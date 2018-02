Chùa Khánh Hỷ Long Trọng Đại Lễ Phật Thành Đạo

Trong Đại Lễ Phật Thành Đạo.Fountain Valley (Bình Sa)- - Tại Saigon Performing Arts Center, Fountain Valley, vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật ngày 28 Tháng Giêng năm 2018, Chùa Khánh Hỷ do Thượng Tọa Thích Pháp Tánh làm Viện Chủ, tọa lạc tại số 10502 Orangewood Ave, Garden Grove, CA 92840. đã long trọng tổ chức Đại Lễ Phật Thành Đạo PL.2561-2018 với sự tham dự khoảng 600 đồng hương Phật tử, Chư tôn giáo phẩm chứng minh và tham dự gồm có: HT. Thích Phước Thuận, Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, (GHPGVNTN/HK) Viện chủ Chùa Trí Phước, HT. Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN/HK, Viện chủ Chùa Bát Nhã, HT Thích Nguyên Siêu, Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, Viện chủ chùa Phật Đà; và Tu Viện Pháp Vương, HT Thích Quảng Thanh, Chủ Tịch HĐĐH GHPGVN Trên Thế Giới, Viện chủ Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo chùa Bảo Quang; HT Thích Minh Mẫn, Viện chủ Tổ Đình Huệ Quang; HT Thích Trí Thành, đến từ Canada; một số qúy Thương Tọa, Đại Đức, qúy Ni Trưởng, Ni Sư, Sư Cô đến từ các chùa và tự viện Nam California, ngoài ra còn có nhiều nhân sĩ Phật Giáo, qúy vị đại diện hội đoàn, đoàn thể Phật giáo, các Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử, một số các cơ quan truyền thông, truyền hình, báo chí.Mở đầu với phần nghi thức tác bạch, cung thỉnh chư tôn Giáo Phẩm, chư tôn đức Tăng, Ni quang lâm lễ đài (bên trong hội trường), trong lúc nầy Đoàn Lân Bi Trí Dũng đã biểu diễn để chào mừng Chư Tôn Đức và đồng hương tham dự.Điều hợp chương trình do Đại Đức Thích Đức Trí và Phật tử Kim Khanh.Nghi thức khai mạc bắt đầu với chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Phật Giáo Kỳ và phút nhập Từ Bi Quán, sau đó Ca Sĩ Hồ Quốc Việt hát bản “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”.Tiếp theo diễn văn khai mạc của Thượng Tọa Thích Pháp Tánh, Trưởng ban tổ chức Đại lễ Phật Thành Đạo, mở đầu Thượng Tợa nói: Thật là một niềm hạnh phúc lớn lao cho toàn thể đạo tràng chùa Khánh Hỷ chúng con hôm nay được sự quang lâm của quý Ngài cùng sự tham dự quý báu của đại diện các hội đoàn, các cơ quan truyền thông báo chí và đông đảo quý đồng hương Phật tử, thể theo lời thỉnh mời của chúng con/chúng tôi cùng về đây để cử hành nghi lễ cúng dường nhân ngày kỷ niệm Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thành đạo. Trong niềm hân hoan đầy cảm xúc nầy, chúng con thành tâm cung đón quý Ngài và chân thành chào đón liệt quý vị.Thượng Tọa tiếp:Ân pháp vũ thấm nhuần ba cõi,Đạo từ bi tỏa khắp muôn phương.Khởi nguồn từ bảy bước chân vào đời ngũ trược, tại vương quốc Ca tỳ la vệ, thái tử Tất Đạt Đa năm xưa, khi tuổi xuân vừa tròn, đã thoái thác vương vị cận kề, mạnh dạn đoạn tuyệt phú quý, ái ân, nuôi dưỡng chí nguyện xuất trần, tầm cầu chân lý giác ngộ. vào một đêm thanh vắng, Ngài quyết định từ giả hoàng