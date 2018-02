50 Lính ISIS Đổ Bộ Ý Để Vào Lậu Châu Âu

ROME, Italy -- Một chiến binh Nhà Nước Hồi Giáo IS có thể đã xâm nhập vào Pháp quốc.Và chiến binh đó trong nhóm 50 chiến binh Nhà Nước Hồi Giáo ISIS có thể đã xâm nhập vào Italy để sẽ tiến vào các quốc gia Châu Âu...Tin này dựa theo báo The Guardian viết theo một danh sách cảnhs át quó6c tế Interpol đưa ra.Interpol gửi danh sách này tới Bộ Nội Vụ Ý hồi tháng 11/2017, và cùng phân phối thông tin tới các cơ quan an ninh Châu Âu.Một sĩ quan chống khủng bố Châu Âu nói tổng cộng khoảng 50 chiến binh ISIS đã vào đảo Sicily trong khoảng tháng 7/2017 tới tháng 10/2017 trên các ghe đánh cá hay ghe nhỏ.Bờ biển có tên Agrigento thuôc thị trấn Sicily là nơi đổ bộ nổi tiếng của dân nhập cư lậu Tunisian, phần nhiều là di dân kinh tế.Tòan bộ 50 người trên danh sách Interpol đều là Tunisian.Một công tô viên nói, “Nếu bạn là khủng bố, nhập cư lậu vào bờ Agrigento là cách an toàn nhất để vào Châu Âu.”Cảnh sát nói có hơn 3,000 người Tunisian đã đổ bộ vào bờ biển này từ tháng 7/2017: chỉ có 400 người bị chận laị, nhận diện được.