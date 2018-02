Biển Đông, Xe Tông, Mua Dâm, Dân Số, Tết...

Xuân NiệmTại sao công an bêu tên người mua dâm và bán dâm? Luật pháp Việt Nam có hình phạt như thế không? Hay chỉ tối đa là phạt hành chánh, tức là phạt tiền? Tại sao một cựu quan chức đã từng nói rằng nếu không có kỹ nghệ tình dục, ngành du lịch Đà Nẵng và Sâm Sơn sẽ thê thảm... vì biển của mình đâu có chắc là bằng biển Thái Lan, nhưng vì nhan sắc mới là một trong các yếu của các đội kiều nữ U-23...Báo Tuổi Trẻ kể chuyện Phú Quốc khi “Công an 'bêu tên' người mua bán dâm: dấu hiệu làm nhục người khác”...Theo các chuyên gia pháp luật, việc Công an thị trấn Dương Đông tổ chức phát loa công bố tên tuổi 4 người bị xử phạt vì mua, bán dâm đã có dấu hiệu hành vi làm nhục người khác.Như đã thông tin, ngày 29-1, công an thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã mời 4 người (gồm 1 nam, 3 nữ) bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi mua, bán dâm đứng bên lề đường rồi đọc to quyết định xử phạt với những người này cho nhiều người cùng nghe.Cán bộ công an đã phát loa đọc quyết định xử phạt nêu rõ tên tuổi, nơi cư trú và hành vi vi phạm cụ thể của từng người vi phạm.Bản tin Zing ghi nhận: ...Chiều 30/1, đại tá Lê Văn Mót, Trưởng Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) đã chủ động cung cấp thông tin về vụ Công an thị trấn Dương Đông công khai hóa những người liên quan đến mua bán và chứa mại dâm. Theo ông Mót, vụ việc xảy ra một ngày trước tại tổ 1, khu phố 10, thị trấn Dương Đông... Ông Mót cũng cho rằng công khai hóa hành vi vi phạm của công dân là việc làm thường xuyên ở xã, phường tại Phú Quốc. Thủ tục công khai hóa được làm đúng quy định, không có vấn đề gì nhưng do người dân quay clip tung lên mạng khiến sự việc trở nên "nặng nề".Bản tin thông tấn Nga Sputnik kể: Trong một buổi tiếp các vận động viên Olympic của Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã xin lỗi họ vì ông không bảo vệ được họ trước bối cảnh hiện tại. Ông Putin tuyên bố, Nga đã và sẽ luôn ủng hộ ý tưởng thể thao trong sạch."Càng phức tạp gấp đôi khi thể thao bị xáo trộn với những sự kiện rõ ràng không đúng và xa lạ với thể thao, những hiện tượng, tình huống nảy sinh do hoàn cảnh chính trị hoặc thậm chí cái gì khác", — ông Putin nói.Bản tin VOA kể: Chính quyền Trung Quốc gần đây đã gia tăng các hành vi bắt nạt các quốc gia đã in hoặc hiển thị bản đồ không thừa nhận đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh trên các hòn đảo đang tranh chấp. Trung Quốc đã ra cảnh báo, thông báo và phạt tiền 8 công ty được cho là đã phổ biến các bản đồ không bao gồm các khu vực mà Trung Quốc tuyên bố là thuộc chủ quyền của họ, chẳng hạn như Đài Loan, các hòn đảo trên Biển Đông và quần đảo Điếu Ngư.Trang Zee News nói chuỗi khách sạn Marriott của Hoa Kỳ, hãng hàng không Delta và thương hiệu thời trang Zara trong những tuần gần đây đã gặp phải những rắc rối tương tự.Báo Giáo Dục VN kể: Phấn đấu đến năm 2021, giảm tối thiểu bình quân cả nước 10% (bằng 5.792) đơn vị sự nghiệp công lập và 10% (bằng 205.369) biên chế sự nghiệp....Hoàn thành cơ bản việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp có đủ điều kiện thành công ty cổ phần (trừ các bệnh viện và trường học)...Báo SGGP kể: Sau khi tông bật gốc 1 cây thông ở bên đường, xe hơi chở 5 người lao thẳng xuống hồ Xuân Hương (TP Đà Lạt, Lâm Đồng)....Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 5 người nhưng rất may không có ai bị thương.Báo Thanh Niên kể: Chiều 30.1, Hội nghị công tác dân số trong tình hình mới được Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) tổ chức tại Hà Nội.Ông Lê Cảnh Nhạc, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, cho biết dân số VN hiện là 93,7 triệu người; dự tính hết năm 2018 sẽ tăng thêm 1 triệu người. Quy mô dân số nước ta đứng thứ 13 thế giới và thứ 3 khu vực Đông Nam Á.Bản tin VietnamPlus kể: Đẩy mạnh vận động mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh 2 con...Ông Lê Cảnh Nhạc - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình cho biết, trong năm 2018, ngành dân số sẽ tập trung để duy trì vững chắc mức sinh thay thế, hạn chế tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.Bản tin VOV kể: Gần Tết, giá kiệu rớt thảm 50%, nông dân lo mất Tết.Giá kiệu liên tục giảm, chỉ bằng một nửa so với vụ kiệu Tết năm ngoái, khiến người trồng kiệu ở tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam lo lắng.Báo Anh Ninh Thủ Đô kể chuyện Hà Nội: Mua mì chính có nguồn gốc từ Trung Quốc về, vợ chồng Thảo và Chính đóng gói giả các thương hiệu Ajinomoto và Miwon... để bán cho khách.....Hồi 15h 30 ngày 29-1, các trinh sát Đội 3, Phòng Cảnh sát môi trường (CATP Hà Nội) đã phát hiện và phối hợp với Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội bắt quả tang đối tượng Trịnh Trọng Chính (SN 1962, trú thôn 2, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ) và Trịnh Thị Thảo (SN 1963, vợ Chính) có hành vi buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm (mì chính nhãn hiệu Ajinomoto, Miwon...)Bản tin TTXVN kể: Việt Nam đón hơn 1,43 triệu lượt khách quốc tế tháng đầu năm...Theo số liệu Tổng cục Thống kê cung cấp ngày 29/1 khách quốc tế đến nước ta trong tháng 1/2018 ước tính hơn 1,43 triệu lượt người, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2017.So với tháng 12/2017, khách quốc tế đến nước ta tăng 12,1%, trong đó khách đến từ châu Âu, châu Mỹ, châu Úc tăng mạnh do Việt Kiều về quê ăn Tết Mậu Tuất, đồng thời ở các nước châu Âu, châu Mỹ đang là kỳ nghỉ đông nên nhu cầu đi du lịch nước ngoài của người dân khá lớn.Báo Tiền Phong kể chuyện từ thiện Kon Tum: “Phủ sóng” tủ bánh mì và quầy quần áo miễn phí.Cách giúp đỡ người nghèo bằng việc đặt các tủ bánh mì kèm nước uống miễn phí, quầy quần áo miễn phí trên đường phố đang xuất hiện ngày càng nhiều ở Kon Tum. Bắt đầu từ đường Phan Chu Trinh, sau đó lan ra các đường Trần Hưng Đạo, Phan Đình Phùng, Bà Triệu, Nguyễn Thị Minh Khai, Đào Duy Từ…