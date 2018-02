Anh Quốc Vào Thị Trường TQ Trước Khi Rời Khỏi Liên Âu

BEIJING - Thủ Tướng của cường quốc UK đã tới thủ đô Hoa Lục để tìm kiếm thị trường tương lai bên ngoài lục địa Liên Âu – khi tới thành phố Wuhan, miền trung của Trung Cộng, Thủ Tướng Theresa May lên tiếng chào đón “kỷ nguyên vàng” trong các quan hệ Anh-Hoa.Với đoàn pháp tùng gồm khoảng 50 doanh gia, chuyến đi của Thủ Tướng UK tập trung vào các quan hệ mậu dịch mới trước cuộc ly thân gọi là Brexit, dự kiến bắt đầu hiệu lực từ Tháng 3-2019.Gặp Thủ Tướng Lý Khắc Cường sau tại Beijing, bà May tuyên bố: UK đang xem xét phương cách thực hành đối tác chiến luợc trong môi trường toàn cầu.Về phần mình, Thủ Tướng Ly nói: chuyến đi của Thủ Tướng May đem lại những kết quả mới nâng cao hơn các quan hệ song phương trong “kỷ nguyên vàng”.Nhà lãnh đạo hành pháp UK hưá từ bỏ thị trường đơn UK và liên hiệp thuế quan để tìm kiếm các thương luợng mậu dịch với các nước lớn như Trung Cộng và Hoa Kỳ.Hồ sơ 2016 ghi: UK xuất cảng hàng hoá và dịch vụ sang Hoa Lục trị giá 17 tỉ pound, trong khi xuất cảng sang EU trị giá 236 tỉ pound.Trong 1 bài tham luận đăng báo Financial Times xuất bản tuần này, Thủ Tướng May viết “Trung Quốc sẽ là nguồn vốn mới có thể giúp đầu tư vào tương lai của chúng ta – nghĩa là kinh tế mạnh hơn, nhiều việc làm tốt đẹp hơn cho công nhân trong nuớc”.Đổi lại, Beijing trông đợi London hưởng ứng sáng kiến “Đai và Đường” tái hiện “con đuờng tơ lụa” nối liền Hoa Lục với phương tây.Trong chương trình công du, Thủ Tướng May hội đàm với lãnh tụ Tập Cận Bình trong ngày Thứ Năm và đến Shanghai vào ngày Thứ Sáu, là ngày cuối cùng.Trong nước, nội các May tiếp tục đối đầu các chỉ trích về cách giải quyết Brexit – tài liệu thẩm lậu báo trước UK sẽ sa sút sau Brexit, dù đạt đuợc thương luợng hay không.Bà May cho hay: sẽ cung cấp cho các nhà lập pháp 1 bảng phân tích chính thức. Bà cũng khẳng định: ngoài việc tìm kiếm 1 số hợp đồng với Băc Kinh, vấn đề nhân quyền không bị quên lãng, bên cạnh các vấn đề Bắc Hàn và biến đổi khí hậu.