cung. Trải hơn sáu năm khổ hạnh, nghe nơi nào có đạo sĩ lỗi lạc, Thái tử đều tìm đến để cầu học, nhưng rồi đạo vẫn chưa thông, Thái tử lại suy nghĩ, chắc con đường giải thoát giác ngộ nầy phải tự mình tìm vậy. và rồi với một nắm cỏ munya, Ngài tĩnh tọa dưới gốc cây Baryan, với lời thệ nguyện rằng “nếu đạo quả chưa thành, thì dù thịt nát xương tan ta quyết không rời chổ này”… Giữa núi rừng hoang vu, Thái Tử lúc bấy giờ là một đạo sĩ cô độc, dày công khổ luyện, dứt mọi tạp niệm, chuyên tâm thiền định, dù trời có mưa, dù gió có lạnh, dù màn đêm sương mù u tịch, chỉ còn nghe đó đây vang vọng tiếng của thú rừng lúc gần lúc xa, dòng sông Ni Liên Thuyền vẫn êm đềm lặng lẽ trôi, từng làn sóng nhẹ lấp lánh dưới ánh sáng tà dương, giữa bầu trời cao vút ảo huyền. Ôi, vi diệu thay, thật là vi diệu thay, Bồ tát Tất đạt Đa hoàn toàn chinh phục được nội tâm, chiến thắng được ngoại cảnh và an trú trong chánh niệm, khởi pháp hỷ lạc. Mỗi tuần lễ trôi qua Ngài đều đạt được diệu quả, cho đến tuần lễ thứ bảy, cũng là tuần lễ cuối cùng, Bồ tát Sĩ đạt Ta tiếp tục suy nghiệm về vũ trụ quan và nhân sinh quan, cho đến khi màn đêm buông xuống, không gian dường như ngưng chuyển động, thiên nhạc hòa khúc hân hoan, cỏ cây dịu dàng lay động, đúng lúc sao Mai vừa ló dạng, Bồ Tát Sĩ Đạt Ta như vừa vén được bức màn u ám, hướng tư duy về bốn sự thật khổ tập diệt đạo, ngộ lý duyên sanh chứng đắc quả vị chánh đẳng chánh giác, hiệu là Thích Ca Mâu Ni, nhân loại tôn xưng Ngài là Đấng Thế Tôn, bậc tôn kính của cả chư thiên và loài người.Từ dấu ấn trọng đại thiêng liêng này, hơn 26 thế kỷ đi qua, sự kiện Đức Phật thành đạo dưới cội bồ đề đã trở thành ngày truyền thống trọng đại của Phật giáo đồ trên khắp năm châu.Từ biến cố lịch sử 30-4-1975 của đất nước, hàng triệu người Việt phải ly hương, và cộng đồng người Việt tỵ nạn ngày càng lớn mạnh, phát triển về mọi mặt bao gồm nhiều lãnh vực văn hóa, giáo dục, chính trị, kinh tế v.v. Bên cạnh đó, với tinh thần dấn thân phụng sự, cộng đồng Phật Giáo Hải ngoại, ngoài việc đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo còn phải đóng góp một phần không nhỏ trong việc duy trì và phát triển bản sắc văn hóa của dân tộc, qua những lễ hội truyền thống Phật giáo, dân gian, và buổi lễ hôm nay cũng không ngoài tinh thần đó...Tiếp theo hoạt cảnh “Đức Phật Thành Đạo” do Phật tử chúng A Dục Vương chùa Khánh Hỷ trình diễn để cúng dường ngày Phật thành đạo, mô tả cuộc đời của Đức Phật từ khi sanh ra, lớn lên trong cung vàng điện ngọc, để rồi từ bỏ tất cả để tìm đường giải thoát, cứu độ chúng sinh. (Hoạt cảnh Phật thành đạo chia làm 8 màn, màn 1-Phật Đản Sanh, Màn 2- Thái Tử thăm 4 cửa thành, Màn 3-Chia tay Công Chúa Da Du Đà La, Màn 4- Chia tay Xa Nặc, Màn 5-Khổ hạnh lâm, Màn 6-Phật thành đạo, Màn 7-Chuyển Pháp Luân tại vườn Lộc Uyển, Màn 8- Nhập Niết Bàn.) Phần thực hiện rất công phu, trình diễn xuất sắc đã làm cho hội trường vang dội những tràng pháo tay thật lớn.Ban tổ chức cung thỉnh chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức tăng ni