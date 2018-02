Bahrain Kêu Án Tử 2 Nghi Can Khủng Bố Là Tín Đồ Shites

DUBAI - 2 nghi can là tín đồ Shites bị toà án Bahrain tuyên án tử hình vê tội khủng bố và 19 người khác bị phạt bằng án tù chung thân, 15 án 10 năm, 11 án 5 năm và 2 người đuợc tha bổng.Thông tấn chính thức BNA đưa tin: nhóm người này bị tố cáo thành lập tổ chức khủng bố đã thực hiện 1 số trận tấn công, giết ít nhất 2 cảnh sát, gây thương tich 5, 6 nhân viên an ninh, và đưa vũ khí xâm nhập Bahrain bằng tàu bè. 47 bị cáo bị thu hồi quốc tịch.Tất cả bị cáo là tín đồ Shites chiếm đa số tại vương quốc Bahrain do phe Sunni nắm quyền lãnh đạo.Toà Bahrain cũng tố cáo nhóm Shites giúp 1 số tù đào thoát sang Iraq và Syria để đuợc huấn luyện quân sự.36 bị cáo đã bị đưa vào tù (gồm 2 án tử hình) – số còn lại tại đào, gồm 12 người sinh sống tại Iraq và Syria, 1 nguời tại Đức.Phán quyết của toà án xác nhận 1 số súng đạn đã bị thu giữ.Viện về quyền dân và dân chủ (tên tắt BIRD-trụ sở London) đã tức khắc lên án phán quyết của toà Dubai là bất công – giám đốc Sayed Ahmed al-Wadaei báo động: 21 công dân Bahrain là tử tù trong các vụ án chính trị, gồm 14 người bị kết án trong năm qua.Vương quốc Bahrain đàn áp đối lập từ sau cuộc nổi dậy 2011 đòi hỏi Thủ Tướng dân cử và thể chế quân chủ lập hiến cho xứ sở vùng Vịnh Arap.