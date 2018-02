Tòa VC Kêu Án Tù 3 Nhà Dân Chủ

HANOI -- Ba nhà hoạt động nhân quyền đã bị tòa án Hà Nội kêu án tù.Bản tin BBC kể: Tòa án ở Hà Nội ngày 31/1 xử tù ba người về tội tuyên truyền chống Nhà nước, áp dụng tình tiết tăng nặng "phạm tội nhiều lần".Áp dụng Điều 88 Bộ luật Hình sự, tòa sơ thẩm tuyên ông Vũ Quang Thuận, sinh năm 1966, bị án tù 8 năm, Nguyễn Văn Điển, sinh năm 1983, bị 6 năm 6 tháng tù.Trần Hoàng Phúc, sinh năm 1994, bị tòa tuyên 6 năm tù.Ngoài ra, bị cáo Thuận bị 5 năm quản chế, hai ông Điển và Phúc bị 4 năm quản chế kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.Bản tin nhắc rằng Ông Trần Hoàng Phúc, bị bắt hồi tháng 7/2017, gây nhiều chú ý vì là thành viên chương trình Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI), sinh viên Đại học Luật TP. SG.Trong dịp Tổng thống Mỹ Barack Obama thăm Việt Nam và gặp gỡ các thành viên YSEALI tại TP. Hồ Chí Minh vào tháng 5/2016, ông Trần Hoàng Phúc bị câu lưu ngay tại địa điểm diễn ra cuộc gặp với ông Obama.Trong khi đó, bản tin VOA ghi nhận: Luật sư Đặng Đình Mạnh nói với VOA rằng ông ngưỡng mộ khí phách kiên cường của ba nhà hoạt động dân chủ Vũ Quang Thuận, Trần Hoàng Phúc và Nguyễn Văn Điển trong một phiên tòa ở Hà Nội hôm 31/1.Luật sư Mạnh cho biết ông Thuận bị kết án 8 năm tù với 5 năm quản chế, ông Điển 6.5 năm tù với 4 năm quản chế và Trần Hoàng Phúc 6 năm tù, 4 năm quản chế sau khi mãn án tù, về tội danh “tuyên truyền chống nhà nước.”Luật sư Mạnh nhận đình rằng cả ba người bị tuyên mức án nặng như vậy là do thái độ “kiên cường” của họ tại tòa, họ cho rằng các hoạt động của họ không chống nhà nước mà chỉ lên tiếng vì sự tiến bộ xã hội cho Việt Nam:“Tôi nghĩ rằng do thái độ của cả ba người trong phiên tòa. Tôi thật sự khâm phục họ. Tuy là các bị cáo trong một vụ án, nhưng thái độ của họ rất kiên cường. Cũng chính vì thái độ kiên cường đó đã tác động đến mức hình phạt như đã tuyên.”Luật sư Trần Thu Nam, người bào chữa cho ông Thuận, nói với hãng tin AP sau phiên xử rằng phiên tòa chỉ kéo dài có nửa ngày, và hội đồng xét xử không có đủ chứng cứ để buộc tội các bị cáo.Luật sư Mạnh, người bào chữa cho hai nhà hoạt động Thuận và Phúc, nói rằng Viện Kiểm Sát chủ yếu dùng kết quả giám định “tư tưởng” của một cơ quan nhà nước về 17 clip video mà các bị cáo đưa lên mạng Internet để buộc tội họ:“Cơ quan truy tố cho rằng các video clip này mang ý nghĩa tuyên truyền chống nhà nước, họ phải nhờ một cơ quan gọi là giám định tư pháp, mà các luật sư gọi đúng nghĩa của nó là giám định tư pháp về tư tưởng. Đây là một khái niệm chưa từng có trên thế giới, kể cả trong thực tiễn và trong học thuật. Vì không ai đi đánh giá tư tưởng để xem một người nào đó có chống nhà nước hay không. Rất tiếc điều đó đang được luật pháp (Việt Nam) quy định và thừa nhận.”Bản tin RFA ghi nhận lời Luật sư Hà Huy Sơn, người tham gia bào chữa tại tòa, nói: “Các chứng cứ buộc tội thì được chia làm hai nhóm, một là người ta (cơ quan an ninh điều tra) nói là thu thập được 17 clip trên mạng, trên facebook cá nhân và trên trang youtube. Cái thứ hai là mấy tài liệu thu giữ ở nhà. Rồi người ta đem đi thẩm định nội dung, người ta gọi là có dấu hiệu chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.”Ngay tại phiên tòa luật sư cũng như ông Vũ Quang Thuận đã yêu cầu thẩm phán chủ tọa phiên tòa cho phép trình chiếu các video được cho là chứng cứ buộc tội họ. Nhưng đã bị Hội Đồng Xét Xử từ chối với lý do không đủ cơ sở vật chất.Luật sư Hà Huy Sơn nói:“Các luật sư và các bị cáo đều yêu tòa chiếu lại 17 clip đó và trưng ra các tài liệu. Nhưng mà tòa lấy lý do thiếu điều kiện. Tóm lại là tòa không thực hiện yêu cầu đó. Nhưng mà tòa vẫn cứ xét xử.”RFA ghi rằng người thân của ba ông đều không được tham dự phiên tòa. Trong khi đó, nhiều nhà hoạt động cho biết an ninh, công an mặc thường phục và sắc phục đã canh cửa họ từ ngày hôm trước để ngăn không cho họ đi tham dự phiên tòa “công khai”.Ông Nguyễn Văn, cha của nhà hoạt động Nguyễn Văn Điển chia sẻ cách ngắn gọn: “Tôi chỉ ngồi ngoài đường chứ không được vào trong tòa.”Ông Vũ Quang Thuận, còn được biết đến với biệt danh Võ Phù Đổng, 51 tuổi, bắt đầu hoạt động dân chủ từ năm 2007 và tham gia bảo vệ quyền lợi cho công nhân lao động tại Malaysia. Ông cùng với anh Nguyễn Văn Điển sinh năm 1983, đã bị đưa ra tòa xét xử và sau đó bị trục xuất về Việt Nam năm 2011.Ông Vũ Quang Thuận được cho là đồng sáng lập phong trào Chấn Hưng Nước Việt với mục tiêu vận động ôn hòa cho thể chế dân chủ đa đảng tại Việt Nam.