Giám Đốc CIA Gặp Trùm Tình Báo Hải Ngoại Và Nội Địa Nga Tại Mỹ

WASHINGTON - Giám đốc CIA Mike Pompeo đã tiếp xúc các viên chức chỉ huy tình báo hải ngoại và tình báo nội địa của Nga – trùm tình báo hải ngoại SVR Sergey Naryshkin là đối tượng trừng phạt của Washiongton năm 2014, bị cấm nhập cảnh Hoa Kỳ.Trùm tình báo nội địa FSB Aleander Bortnikov là đối tượng trừng phạt của EU.Theo tiết lộ của viên chức, giám đốc Pompeo không tiếp xúc giám đốc quân báo Nga GRU, là cơ quan đuợc tin đã quấy rối chu kỳ bầu cử 2016 tại Hoa Kỳ.CIA đã vận dụng 1 số biện pháp pháp lý để giám đốc Pompeo tiếp cận đối tác Nga.Trong công văn gửi thủ lãnh thiểu số Thựơng Viện Chuck Schumer, giám đốc Pompeo xác nhận ông làm việc tương tự các giám đốc tiền nhiệm cùng vì nhu cầu an toàn của công dân. Ban tham mưu của nghị sĩ Schumer đã đuợc giải trình trước cuộc họp báo hôm Thứ Ba của ông Schumer – nhưng qua Thứ Năm, ông Schumer vẫn đặt vấn đề là nghiêm trọng về an ninh quốc gia.Toà ĐS Nga loan báo cuộc gặp gỡ diễn ra ngày 30-1. Phó chủ tịch Andrew Weiss phụ trách nghiên cứu tại Carnegie Endowment nói: lịch sử của nỗ lực tìm kiếm hợp tác với Nga là dài và rõ ràng là Điện Kremlin muốn mô tả Washington vẫn mở cửa tiếp nhận công việc bình thường. Theo thẩm định của chuyên gia Weiss, cao điểm hợp tác là sau biến cố tấn công khủng bố tại Hoa Kỳ ngày 11-9-2001, nhưng sau đó luôn có sự nghi ngờ vì lập trưừng bất đồng về chủ nghĩa khủng bố và về kế sách chống khủng bố. Ông Weiss cho biết: bất cứ ai nắm chính quyền tại Washington không chỉ phải quyết định về phương cách thương luợng với Moscow mà cả về hậu quả chính trị liên quan.Văn thư của giám đốc Pompeo gửi nghị sĩ Schumer ghi rõ: không thể bỏ qua cơ hội hợp tác với Nga trong sứ mạng chống khủng bố quốc tế.Khi nhà báo hỏi về thủ tục cho phép ông trùm Naryshkin nhập cảnh, phát ngôn viên Heather Nauert của Bộ ngoại giao nói rõ: vì nhu cầu quyền lợi về an ninh quốc gia, chúng tôi có thể cho miễn trừ với 1 số cá nhân. Bà Nauert cho biết thêm “Các bất đồng với Moscow không là bí mật, nhưng vẫn có những lãnh vực có thể hợp tác”.