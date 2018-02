Hội Thảo: VC Âm Mưu Bán Nước Qua Việc Xóa Bỏ Chữ Quốc Ngữ

Trong hội thảo.Westminster (Bình Sa)- -Chiều thứ Bẩy 27/1/2018 tại hội trường Nhật Báo Việt Báo 14841 Moran St., Westminster, CA 92683 miền Nam California, một buổi hội thảo rất đặc biệt liên quan đến vận mệnh Việt Nam đã được tổ chức, với mục đích để kêu gọi sự chú ý của dư luận trong cũng như ngoài nước, hầu chống lại âm mưu bán nước của cộng sản Việt Nam qua việc xóa bỏ chữ quốc ngữ. Buổi hội thảo qua phần thuyết trình của các diễn giả trình bày về những tác hại của loại chữ mới gồm có: GS Bác Sĩ Nguyễn Hy Vọng, LS Nguyễn Quốc Lân, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove, LS Nguyễn Hoàng Dũng đại diện giới trẻ Thầy Giáo Vũ Hoàng, Chủ Tịch các Trung Tâm Việt Ngữ và Nhà Văn, cựu Giáo Sư Chu Tất Tiến.Điều hợp chương trình cựu Đốc Sự Nguyễn Phú Hùng.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, phút mặc niệm,Tiếp theo ông Nguyễn Phú Hùng thay mặt Ban tổ chức chào mừng và cảm ơn tất cả những người tham dự, sau đó ông đã trình bầy sơ lược về mục đích và nhu cầu cần có của buổi hội thảo này. Ông cho biết: “Vào Tháng Chín, 2017, ông Bùi Hiền, Phó Giáo Sư Tiến Sĩ Ngữ Văn Đại Học Sư Phạm Ngoại Ngữ Hà Nội có công bố công trình nghiên cứu cải đổi chữ quốc ngữ chưa hoàn thiện trong cuộc hội thảo về ngôn ngữ tại Quy Nhơn. Đến Tháng Mười Hai, 2017, ông Bùi Hiền công bố công trình hoàn chỉnh việc cải đổi chữ quốc ngữ và cho biết việc cải đổi này sẽ đem lại nhiều điều lợi như thống nhất chữ viết cho cả nước, và tiết kiệm được thời gian, công sức và tiền bạc. Vì thế chúng tôi nhận thấy nhu cầu phải có một cuộc hội thảo về vấn đề này để vận động dư luận chống lại âm mưu thâm độc này.” Sau đó, ông Nguyễn Phú Hùng đã mời từng vị diễn giả bước lên sân khấu, nơi có treo một tấm “Banner” khổ lớn 5 x 12, nền vàng chữ đỏ, trên đó là nội dung: “Hội thảo về Âm Mưu Bán Nước của Cộng Sản Việt Nam qua việc xóa bỏ chữ quốc ngữ”. Diễn giả đầu tiên là Bác Sĩ Nguyễn hy Vọng nói về nguyên nhân và âm mưu sâu xa của Nhà nước Cộng Sản khi muốn bỏ chữ quốc ngữ để thay vào các loại chữ vớ vẩn, không ai đọc được. Bác sĩ Nguyễn Hy Vọng nói: “Nên nhớ là tiếng Việt nay đứng hàng 13 trên thế giới về số đông người nói; thứ 12 về một ngôn ngữ chính thức của một quốc gia và đã có mặt trong số 150 mẫu chữ quốc tế được vệ tinh đưa lên mặt trăng cho đến muôn đời, cũng như có mặt hàng ngàn sách vở Việt trong hầu hết các thư viện quốc gia và quốc tế và trong thời đại internet, tiếng và chữ Việt đã chính thức tràn ngập trên các diễn đàn thế giới. Vậy mà văn nô Bùi Hiền đòi cải cách cho viết nhanh hơn và tiết kiệm giấ! Thục tế, đây là một trong rất nhiều âm mưu bán nước cho Tàu, muốn Hán Hóa người Việt, tiếp theo những hành động dâng đất, dâng đảo, bán biển, và luồn cúi bọn Tàu Cộng của những người ở Bắc Bộ phủ Hà Nội.” Với tư cách là một Bác Sĩ Thần Kinh và Tâm Lý, ông nói thẳng là “việc bỏ chữ này sẽ gây hại đến chính các đảng viên Cộng sản vì họ sẽ bị tâm thần phân liệt, khủng hoảng và có thể thành điên loạn, vì sự đối chọi giữa hai loại chữ: chữ quốc ngữ và chữ mới! Tìm đâu ra nguồn thầy, cô để được rèn luyện rồi mới đi giảng dậy chỉ chuyên về chữ mới? Những Thầy cô đã từng