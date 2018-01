Tố Cáo Âm Mưu Thâm Độc Nhà Cầm Quyền Đàn Áp Tự Do Tôn Giáo Từ Gốc Rễ

TỐ CÁO ÂM MƯU THÂM ĐỘC CỦA NHÀ CẦM QUYỀN

NHẰM ĐÀN ÁP TỰ DO TÔN GIÁO TỪ GỐC RỄ





Kính thưa các đồng đạo,

Kính thưa bà con trong và ngoài nước,



Từ ngày 26/06/2017 cha chúng tôi, ông Bùi văn Trung và anh/em chúng tôi, ông Bùi văn Thâm bị công an huyện An Phú bắt giữ, các đồng đạo và bà con xa gần có lòng thương, lưu tâm thăm hỏi, chúng tôi rất mang ơn và cảm thấy bớt cô đơn. Nhưng vì ngoài ông Trung và Thâm, mẹ chúng tôi là bà Lê thị Hên cũng như chị/em Bùi thị Bích Tuyền cũng bị khởi tố và quản thúc tại gia, sức khoẻ bà Hên sa sút trầm trọng, lại thêm em Bùi thị Thắm bị công an đánh và bóp cổ phải vào nhà thương, mọi người trong gia đình bị kêu tới kêu lui làm việc với công an, nên gia đình phải dồn hết sức tranh đấu để thăm nuôi người bị bắt, tìm luật sư đòi công lý ..v.v....và lâm vào cảnh khó khăn mọi mặt, tinh thần cũng như vật chất, không còn thời gian, sức lực, để tường thuật đều đặn tình hình cho bà con cô bác.



Nay đã có quyết định là ngày 7/02/2018, bốn người bị khởi tố (ông Trung, bà Hên, Thâm và BíchTuyền) sẽ ra toà cùng các đồng đạo Nguyễn Hoàng Nam và Lê Hồng Hạnh về tội "Gây rối trật tự công cộng"(điều 245) vả tội "Chống người thi hành công vụ"(điều 257)



Việc truy tố hình sự và bắt giữ nói trên xuất phát từ việc chính quyền ngăn cản một số bà con đồng đạo đến tham dự buổi lễ giỗ bà nội chúng tôi ngày 19/04/2017 tại Đạo tràng Út Trung. Trong sự kiện này có 8 đồng đạo bị hành hung có thương tích trong đó có một người bị đánh ngất xỉu 2 lần, 2 người bị thu giữ xe gắn máy, 2 người bị thu giữ giấy tờ xe, và có ít nhất 40 người bị ngăn cản không tới được Đạo Tràng.



Trong những ngày sau còn có những đồng đạo khác (đã tới dự lễ rồi về) đã bị tấn công bởi công an hoặc những người bị tình nghi do công an chỉ huy.

Hôm nay gia đình chúng tôi, đạo tràng Út Trung, thấy phải lên tiếng trình bày rõ ràng những chuyện đã xảy ra, vì thấy đúng là có những sắp xếp rất bài bản của nhà cầm quyền để ngăn chặn phá hoại một buổi lễ giỗ, hoàn toàn chống lại đạo đức dân tộc cũng như cốt lõi lời dạy của Đức Huỳnh giáo Chủ.

Một lễ giỗ cha mẹ ông bà thì gia đình Việt Nam bất kể theo tôn giáo nào cũng đều tổ chức, có chăng khác một chút về hình thức, rồi mời bà con cô bác đến tham dự. Ngày giỗ là ngày thể hiện đạo hiếu đối với tổ tiên.



Còn Phật giáo Hoả Hảo chúng ta thì thêm Đức Thầy đã dạy bản chất là tại gia, nhà nhà đồng tu,

" Mong cho già trẻ gái trai,

Rủ nhau niệm Phật, liên-đài ắt lên"

Rủ nhau niệm Phật, rủ nhau làm việc thiện, ắt là tạo những đạo tràng vậy.

Đó là sức mạnh của PGHH, người tín đồ ở đâu là có đạo ở đó. Phải chăng vì vậy mà bị đàn áp?



Chúng tôi sẽ lần lượt trình bày những bằng chứng là nhà cầm quyền đã cố tình làm những chuyện để người PGHH đau lòng, uất ức, chịu không nổi mà phản ứng với nhà nước bất lương đàn áp tôn giáo, thế là họ có cớ, hô mình chống đối để bắt bỏ tù. Họ kéo lực lượng tới, thuê xã hội đen rầm rầm, đông gấp năm số người muốn đến dự lễ giỗ, rồi ngăn cản không cho người tới dự lễ vào nhà, nhưng lại đổ tội cho mình gây rối trật tự công cộng. Họ đánh mình đổ máu đầu, tét miệng, mình chống cự lại thì họ buộc tội chống người thi hành công vụ.



Chúng tôi cương quyết làm sáng tỏ mọi chuyện để nhà nước thôi đừng ép bức tín đồ PGHH, đừng dùng sức mạnh đàn áp hay bóp méo luật pháp để xuyên tạc, ngăn chận các tín đồ PGHH vững tâm hướng về Đạo, về chính những lời Đức Thầy chúng ta giảng dạy.



Nam mô A Di Đà Phật.

Đạo Tràng Út Trung.

