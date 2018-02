Cẩm Nang Thẩm Mỹ: An Toàn Với Bồn Nước Xoáy Ngâm Chân

Tháng 10 năm 2000, các viên chức y tế của quận, hạt, nhận được khiếu nại về sự bùng phát mụt nhọt trên da từ các khách hàng ngâm chân trong bồn nước tại dịch vụ chăm sóc chân. Họ đã xác định được nguyên nhân gây nhọt trên da là do bồn ngâm chân bằng nước xoáy bị nhiễm bẩn và không được vệ sinh đúng cách trong một salon làm móng ở California.Hỏi: NHỌT TRÊN DA (MYCOBACTERIUM FORTUITUM) TRÔNG NHƯ THẾ NÀO?Đáp: Nhọt trên da thường ban đầu trông như vết nhện cắn, nó to lên và sau đó sinh mủ. Nhọt trên da đôi khi trở thành những vết thương hở, và có thể để lại sẹo.Hỏi: TÔI CÓ THỂ BẢO VỆ CHÍNH MÌNH TRÁNH NHIỄM TRÙNG DA BẰNG CÁCH NÀO?Đáp: Để bảo vệ chính mình tránh nhiễm trùng:-Kiểm tra xem giấy phép hiện hành của tiệm, hay trường thẩm mỹ có được trưng ở khu vực tiếp khách của salon hay không.-KHÔNG cạo lông hay nhổ lông bằng sáp lên chân 24 giờ trước khi đi chăm sóc bàn chân.-KHÔNG đi chăm sóc bàn chân nếu chân bạn có da nứt nẻ hoặc có vết thương.-Tham khảo ý kiến của bác sĩ của bạn trước khi đi chăm sóc bàn chân nếu bạn có hệ miễn dịch bị suy yếu (chẳng hạn như bệnh tiểu đường, Lupus, v.v.).-Hãy bảo đảm salon chỉ dùng các dụng cụ sạch sẽ, đã tẩy trùng cho bạn.-KHÔNG ngại hỏi thợ làm móng/chuyên viên thẩm mỹ bồn nước ngâm chân được làm vệ sinh như thế nào. Bạn có quyền yêu cầu xem sổ nhật ký làm vệ sinh bồn nước ngâm chân để biết lần cuối bồn nước ngâm chân được tẩy trùng là khi nào. Các bồn nước ngâm chân PHẢI được vệ sinh sau mỗi lần dùng cho khách hàng.-Rời khỏi salon nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào về sự sạch sẽ của salon.Hỏi: TÔI PHẢI LÀM GÌ NẾU TÔI BỊ NHIỄM TRÙNG DA CÓ THỂ DO BỒN NGÂM CHÂN NƯỚC XOÁY CỦA SALON?Đáp: Hãy đến gặp bác sĩ. Trình bày rằng bạn đã ngâm chân trong bồn ngâm chân bằng nước xoáy. Ngoài ra, hãy liên lạc với Board of Barbering and Cosmetology để báo cáo bất kỳ vấn đề nào về sức khỏe mà bạn cho là hậu quả của đợt chăm sóc tại salon.Hỏi: DẠNG NHIỄM TRÙNG DA NÀY ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG CÁCH NÀO?Đáp: Dạng nhiễm trùng này có thể được điều trị bằng kháng sinh. Trong một số trường hợp, nhọt trên da sẽ tự lành mà không cần điều trị.Hỏi: BOARD OF BARBERING AND COSMETOLOGY ĐÃ THỰC HIỆN BIỆN PHÁP GÌ ĐỂ BẢO VỆ KHÁCH HÀNG TRÁNH NHỌT TRÊN DA?Đáp: Mùa Đông 2006, Ủy Ban đã áp dụng các thông báo khẩn cấp để cập nhật các phương pháp làm vệ sinh bồn ngâm chân và bảo đảm sự an toàn của khách hàng. Những phương pháp này hướng dẫn nhân viên salon cách làm vệ sinh bồn ngâm chân như thế nào.Link: http://www.barbercosmo.ca.gov/