ khan hiếm.“Năm ngoái Câu lạc bộ tung ra thị trường tới 1,000 trái đào tiên hồ lô nhưng năm nay được chỉ khoảng 300 trái. Dự báo năm nay có thể cháy hàng. Và vì số lượng ít nên năm nay chúng tôi chỉ bán lẻ đào tiên chứ không bán sỉ như năm trước, giá khoảng 300,000 – 600,000 đồng một trái”, ông Thành nói.Ông Thành cũng cho biết thêm, loại đào tiên hồ lô tuy không ăn được nhưng hình thức đẹp và mang ý nghĩa tài lộc nên khá nhiều khách dám chi từ vài trăm đến cả triệu đồng để mua.Tieudung.vn cho biết vì đã cho trái nhiều vụ qua nên năm nay nhiều cây bưởi và đào đã xuống cấp, lại gặp năm nhuận có tới 2 tháng 6 ÂL, cây ra bông thì gặp mưa nên ít đậu trái. Do đó, số lượng trái để tạo hình giảm nhiều. Dẫu vậy, để bình ổn thị trường, giá trái thành phẩn bán tại vườn năm nay vẫn không tăng so với năm ngoái, chỉ dao động 300,000 -1.2 triệu đồng, tùy kích cỡ.Về nguồn cung, ngoài bưởi, đào tiên thì một số loại trái khác như dừa, dưa hấu cũng không nhiều.Tieudung.vn dẫn lời ông Nguyễn Thanh Liêm ở Cần Thơ cho biết, ông sẽ cho ra thị trường khoảng 300 cặp dưa hấu thỏi vàng. Năm nay, thời tiết thiếu thuận lợi nên khả năng đậu trái của dưa không cao. Giá bán cũng tùy thuộc vào nhu cầu thị trường, dao động trong khoảng 1.5 - 3 triệu đồng một cặp.Tại tỉnh Vĩnh Long, ông Nguyễn Văn Phúc ở ấp Hưng Lợi, xã Tân Hưng (Bình Tân) cũng đang theo dõi sát sao 300 cặp dưa hấu thỏi vàng, tiểu đồng và hồ lô. Ông cho biết, sản phẩm này chủ yếu là giao cho thương lái ở Hà Nội vào mua. Ông Phúc chia sẻ thêm, rằng trồng dưa hấu để cho trái đẹp chưng Tết đã không dễ, làm ra hình thỏi vàng càng khó hơn gấp chục lần, riêng việc tạo ra hình trái dưa như thỏi vàng với chữ Tài - Lộc rất công phu, đòi hỏi phải kiên trì và đam mê mới làm được. Theo ông Phúc, mỗi cặp dưa hình thỏi vàng tại ruộng có giá từ 1.5 đến 3 triệu đồng/cặp, tùy loại.Tieudung.vn nêu lời anh Huỳnh Thanh Tâm ở Bến Tre cho hay năm nay mưa nhiều, dừa hồ lô tuy đậu quả nhưng trái hay bị thui nên năng suất giảm 30%.“Dừa hồ lô chữ nổi Tài Lộc hiện có giá từ 400,000-500,000 đồng/trái, dừa in chữ chìm có giá từ 200,000-300,000 đồng/trái. Do số lượng ít nên giá sẽ tăng lên đối với những đơn đặt hàng muộn. Hiện đã có trên 50% số lượng sản phẩm của tôi đã được đặt mua” - anh Tâm nói.