dậy chữ quốc ngữ mà bây giờ bắt giảng bằng chữ mới, cũng có thể trở thành bệnh nhân tâm thần. Tuy nhiên, âm mưu xóa bỏ chữ quốc ngữ vẫn còn, vì đã thành mệnh lệnh từ hồi Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, trước khi Hồ chí Minh muốn bỏ chữ quốc ngữ để học tiếng Tầu! Đây là chỉ thị của đảng Cộng Sản Tầu, mà Cộng Sản Việt Nam phải thi hành, không phải chuyện chơi.” Tuy nhiên, Bác Sĩ Nguyễn Hy Vọng còn nói thêm là “ai làm cho đảng Cộng sản vững mạnh đến ngày nay, để thực hiện âm mưu bán nước? Chính những người Việt hải ngoại làm cho chế độ Cộng Sản sống lâu. Tính từ khi người Việt hải ngoại gửi tiền về đến nay, đã có hơn 100 tỷ đô la gửi về Việt Nam để nuôi chế độ. Vậy những người nào gửi tiền về làm thương mại với Việt Cộng, chính là kẻ phản quốc, vì chỉ cần hải ngoại ngưng gửi tiền về Việt Nam 1 tháng thôi, là chế độ đó sập liền!”Tiếp theo, Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, với tư cách là Phó Chủ Tịch học khu Garden Grove đã nói về sự quan trọng của chữ Việt hiện tại, tức là chữ quốc ngữ, trong các chương trình dậy học tại California cũng như tại nhiều nơi khác. Với nỗ lực của cộng đồng, hiện nay, chữ Việt đã được chọn là sinh ngữ chính cho các trường học. Hy vọng tương lai sẽ có bằng Cử Nhân, Cao Học, và Tiến sĩ về môn tiếng Việt. Bây giờ mà bỏ đi thì coi như sự hiện diện của người Việt trên đất Mỹ sẽ không còn mục đích như trước nữa.Thầy Vũ Hoàng, Chủ tịch các Trung Tâm Việt Ngữ, phân tích rất sâu sắc về ngôn ngữ Viêt Nam và sự hình thành các trung tâm Việt Ngữ để duy trì bản sắc dân tộc. Thầy Vũ Hoàng nói: “Dân tộc Việt Nam may mắn hơn so với các nước khác trong khu vực Châu Á hiện nay, vì Việt Nam là một trong những quốc gia hiếm hoi sử dụng mẫu tự La tinh làm chữ viết của mình. Việc sử dụng chữ quốc ngữ đã mang lại nhiều lợi ít trong công cuộc bảo tồn, phát triển nền văn hóa của dân tộc. Nếu việc xóa bỏ chữ Việt được hình thành, thì đó là một bước ngoặc lớn trong lịch sử văn hóa nước nhà.”LS Nguyễn Hoàng Dũng, là thành viên trẻ nhất trong các diễn giả, đã nhận mình là thế hệ Một Rưỡi, ca ngợi tiếng Việt hiện tại đã đem lại sự trong sáng trong các giao tiếp, cũng như đã giúp cho giới trẻ hiểu biết hơn về lịch sử Viêt Nam, văn hóa Việt Nam. Nếu bây giờ mà bỏ đi, thì tương lai của nước Việt sẽ không còn vì các thế hệ kế tiếp sẽ không biết gì về lịch sử và văn hóa Việt. LSNguyễn Hoàng Dũng nói: “Tiếc là, trong số người tham dự hôm nay, chỉ có 2 bạn trẻ! Nếu giới trẻ không có quan tâm đến chữ quốc ngữ của mình thì tương lai Việt Nam sẽ nguy hiểm.”Phần trình bầy của Nhà Văn Chu Tất Tiến, người tổ chức buổi hội thảo này, rất thú vị. Người tham dự cười thoải mái vì những thí dụ về chữ mới mà Nhà Văn cho người tham dự xem. Trước hêt, ông trình bầy kết cấu của loại chữ mới như sau: 1) những chữ phải thay thế: C sẽ được thay cho Ch, Tr; D = Đ; G = G, Gh; F = Ph; K = C, Q, K; Q = Ng, Ngh; R = R; S = S; X = Kh; W =Th; Z = D, Gi, R. 2) Những chữ thêm vào: W, F, J, Z. Để chứng minh, ông đã chuẩn bị sẵn một bảng lớn 40’ x 50’ đính trên tường, tóm tắt các thí dụ về chữ hiện tại và chữ của nhóm Bùi Hiền và chỉ cho người tham dự thấy sự ngu xuẩn của chúng.Thí dụ như: Trần Khả Đê = Cần thả dê. Trần Trầm Chu = Cần cầm cu. Tôi gặp trục trặc = Tôi gặp cục cặc. (Bảng) Cấm Đái, Cấm Khạc Nhổ = cấm dái, cấm cạc n’ổ. Nguyễn Phú Trọng muốn nắm chặt dân = Nuyễn Fú Cọn muốn nắm cặt dân. Bộ phận sinh dục đàn ông dài 20 cm = Bộ phận sin dục dàn ôn dài 20 km (bộ phận sinh dục đàn ông dài 20 cây số!). Những thí dụ trên đã làm cả phòng sinh hoạt cười nghiêng ngả.Sau đó, ông nói về sự dối trá của nhóm Bùi Hiền, khi nói rằng để tiết kiệm giấy và thời gian, thực tế, muốn học cách viết chữ mới để có thể viết và đọc thông thạo thì một người bình thường tốn rất nhiều năm và hàng vạn tấn giấy mực. Ngoài ra, phải huấn luyện một đội ngũ vài trăm ngàn thầy cô giáo để đi dậy kiểu chữ mới, vì các thầy cô cũ sẽ bị “tẩu hỏa nhập ma” khi phải xóa chữ quốc ngữ trong trí nhớ để học kiểu viết mới… chưa kể đến việc muốn dịch lại cả kho tàng lịch sử và văn học, văn hóa Việt Nam sẽ cần hàng ngàn tấn giấy và nhiều năm làm việc. Điều đó cho thấy là CSVN chỉ muốn cho dân Việt không còn biết đến lịch sử, văn hóa, văn học của mình mà bám theo Tầu. Những dòng lịch sử chống Nguyên, Thanh, Hán, Mông… sẽ biến mất, bốn ngàn năm văn hóa người Việt sẽ bị triệt tiêu trong lịch sử mới. Chưa kể về năng khiếu làm Thơ của người Việt, mà thơ phải gồm có Vận và Vần, viết kiểu chữ mới là giết chết hồn Thơ của người Việt, có nghĩa là giết trọn dân tộc Việt Nam. Đây là âm mưu vô cùng thâm độc của bọn Cộng Sản bán nước. Chúng có thể bán đất, bán biển, thì vẫn còn hy vọng có ngày phục hận, nhưng nếu bán luôn tư tưởng của người Việt thì coi như dân tộc Việt sẽ bị triệt tiêu mãi mãi. Người Việt hải ngoại phải có nghĩa vụ chống âm mưu này khi chúng chưa thực hiện.Tiếp theo phần phát biểu của các diễn giả là phần thảo luận. Rất nhiều cánh tay giơ lên, xin phát biểu. Cho đến khi Nhà Văn Chu Tất Tiến tuyên bố đã hết giờ mượn phòng, vẫn còn nhiều người muốn nói. Khi chấm dứt chương trình lúc 5 giờ 15.Tiếp xúc với nhà văn Chu Tất Tiến, người chủ trương cuộc hội luận, tại phòng sinh hoạt trước giờ khai mạc, Nhà Văn cho biết: “Thời gian gần đây, dư luận khắp nơi đang xôn xao về việc nhóm Bùi Hiền đã đề ra kế hoạch xóa bỏ chữ quốc ngữ đã có gần 400 năm để thay bằng loại chữ phát âm gần như tiếng Tầu. Nhiều người đã phản đối việc này dữ dội, tuy nhiên nhóm Bùi Hiền, Đoàn Hương, Lê đức Luận, Nghiêm thị Thúy Hằng vẫn thách thức dư luận và tiếp tục trình làng ý kiến của họ về việc cải cách chữ Việt. Điều đáng nói là một số người thờ ơ, thiếu kiến thức lại cho rằng “đây chỉ là việc làm của một thằng khùng, không đáng để ý!”, hoặc “Nhà nước sẽ không cho áp dụng đâu! Bộ Giáo dục mới ra thông báo là sẽ không cho áp dụng!” Những người phát biểu như thế là không hiểu cộng sản là gì! Khi Cộng Sản nói “Không”, là “Có”. Khi Cộng sản nói “Có”, là “Không”! Cộng Sản đã chu cấp tiền bạc cho nhóm này từ gần 20 năm nay để nghiên cứu rồi, đâu có thể bỏ qua! Tin mới nhất là Bộ Giáo Dục đã cấp cho Bùi Hiền bản quyền để xuất bản cuốn truyện Kiều bằng kiểu chữ mới! Đây là giai đoạn mà nhà nước Cộng Sản đang thăm dò dư luận, nếu bị chống đối mạnh, sẽ bỏ qua, nhưng nếu chống đối không mạnh, thì sẽ cho áp dụng! Do đó, mà chúng tôi phải tổ chức cuộc hội thảo này, mong đồng hương đến đông đảo để góp ý với tất cả chúng ta, làm sao tìm ra một phương pháp chống lại việc này để bảo vệ Tổ Quốc khỏi mất luôn về tay giặc Tầu là kẻ đã ra lệnh cho nhà nước Việt Nam thực hiện việc bỏ chữ quốc ngữ này.”