quang lâm lễ đài để thực hiện nghi thức lễ Phật thành đạo.Sau nghi thức phần cúng dường trai tăng, để hàng Phật tử được có phước duyên dâng lên chư tăng ni phước điền vô nhã, và nhờ ơn đức của chư tôn đức tăng ni, Phật tử đựợc tham dự Lễ Kỷ Niệm Đức Phật Thành Đạo, đó là một phước đức vô cùng cao quý trong một lễ hội trang nghiêm trọng thể.Tiếp theo ban tổ chức cung thỉnh Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Đệ Nhất Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK lên ban đạo từ. Trong lời đạo từ Hòa Thượng tán thán công đức vô lượng của Thượng Tọa Thích Pháp Tánh cũng như ban tổ chức và Phật tử đạo tràng chùa Khánh Hỷ, chúng A Dục Vương, anh chị em nghệ sĩ đã bỏ công sức tổ chức một buổi lễ thật long trọng, trang nghiêm và đầy ý nghĩa. Hòa Thượng cầu chúc cho Thượng Tọa Viện chủ và chư Tăng cùng quý Phật tử chùa Khánh Hỷ được một năm mới Mậu Tuất thân tâm thường lạc, vạn sự cát tường.Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, tiếp: “Những lời trong hoạt cảnh “Đức Phật Thành Đạo” vừa xem qua khiến chúng ta vô cùng xúc động, đã nói lên tất cả những điều cần nói. Chúng ta phải làm tròn sứ mạng thiêng liêng, phải tri ơn Đức Phật và trả ơn Đức Phật, chính vì ngài thành đạo mới có đạo Phật ngày nay trên toàn thế giới.”Dịp nầy Hòa Thượng cũng thông báo là Thượng Tọa Thích Pháp Tánh, được GHPGVNTNHK đề cử làm trưởng ban tổ chức Đại Lễ Phật Đản năm 2018 (PL 2562), đây là lần đầu tiên một tăng sĩ trẻ đứng ra đảm đương một đại lễ Phật Đản tại Hoa Kỳ, trong sự hoan hỉ của mọi người. HT. kêu gọi đồng hương Phật tử trong những ngày sắp tới tiiếp tục ủng hộ Thượng Tọa Pháp Tánh để TT. có điều kiện hoàn thành công tác Phật sự đã được Giáo Hội giao phó.Tiếp theo Thượng Tọa Thích Pháp Tánh trao Tượng Phật cho Ca Sĩ Hồng Nhung và trân trọng trao bằng vinh danh cho nhạc sĩ Võ Tá Hân, để ghi nhận những đóng góp nhiều công lao cho nền âm nhạc Phật Giáo Việt Nam.Phần hai chương trình văn nghệ đặc sắc không kém qua hoạt cảnh “Tây Du Ký” cũng do Phật tử chúng A Dục Vương chùa Khánh Hỷ trình diễn, đã làm cho hội trường vang lên những tràng pháo tay thật lớn. Ngoài ra chương trình còn có những màn trình diễn trang phục cổ truyền của các sắc dân châu Á có truyền thống đạo Phật gồm Ấn Độ, Miến Điện, Tây Tạng, Lào, Cambodia, Thái Lan, Nhật Bản, Đại Hàn, Việt Nam, Trung Hoa.Tất cả người mẫu cùng trang phục cổ truyền rực rỡ của các quốc gia mang đậm màu sắc văn hóa tinh hoa đặc biệt, trong đó có áo dài Việt Nam do nhà thiết kế Bảo Bảo, đã đưa chiếc áo dài Cô Ba Sài Gòn, với họa tiết riêng do anh sáng tạo, được sự bảo trợ của hoa hậu Lý Ngọc Thu cùng phụ diễn của Á Hậu Christy và Super Model Ivy, cùng với sự trình diễn của các ca nghệ sĩ Nguyễn Hồng Nhung, Lâm Nhật Tiến, Quốc Việt, Thu Hương và chúng A Dục Vương chùa Khánh Hỷ.Tất cả đồng hương tham dự ngày lễ Thành Đạo đã được khoản đãi bữa cơm chay do Phật tử chùa Khánh Hỷ thành tâm cúng dường.Mọi chi tiết liên lạc: Chùa Khánh Hỷ, 10502 Orangewood Ave, Garden Grove, CA 92840. (714) 333-8924.