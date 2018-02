CH Tại Hạ Viện Công Bố Biên Bản Nunes Giữa Nhiều Tranh Cãi

WASHINGTON - Trong cuộc đối đầu khác thuờng về biên bản của ủy ban tình báo Hạ Viện về cuộc điều tra “hồ sơ Nga” có yếu tố thiên vị, TT Trump đả kích Bộ tư pháp và FBI là chính trị hoá vấn đề, gây khó khăn đảng CH và tạo thuận lợi cho đảng kia.Trong thời gian qua, ông Trump đã nhiều lần than phiền về sự đối xử của chuyên viên điều tra liên bang về các tố giác toa rập với Nga trong lúc tranh cử TT.Twitter sáng Thứ Sáu của ông ghi: giới lãnh đạo và các điều tra viên của Bộ tư pháp và FBI chính trị hoá cuộc điều tra, lợi cho phe DC và hại cho phe CH, là điều không thể nghĩ tới trưóc đây không lâu. Mặt khác, ông khen ngợi các cấp nhân viên FBI.Có tin Bạch Ốc định đồng ý để ủy ban tình báo Hạ Viện (dưới quyền chủ tịch là dân biểu Devin Nunes) công bố biên bản Devin Nunes cùng trong ngày Thứ Sáu.Viên chức của Bộ tư pháp và viên chức FBI chưa thể tiếp cận để yêu cầu bình luận.Hôm Thứ Tư, FBI đã xác nhận quan ngại nghiêm trọng về khả năng công bố biên bản Nunes.Đáp lại twitter của TT Trump, dân biểu DC Adam Schiff (thành viên ủy ban tình báo) lên án TT Trump dùng tài liệu bóp méo tuyển chọn để đả kích FBI là điều không thế nghĩ tới trước đây không lâu.Theo biên bản 4 trang đuợc soạn theo ủy nhiệm của ủy ban tình báo Hạ Viện Devin Nunes, Bộ tư pháp và FBI đã lạm dụng luật về giám sát điện đàm, điện thư (tên tắt FISA) để theo dõi 1 cố vấn tranh cử của ứng viên Trump là Carter Page. Ông James Clapper, cựu giám đốc tình báo quốc gia (DNI), nhận xét đả kích của ông Trump là “bé xé ra to”, gọi lọ là lu.Biên bản của ủy ban tình báo Hạ Viện dưới quyền dân biểu CH Devin Nunes do TT Trump giải mật cho hay: viên chức FBI thừa nhận hồ sơ của cựu điệp viên Christopher Steele là phần hệ trọng trong yêu cầu do thám cố vấn tranh cử của ứng viên Trump, là ông Carter Page.Biên bản 4 trang đuợc soạn theo yêu cầu của ông Nunes tố cáo Bộ tư pháp và FBI thiên vị chống lại Trump, và cho biết phe DC trả tiền để có hồ sơ Steele.Biên bản này thuật lời ông Steelle xác nhận với viên chức Bộ tư pháp cảm tưởng thất vọng nếu ông Trump không thắng cử, không trở thành TT.Bản tin hôm Thứ Sáu của báo The New York Times cho biết các nhà Cộng Hòa tại Hạ Viện đã công bố biên bản đầy tranh cãi hôm Thứ Sáu.