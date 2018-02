Cựu Phát Ngôn Viên Corallo: Sẽ Khai Về E-Mail Gặp LS Nga

WASHINGTON - Báo New York Times đưa tin: cựu phát ngôn viên Mark Corallo của tổ luật sư tư đại diện ông Trump định khai với đoàn Mueller rằng giám đốc truyền thông Bạch Ốc Hope Hicks ám chỉ buổi tiếp xúc của Trump Junior với luật sư Nga tại Trump Tower đuợc mô tả bằng 1 e-mail ẩn giấu.Luật sư này có liên lạc với Điện Kremlin.Đoàn Mueller đã tiếp xúc ông Corallo trong tuần qua để dàn xếp 1 buổi phỏng vấn trong vài tuần tới – ông làm phát ngôn viên của tổ luật sư tư đại diện ông Trump cho tới Tháng 7-2017, đã thôi việc không lâu sau khi có tin về buổi tiếp xúc luật sư Nga tại Trump Tower của 1 số nhân vật thân cận ứng viên TT Trump.Theo tập sách “Fire and Fury” của ký giả Michael Wolff, ông Corallo thôi việc vì tin rằng quyết định của ông Trump cho thảo 1 tuyên bố về cuôc gặp tại Trump Tower đáp lại các tin tức về tiếp xúc với người Nga là có ý nghĩa cản trở công lý.Phản ứng ban đầu của Trump Junior xác nhận là tiếp xúc theo lệnh thân phụ về việc công dân Hoa Kỳ nhận trẻ em Nga làm con nuôi, không liên quan với cuộc vận động tranh cử. Nhưng có tin Trump Junior muốn gặp luật sư Veselniskaya vì bà náy hưá cung cấp thông tin gây thiệt hại ứng viên Hillary Clinton.Hàng loạt tin tức của NYT về trao đổi e-mail ám chỉ buổi tiếp của Trump Junior là 1 phần trong âm mưu quấy rối bầu cử của Moscow nghiêng về phe Trump.Theo bản tin NYT hôm Thứ Tư, ông Corallo định khai với đoàn Mueller rằng bà Hicks có nói trong điện đàm nối mạng với ông Corallo và ông Trump hồi Tháng 7-2017 rằng những e-mail ấy không bao giờ đuợc phóng. Ông Corallo ngờ rằng bà Hicks ám chỉ e-mail đã đuợc ngụy trang – ông cảm thấy quan ngại vì bà Hicks đua ra tuyên bố không có mặt 1 luật sư. Ông thôi việc không lâu sau.Luật sư của bà Hicks là Robert Trout phản bác mô tả của ông Corallo.Báo Washington Post cho biết: trên phản lực cơ Air Force One trong năm qua, bà Hicks là 1 trong 5, 6 phụ tá thân cận nhất của ông Trump hô hào phát tuyên bố trung thực về buổi họp tại Trump Tower.Sau khi NYT nêu 14 nghi vấn về buổi họp nối mạng ngày 8-7-2017, bà Hicks đã cùng TT Trump hoạch định chiến luợc của bản tuyên bố liên quan – trong thời gian này, bà Hicks thường liên lạc với Trump Junior bằng text message.