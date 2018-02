Thông Tin Thẩm Mỹ: Bản “Health and Safety” Mới Cho Năm 2018

Nếu bạn chưa có bản mới cho năm 2018, hãy vào web site của The Board http://www.barbercosmo.ca.gov/, lấy xuống và in ra. Bản nầy bắt đầu hiệu nghiệm từ ngày 1 tháng giêng năm 2018.Bản “Heath and Safety” phải đặt ngay chỗ tiếp khách trong tiệm, hay trường Thẩm Mỹ, nơi ai cũng có thể nhìn thấy. Bản Sức khoẻ và An toàn cũ rất lớn, có khổ chữ khó đọc nên không gây được sự chú ý của mọi người, nay Hội đồng Thẩm Mỹ (The Board) sửa đổi lại bản mới hy vọng có thể thu hút được sự chú ý và làm theo.Bạn có thể lấy xuống và in ra từ web Site của HĐTM với khổ giấy 8.5x11 inches.Trong trường hợp không thể in ra được xin vui lòng gọi số 800-952-5210 để được gởi tới tận tiệm hay trường thẩm mỹ.