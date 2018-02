Bắc Cali: Bắt Nhóm 9 Người Trộm 2,000 Laptop Chở Về VN

Nhóm bị cảnh sát bắt. (Photo: Ty Cảnh Sát Fremont)FREMONT, Calif. (VB) — Cảnh sát Bắc California đã bắt 9 người trong đó có nhiều người gốc Việt và đã thu hồi 2 triệu đôla hàng điện tử bị trộm sau khi phá vỡ đường dây trộm khổng lồ.Ty Cảnh Sát Fremont loan tin này hôm Thứ Tư.Cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng, liên hệ tới nhiều ty cảnh sát Bắc Cali, dẫn tới một băng trộm hoạt động từ bờ đông Vịnh San Francisco Bay.Cảnh sát tịch thu hơn 2,000 máy laptop giấu trong một căn cho thuê và giấu trong một xe kéo lớn gần Oakland, California.Cảnh sát nói lô máy laptop dự kiến sẽ được bọn gian chở sang Việt Nam tiêu thụ.Nhóm 9 nghi can là ở ba thị trấn Oakland, San Jose, và San Francisco.Một khoản tiền mặt khổng lồ cũng bị tịch thu.Cảnh sát nói lô hàng bị tịch thu không phải đợt đầu trộm của băng này.Cảnh sát nói sẽ có thể bắt thêm nhiều người khác vì nghi ngờ băng này có hỗ trợ từ nhiều người khác.Hiện thời trong nhóm nghi can có một sô người có tên gốc Việt:-- Hung Can On, 51 tuôi,cư dân San Jose, cung cấp nơi chứa đồ gian;-- Benjamin Quoc Pham, 44 tuổi, cư dân San Jose;-- Huong Thithanh Tran, 31 tuổi, cư dân San Jose, mua máy laptop.Hai người sau bị tố giác chất máy laptop vào xe tải chở tới cảng Port of Oakland để sẽ chở ra ngoài Mỹ.