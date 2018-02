T.P. Food Processing Inc. Giới Thiệu Sản Phẩm Mới

Buổi giới thiệu sản phẩm mới.Westminster (VB) -- Vào lúc 11 giờ trưa Thứ Sáu ngày 02 tháng 2 năm 2018, tại văn phòng Công Ty T.P Food Processing Inc. số 14822 Moran Street, Suite A, Thành phố Westminster, CA 92683, số điện thoại (714) 891-3838-Fax: (714) 891-5858 do Bà Anh Trương, Giám Đốc Sản Xuất, Anh Phat Ma (Philip) General Manager là những người đứng ra thành lập công ty nầy trong những năm qua đã tổ chức buổi khai trương ra mắt sản phẩm mới: Nước mắm – Xốt gia vị kho tiêu pha sẵn.. .Tham dự buổi giới thiệu nước mắm thượng hạng sản xuất tại Hoa Kỳ có qúy vị trong đại diện Trung Tâm Phát Triển Kinh Doanh Nhỏ Quận Cam (Orange County Small Business Deverlopmant Center, the Orange County/Inland Empire SBDC Nettwork, and the Rancho Santiago Community College District).Về quan khách tham dự có Thị Trưởng Thành Phố Westminster ông Tạ Đức Trí, Nghị Viên Sergio Contreras, ông Cảnh Sát Trưởng Thành Phố Westminster, Bà Frances Nguyễn Thế Thủy, Ủy Viên Học Khu Garden Grove, ông Hiếu Nguyễn, Chánh Lục Sự Quận Cam và phụ tá Billy Lê, Đại diện Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam; Cô Gia Lý, cựu Chủ Tịch Phòng Thương Mại Việt Mỹ cùng một số các viên chức chính quyền, qúy thân hữu, các cơ quan truyền thông, báo chí.Cô Kathy Kiều Diễm thay mạt ban tổ chức chào mừng và cảm ơn quan khách cũng như các cơ quan truyền thông, truyền hình báo chí đã đến tham dự buổi ra mắt sản phẩm mới hôm nay.Sau đó Cô mời Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Ông Hiếu Nguyễn, Cô Frances Nguyễn Thế Thủy, Nghị Viên Sergio Contreras, cô Gia Lý và những vị đại diện lên phát biểu chúc mừng công ty đã cho ra mắt sản phẩm mới phục vụ cộng đồng, trong lúc nầy qúy vị dân cử, đại diện dân cử, các cơ quan chính quyền cũng đã trao bằng tưởng lệ chúc mừng ngày ra mắc sản phẩm mới của công ty.Trong lời cảm ơn Bà Anh Trương, Giám Đốc Sản Xuất, Anh Phat Ma (Philip) General Manager đã càm ơn qúy vị quan khách, qúy cơ quan truyền thông đến tham dự. Bà cho biết công ty của bà đã có từ 35 năm trong nghề. Cuối cùng Bà cảm ơn Báo chí đã giúp cho công ty, Bà chúc tất cả mọi người: “Tân Niên Lai Đáo Đa Phú Qúy, Xuân Đến An Khương Vạn Thọ Tường.”Sau đó Ban tổ chức mời mọi người vào thăm cơ sở sản xuất, kho chứa sản phẩm, khi thăm xong Ban tổ chức mời mọi người cùng dùng bữa cơm trưa đặc biệt nấu bằng các sản phẩm đã giới thiệu “Hương vị quê nhà đậm đà món Việt.” Như: Phú Quốc Fish Sauce Vị Quê, Canh chua Việt Nam….. .Trong phần giới thiệu công ty cho biết: “Bữa cơm đậm đà hương vị Việt không thể nào thiếu tô cá kho tiêu, tô canh chua cùng chén nước mắm ớt. Hiểu được điều nầy, TP Food Processing, Inc mang đến những sản phẩm pha sẵn ngon như nhà làm, chế biến tiện dụng trong 5 phút. Gia vị canh chua và xốt kho tiêu hoàn toàn bằng nguyên liệu tự nhiên cùng nước mắm “Vị Quê” truyền thống Phú Quốc lần đầu tiên chế biến và đóng gói tại Hoa Kỳ. Tất cả các sản phẩm của công ty đếu không xử dụng màu và bột ngọt, với mong muốn gởi gắm đến gia đình bạn bữa cơm đậm đà hương vị và hài hòa tình quê từ chính dàn bếp nhà.”Muốn tìm hiểu về công ty TPF vào WWW.tpfusa.com hoặc CONTACT@TPFUSA.COM điện thọai liên lạc: (714)757-2453.