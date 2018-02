Lá Thư từ Đức Quốc

Đài truyền hình N-TV của Đức chạy tít

" DIE TET-OFFENSIVE des VIETCONG "

cho thiên phóng sự bằng hình thực hiện

về Tết Mậu Thân 1968 sau 50 năm



* Lê Ngọc Châu (Theo N-TV, ngày 30 tháng 01 năm 2018)

Mỗi khi nhắc đến Tết Mậu Thân 1968, phải nói là không người Miền Nam nào không biết đến thảm cảnh do VC và tay sai gây ra và ai cũng rõ là không có nơi nào của Miền Nam VN (VNCH) gánh chịu nhiều tang thương và có hàng ngàn nạn nhân bị VC giết chết như ở Huế.

Sau Tết Mâu Thân 1968, hầu như là gia đình nào ở Huế cũng đều có một cái am để thờ những người bị chết oan hay bàn thờ để tưởng nhớ đến cha mẹ, anh em … bị chết oan uổng trong cuộc thảm sát Mậu Thân của VC mà nạn nhân có thể nói đa số là những người dân vô tội.

Đó là từ cái nhìn của người Việt chúng ta. Xa hơn nữa, đã có những hồi ký, bài tạp ghi, bút ký của các nhân chứng sống viết nhiều về thảm cảnh Tết Mậu Thân do Việt Cộng gây ra, nổi tiếng phải nói đến tác phẩm "Giải Khăn Sô Cho Huế" của nhà văn nữ Nhã Ca. Bên cạnh đó cũng có nhiều ký giả ngoại quốc viết, kể lại những gì họ đã chứng kiến, chụp hình, điển hình là tác phẩm "Duc, der Deutsche: Mein VietNam, warum die Falschen siegten (tạm dịch: Duc, the German: My VietNam, why the wrong ones won)" của Dr. Uwe Siemon-Netto.

Sáng nay, nhân lần đầu tiên thấy một đài Truyền Hình lớn của Đức là N-TV cho chạy tít với nhiều hình ảnh liên quan đến Tết Mậu Thân 1968 nên tôi mạo muội giới thiệu để độc giả biết.

Điều đặc biệt ở đây là hình ảnh do ký giả ngoại quốc ghi nhận và phổ biến rộng rãi theo cái nhìn riêng của họ liên quan đến Tết Mậu Thân 68 và chiến tranh VN. Tôi chỉ giới thiệu khi xem xong để rộng đường dư luận mà thôi và xin được miễn phê bình thêm nhưng chắc chắn độc giả sau khi xem phóng sự bằng hình (Bilderserie) do N-TV của Đức đưa lên internet và truyền hình, báo chí thì ít nhìều cũng sẽ có một suy tư nào đó về thảm trạng Tết Mậu Thân 68 mà tiêu đề đã được ghi rất rõ ràng, khó chối cãi: " DIE TET-OFFENSIVE des VIETCONG ".

Người viết chỉ trích dẫn vài dữ kiện và mời đọc lời bình của ký giả ngoại quốc.

Ngay hình đầu tiên của thiên phóng sự bằng hình của N-TV đã ghi rõ phụ chú:

"Die Überraschung ist perfekt, weder US-Soldaten noch die Geheimdienste hatten die leiseste Ahnung" => tạm dịch: " Sự bất ngờ là hoàn hảo, không những lính Mỹ mà các cơ quan tình báo bí mật cũng không có dự đoán trước nào hết! ", cũng đủ cho chúng ta thấy một bên VC + cộng sản Bắc Việt thì có chuẩn bị trước trong khi "phía bên VNCH" hoàn toàn không biết gì cả vì đã ngây thơ đặt tin tưởng vào thỏa hiệp đình chiến ký kết giữa hai bên trong dịp Tết !.

Ký giả ngoại quốc đã viết: "Besonders schlimm trifft es die alte Kaiserstadt Huế, die 7500 Soldaten der nordvietnamesischen Armee einnehmen (hình 9)! => Tạm dịch: Đặc biệt xấu là Cố Đô Huế, nơi có 7500 binh lính của quân đội Bắc Việt chiếm đóng (hình 9)



Và càng rõ ràng hơn: Rund 5700 Menschen töten oder sie, unter ihnen Polizisten, Lehrer, Journalisten und Juristen. Auch westdeutsche Mediziner und ein französischer Priester werden ermordet. Sie werden erschossen, zu Tode geprügelt, lebendig begraben. (hình 11+12).

Tạm dịch: Khoảng 5.700 người bị VC giết hoặc bị chúng lùa (mang) đi, bao gồm cảnh sát, giáo viên, nhà báo và luật sư. Các bác sĩ Tây Đức và một linh mục người Pháp bị giết. Họ bị bắn, bị đánh đến chết, bị chôn sống (hình 11+12).

Mời xem phóng sự bằng hình (gồm 95 hình) để rõ hơn do N-TV thực hiện theo đường Link:

https://www.n-tv.de/mediathek/bilderserien/politik/Die-Tet-Offensive-des-Vietcong-article20244716.html

Tóm lại, với chủ nghĩa cộng sản, nạn nhân cũng là kẻ thù - là những người dân cùng một nước, cùng nói một ngôn ngữ tuy phát âm khác nhau và thậm chí là những người anh em ruột thịt, bà con hay từng là bạn với nhau. Và như chính chúng ta con dân của VNCH trải qua,

điển hình là Tết Mậu Thân 1968 cách đây 50 năm mà ngay cả ký giả ngoại quốc đã trưng bày hình ảnh tội ác do VC gây ra cũng như hình ảnh của Quân-Cán-Chính VNCH bị đoạ đầy, giam tù, tra tấn trong các trại "cải tạo của VC" từ Nam ra Bắc sau 30.04.1975 mà chúng ta được nhìn thấy phổ biến trên các diễn đàn, Facebook, báo chí Việt & ngoại quốc.

Lịch sử luôn bất biến. Lịch sử luôn là những dữ kiện tồn tại với thời gian nhất là tội ác đối với con người. Đức hàng năm nhắc đến tội ác chiến tranh Đệ Nhất và Đệ Nhị Thế Chiến cũng như tội ác diệt chủng người Do Thái thì chiến tranh VN, hình ảnh thảm cảnh Tết Mậu Thân 1968 do Việt Cộng và tay sai nằm vùng (ghi chú thêm: KHÔNG có tay sai nằm vùng thì VC biết ai là ai, là lính hay công chức, giáo sư … mà giết chứ ??) gây ra cũng sẽ được nhắc đi nhắc lại mãi trong tương lai dù có cố tình che đậy, giấu diếm vì "Sự Thật muôn đời vẫn là Sự Thật".

Điều khác biệt so với Đức là nơi người viết định cư nói riêng, chính quyền Đức và những người trách nhiệm đến "ngày lịch sử xấu nào đó" thì họ xấu hổ, nói lên lời xin lỗi liên quan đến các việc tồi tệ Đức đã làm cũng như nhắc nhở để thế hệ sau của Đức tránh, đừng vấp phải nữa.



Nhìn người lại nghĩ đến ta, cộng sản VN thì trái ngược lại vì qua internet, họ "ăn mừng tội lỗi do chính chúng gây ra trên toàn Miền Nam VN trong dịp Tết Mậu Thân 1968". Riêng tôi thật sự hết ý nếu so sánh với nước Đức và xin nhường lại sự nhận định cho quý độc giả !.

* © Lê Ngọc Châu – (Nam Đức, chiều 01.02.2018)

