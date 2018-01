Trump Đọc Diễn Văn Về Tình Trạng Liên Bang: Nước Mỹ Thịnh Vượng, Xây Dựng Và Hợp Tác Thúc Đẩy Thời Điểm Mới Của Người Dân Mỹ

WASHINGTON - Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Ba đã đọc diễn văn về Tình Trạng Liên Bang. Tổng thống đã tìm cách tấn công bằng giọng tích cực và mô tả “Thời Điểm Mới Của Người Mỹ” được đặc trưng bởi thịnh vượng, xây dựng và hợp tác.“Từ trước tới nay chưa có lúc nào tốt đẹp hơn để bắt đầu sống với giấc mơ người Mỹ,” ông Trump phát biểu. “Tôi muốn nói về loại tương lai mà chúng ta sẽ có, và loại đất nước mà chúng ta sẽ là.”Chủ đề chính thức của bài diễn văn là “một nước Mỹ an ninh, vững mạnh và tự hào,” và ông Trump nhắm tới chiến thắng đối với luật cắt giảm thuế mới vừa được thông qua, và đối với sức mạnh tổng thể của nền kinh tế Hoa Kỳ.“Từ khi chúng ta thông qua luật cắt giảm thuế, 3 triệu công nhân đã được tiền thưởng do cắt giảm thuế -- nhiều tới hàng ngàn đô la cho mỗi công nhân,” ông Trump cho biết.Về vấn đề di trú, thông điệp của tổng thống nhấn mạnh đến việc mở vòng tay cùng nhau làm việc của hai đảng Công Hòa và Dân Chủ để bảo vệ công dân Mỹ, thuộc mọi hoàn cảnh, màu da và tín điều.Tuy nhiên, về mậu dịch, tổng thống đưa ra thông điệp cứng rắn: Nước Mỹ trước hết có nghĩa là chấm dứt việc tham gia của Hoa Kỳ vào các hiệp ước đa phương và không công bằng.Tổng thống nói rằng, “Trong khi chúng ta xây dựng nước Mỹ cường thịnh và niềm tự tin ở nội địa, chúng ta cũng phục hồi lại sức mạnh và vị thế quốc tế của chúng ta.”Ông Trump cho biết khủng bố ISIS đã bị đánh bại tại Syria và Iraq và cam kết tiếp tục đánh khủng bố ISIS. Ông cũng hứa bảo vệ nước Mỹ trước mối đe dọa lớn nhất của Bắc Hàn.TT Trump và đệ nhất phu nhân Melania dự định mời hơn 10 khách cùng dự sự kiện đặc biệt tại Điện Capitol, là thông điệp về tình trạng liên bang của lãnh đạo hành pháp – số khách mời này gồm 1 cựu binh tham chiến tại Iraq, thám tử của “cơ quan cưỡng chế luật thuế và di trú - ICE”, kỹ thuật viên phòng cháy từ nam California.Bạch Ốc xác nhận: vợ chồng cảnh sát viên Ryan Holets nhận nuôi con nhỏ của đôi nam nữ yếu bệnh vì nghiện opioid có tên trong danh sách mời này.Khách mời trẻ nhất là Preston Sharp, chàng thanh niên đã cắm cờ và đặt hoa tại hơn 40,000 mộ phần của tử sĩ sau khi viếng mộ ông nội năm 2015.Kỹ thuật viên phòng cháy David Dahlberg đuợc ghi công cứu mạng 62 trẻ em và nhân viên 1 trại hè bị lửa rừng bao vây hồi Tháng 7-2017.Thám tử ICE Celestino “CJ” Martinez có thành tích về giải thể băng đảng MS-13, góp sức trong cuộc điều tra bắt trên 100 tên sau hơn 20 năm phục vụ không quân và không quân của vệ binh quốc gia.Trong khi đó, Dân biểu Joe Kennedy đuợc thủ lãnh phe DC tại Hạ Viện Nancy Pelosi chọn làm tiếng nói của đảng DC về thông điệp tình trạng liên bang đầu tiên của TT Trump – với các nhà lập pháp CH, ông Kennedy này đuợc mô tả như 1 người giàu và nhàm chán, là trống rỗng ngoài tiền bạc và danh tiếng của dòng họ.Ông chú của ông Joe là Ted Kennedy bị dối xử như “trò đuà” khi tranh cử Thượng Viện lần đầu tiên khi là 1 phụ tá biện lý 30 tuổi. Đến luợt ông Joe này tranh cử Hạ Viện lần đầu tiên năm 2012, cũng bị đánh giá tương tự – nhưng, ông tỏ ra không vội trở thành ngôi sao chính trị. Ở tuổi 37, làm việc Hạ Viện từ 5 năm, ông không đuợc biết tiếng nhiều, không có mặt tại cuộc biểu quyết luật thuế khi vợ sinh đưá con thứ nhì.Tuy nhiên, với quyết định chọn lựa của thủ lãnh thiểu số DC Nancy Pelosi, ông Joe III đuợc chú ý hơn, nghĩa là bị xăm xoi nhiều hơn. Ông đang bị nghi vấn về tài sản trị giá ước luợng 18 triệu MK (năm 2015). Qua năm 2016, báo The Boston Globe đưa tin ông làm chủ cổ phần công ty thuốc Gilead Sciences trị giá nửa triệu MK.Nhà báo nhận xét: dân biểu Joe Kennedy III không là bảo thủ về văn hoá trong khi ông Robert Shrum, là cố vấn của cố nghị sĩ Ted Kennedy, muốn thấy ông Joe tạo phân cách với di sản của dòng họ Kennedy – theo ông Shrum, dân biểu Joe nên tự phán đoán. Cũng cố vấn Shrum xác nhận chủ tâm của ông Joe là chính giới DC cần nói tới những điều có thể tái lập liên lạc với số cử tri đã mất năm 2016 trong khi giữ lại số cử tri hậu thuẫn.