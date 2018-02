Văn Học, Cầu Nứt, Di Dời, Xe Ôtô, Sốt Xuất Huyết...

Vậy là chữ nghĩa có vấn đề... Thực tế, không rõ nghiêm trọng tới mức nào, nhưng thấy rõ là Báo Văn Nghệ Công An nâng lên tầng nghiêm trọng, để gọi là chơi một màn quy chụp hàng loạt để viết: “một số “văn tài” của Việt Nam đã và đang làm ngược, biến mọi giá trị thành rác thải văn hóa độc hại...”TS. Châu Minh Hùng viết trên tờ VNCA bài “Trò chơi hay sự phá bĩnh hậu hiện đại?” hôm 2/2/2018, nặng lời:“...Nhưng truyện của Trần Quỳnh Nga thì không có hóa giải nào cả. Nó chỉ nhân danh tình yêu để ngợi ca kẻ cướp nước và bán nước, kích thích thêm sự hận thù, chia rẽ giữa các dân tộc. Đó là chưa nói toàn truyện bôi nhọ tinh thần yêu nước chống giặc ngoại xâm của nhà Trần, biến tình yêu của người phụ nữ Việt Nam thành thứ tình yêu dễ dãi đến mức ôm chân giặc mà quên cả vận nước...”Trong khi đó, cầu nứt vẫn chưa biết vì sao, theo tin VOH: Bộ Giao thông Vận tải vẫn chưa xác định được nguyên nhân cuối cùng của sự cố nứt cầu Vàm Cống. Thời gian thông cầu cũng chưa được xác định vì đây là nhịp cầu rất lớn và kết cấu rất phức tạp.Bản tin VTV ghi nhận rằng hiện nay, trên địa bàn TP.SG vẫn còn hơn 20.000 hộ dân đang sống ven và trên kênh rạch cần được cải tạo, di dời.Những dự án di dời và tái định cư được triển khai nhằm mục đích tổ chức lại cuộc sống cho người dân đang sống trong điều kiện ô nhiễm môi trường, ngập nước, ảnh hưởng đến sinh hoạt, sức khỏe. Các dự án ven và trên kênh rạch sẽ được thiết kế xây dựng theo mô hình trên bến dưới thuyền.Bản tin Zing kể chuyện Sài Gòn: Hơn 1.000 ca mắc sốt xuất huyết trong tháng đầu năm...Tháng 1/2018, TP.SG ghi nhận có 1,050 mắc sốt xuất huyết. Ổ dịch được tập trung ở quận 2 và huyện Bình Chánh. Sài Gòn có 1.000 ca mắc sốt xuất huyết trong tháng đầu năm... nhưng chưa có trường hợp nào tử vong.Báo Ôtô kể: Đại lý hết hàng - Khách Việt “ôm hận” vì…chờ xe nhập. Xe nhập khẩu “tắc đường”, xe lắp ráp hết hàng, người tiêu dùng thì chưng hửng…Những diễn biến trên thị trường ô tô ngày cận Tết cho thấy, không phải lúc nào đợi chờ cũng là hạnh phúc.Thị trường ô tô Việt Nam đang trải qua giai đoạn “bí bách” chưa từng có, khi cùng lúc cả khách hàng và hãng xe đều rơi vào thế bị động. Bởi trong khi khách đang cuống cuồng tìm mua xe phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết thì các hãng xe cũng bế tắc bởi nguồn cung cạn kiệt do ảnh hưởng từ Nghị định 116.Bản tin Infonet kể chuyện hàng dỏm Sài Gòn: Gần 10.000 chai nước hoa giả thương hiệu Chanel, Versace... bị thu giữ.Trưa 2/2, Công an quận Bình Tân (TP.SG) cho biết vừa triệt phá 1 cơ sở sản xuất nước hoa giả quy mô lớn trên địa bàn, thu giữ tổng cộng 8.848 chai nước hoa giả các nhãn hiệu nổi tiếng, 19.159 tem, nhãn, bao bì, 5 can nhựa cồn nguyên liệu sản xuất…Báo Đời Sống VN kể: Cơ quan CSĐT Công an quận 12, TP SG vừa bắt giữ nhóm đối tượng xịt hơi cay, tấn công nạn nhân tại khu vực vắng người rồi cướp xe của một phụ nữ ở khu vực. Nạn nhân là chị Ng.Th.H.A., sinh năm 1984, ngụ quận 12, theo báo SGGP.Bản tin CafeF kể: Hà Nội xây nghĩa trang quốc gia 1.400 tỷ đồng dành cho cán bộ cao cấp.Nghĩa trang Yên Trung rộng 120 ha, có chức năng tương tự nghĩa trang Mai Dịch, sẽ được đặt ở ngoại thành Hà Nội.Báo Giao Thông kể: Hà Nội và TP.SG có tỷ lệ người mắc ung thư vú cao nhất.Ung thư là nguyên nhân có tỷ suất tử vong cao thứ ba sau bệnh liên quan đến tim mạch và tai biến...Ước tính, mỗi năm có khoảng 150 nghìn ca ung thư mới và số chết do ung thư là 75 nghìn người. Trong cả nước, Hà Nội và TP.SG có tỷ lệ người mắc bệnh ung thư vú cao nhất với tỷ lệ 30/100.000 người tại Hà Nội và 20/100.000 người tại TP.SG.Bản tin báo Văn Hóa ghi rằng hiện nay, bãi biển nằm phía bắc trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn gần Hòn Một, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa luôn trong tình trạng bị rác vung vãi khắp nơi. Rác từ biển tấp vào, rác do người dân và khách du lịch vứt bừa bãi, khiến bãi biển thơ mộng trở nên nhếch nhác.Báo Đời Sống & Pháp Luật kể: Ngày 31/1, Công an xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế cho biết, một chủ cửa hàng xe máy ở TP Huế đã kịp thời giải cứu 1 thanh niên có ý định nhảy cầu Trường Hà tự vẫn.Báo Dân Việt kể: Bất ngờ kiểm tra, lực lượng Công an TP.Cần Thơ phát hiện một doanh nghiệp làm giả hàng nghìn lon, bịch trà của nhiều thương hiệu nổi tiếng như: trà móc câu Thái Nguyên, trà Tân Cương, trà hương lài Bảo Lộc, trà lài Bảo Lâm...Bản tin VTC News kể: Trong lúc truy đuổi các đối tượng vận chuyển gỗ lậu, phó hạt kiểm lâm huyện Krông Nô (Đắk Nông) bị xe càng đè nhập viện cấp cứu.Ngày 2/2, một lãnh đạo hạt kiểm lâm huyện Krông Nô (Đắk Nông) xác nhận, trong lúc truy đuổi bắt gỗ lậu một cán bộ của đơn vị bị thương do xe càng đè lên người.