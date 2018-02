50% Dân Mỹ: Cần Có Súng Để Sống Còn; Giáo Viên Được Huấn Luyện Bắn Lại Học Trò

WASHINGTON - Trong 23 ngày đầu năm 2018, học đường Hoa kỳ chứng kiến 11 vụ nổ súng – trong lúc các tầng lớp xã hội tranh luận về quyền súng, đã có các điều luật cho phép phổ biến rộng rãi súng cá nhân.Ông Adam Skaggs, thành viên của Giffords Law Center to Prevent Gun Violence, nói: luật hiện hành dự kiến cả việc huấn luyện tác xạ để nhà giáo có thể bắn trả học trò manh động, vì súng là cần tại mọi nơi, trên đường phố, tại công viên, cả tại công sở, theo tường thuật của The Nation.Nhưng, nhà phân tích của The Nation nhắc nhở: khó thoát ra khủng hoảng súng.Chương trình huấn luyện tác xạ gọi là “Faster” nhận tài trợ từ Buckeye Firearms Foundation là 3 ngày huấn luyện giáo chức gồm phần thực hành nhắm mắt lại tưởng tuợng tình huống 1 học sinh cầm súng vào lớp, để tập định thần và chú tâm khi phải bóp cò súng.Khoảng 50% dân số Hoa Kỳ tin là có súng có thể sống sót tại xã hội luôn sẵn có súng đạn.Mặt khác, công sức nghiên cứu nhiều thập niên dẫn tới kết luận: súng để tại nhà đuợc dùng vào việc uy hiếp người thân, như phối ngẫu, nhiều hơn nhu cầu tự vệ.Tổ chức Brady Campaign to Prevent Gun Violence cho biết: nguy cơ giết người cao gấp 3 lần tại tư gia có sẵn súng. Ngoài ra, súng sẵn có tại nhà cũng làm tăng nguy cơ tự sát.Nhà báo nhận xét: không thể bỏ qua các số liệu có ý nghĩa kể trên. Báo The Guardian đưa tin: từ 1968, đã có 1,516,863 người Mỹ chết vì súng trong khi sô người chết vì chiến tranh từ ngày lập quốc là 1,396,733, là thấp hơn.