Nhân Quyền: Kêu Án Tù BS Hồ Hải

SAIGON -- Tình hình nhân quyền VN ngày càng tệ hại hơn...Bản tin RFA ghi nhận: Bác sĩ Hồ Hải bị án tù...Bản tin ghi rằng Bác sĩ Hồ Văn Hải, chủ tài khoản Facebook Hồ Hải và trang blog BS Hồ Hải với những bài viết nêu ra những mặt trái của chính phủ Hà Nội, vừa bị tòa thành phố Sài Gòn đưa ra xét xử sơ thẩm vào sáng ngày 1 tháng 2 và tuyên án 4 năm tù và 2 năm quản chế với cáo buộc ‘tuyên truyền chống nhà nước’ theo điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.Phiên xử diễn ra một cách âm thầm, hầu như không một nhà hoạt động nào biết tin về phiên toà diễn ra trong ngày 1 tháng 2.Trả lời chúng tôi từ Sài Gòn, nhà hoạt động Dương Lâm cho biết lý do rất ít người biết về phiên xử ông Hồ Hải hôm nay.“Đầu tiên là phương thức chọn đấu tranh của họ. Họ chọn đấu tranh như chiến sĩ thầm lặng, 1 người viết blogger ẩn danh. Thứ hai, áp lực lên gia đình họ khi họ bị bắt. Cơ quan an ninh điều tra và nhà cầm quyền sẽ có những áp lực đối với gia đình, thân nhân của người bị bắt, xét xử. Cái thứ 3 là, do cái thứ 1 và thứ 2 nên thông tin ra trên mạng xã hội đối với anh em hoạt động để quan tâm đến trường hợp này không có. Người ta bị thiếu thông tin. Cái 1 và cái 2 dẫn đến cái 3 là vậy. Cho đến khi báo nhà nước lên tin thì anh em mới biết.”Theo tin Báo Pháp luật TPSG loan đi thì kết quả điều tra của cơ quan an ninh điều tra nói rằng bác sĩ Hồ Hải "lợi dụng các sự kiện chính trị quan trọng đang và sắp diễn ra trong nước đã soạn thảo và đăng tải nhiều bài viết có nội dung bôi nhọ, vu khống lãnh đạo, kêu gọi tẩy chay bầu cử HĐND các cấp...”Theo đó thì tổng cộng bác sĩ Hồ Hải đã có 36 bài vi phạm quy định của Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.Bác sĩ Hồ Hải, 52 tuổi, trước kia là bác sĩ tại Bệnh viên Chợ Rẫy TP.SG, sau đó bị sa thải. Từ năm 2004 Bác sĩ Hồ Hải mở phòng khám đa khoa tư nhân, khám chữa bệnh cho đến ngày bị bắt.Được biết, Bác sĩ Hồ Hải cũng là Chủ tịch kiêm người sáng lập Quĩ Khuyến Học Tây Du. Ông là chủ nhân của trang blog BS Hồ Hải và trang Facebook có cùng tên, đăng tải các thông tin về khuyến học, bảo vệ môi trường, v.v…Ông bị bắt vào chiều ngày 02-11-2016 với cáo buộc "tán phát thông tin, tài liệu chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên Internet".Kể từ khi ông bị bắt đến khi ra tòa là hơn 1 năm, tuy nhiên có rất ít thông tin về ông Hải do vị bác sĩ này hoạt động, viết blog 1 mình.Một bản tin khác của RFA cùng ngày cho biết hai dân biểu Úc gửi thư cho ngoại trưởng Úc, đòi chính phủ Úc phải hành động, can thiệp vào những trường hợp vi phạm tự do tôn giáo của nhà cầm quyền Việt Nam.Đó là tuyên bố của hai nhà lập pháp Úc là ông Chris Hayes và Tim Watts trong một bức thư gửi bà Bộ trưởng Ngoại giao Úc Julie Bishop.Bức thư nêu cụ thể các trường hợp những tín đồ Phật giáo Hòa Hảo Thuần túy bị bắt bỏ tù vì thực hiện quyền tự do tôn giáo của mình là các ông Vương Văn Thả, Vương Thanh Thuận, Nguyễn Nhật Trường, và Nguyễn Văn Thượng.Vào ngày 23 tháng Một, 2018 vừa qua, những người này bị kêu án từ sáu cho đến 12 năm tù giam với tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 bộ Luật hình sự Việt Nam.Ngoài ra hai dân biểu Úc còn đề cập đến trường hợp hai giáo dân Công giáo là các ông Hoàng Đức Bình và Nguyễn Nam Phong bị bỏ tù vì đã biểu tình chống nhà máy Formosa làm ô nhiễm biển miền Trung gây ra thảm họa Formosa Vũng Áng hồi năm 2016.Ông Hoàng Đức Bình bị cáo buộc tội "chống người thi hành công vụ" và "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân" theo điều 258 của Bộ luật hình sự. Ông Nguyễn Nam Phong bị truy tố về tội "chống người thi hành công vụ" theo điều 257.RFA ghi nhân thêm:“Cuối thư, hai ông Chris Hayes và Tim Watts nhấn mạnh rằng nước Úc là thành viên của Ủy ban nhân quyền Liên Hiệp Quốc, có trách nhiệm phải thúc đẩy Việt Nam bảo vệ quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng cho công dân của mình, theo đúng những gì đã ghi trong Tuyên ngôn nhân quyền, và những cam kết về quyền con người của quốc tế.”