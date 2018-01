CSVN Kết Án Khủng Bố 1 Tổ Chức VN Ở Mỹ

“Chính phủ quốc gia Việt Nam Lâm thời” tại Mỹ bị công an CSVN kết án là tổ chức khủng bố, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 30 tháng 1.Bản tin RFA viết rằng, “Bộ Công An Việt Nam vào ngày 30 tháng Một ra thông báo, xác định tổ chức có tên ‘Chính phủ quốc gia Việt Nam Lâm thời’ tại Hoa Kỳ là tổ chức khủng bố.“Theo Bộ Công an Việt Nam thì tổ chức này đã ném bom xăng đốt cháy 320 chiếc xe tại kho giữ xe của công an Thành phố Biên Hòa vào ngày 8/4/2017, ném bom xăng tại sân bay Tân Sơn Nhất, và âm mưu đặt bom một số nơi khác.“Vào tháng 12 năm 2017, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án 15 người bị bắt do cáo buộc có liên quan đến tổ chức nói trên và những hoạt động khủng bố, từ 5 năm đến 16 năm tù giam.“Theo Bộ Công An Việt Nam, tổ chức Chính phủ Quốc gia Lâm thời Việt Nam do 7 người Việt ở hải ngoại đứng đầu là ông Đào Minh Quân (thủ tướng), ông Quách Thế Hùng, bà Kelly Triệu, bà Lisa Phạm, bà Lâm Ái Huệ, ông Lý Hồng Thái và ông Nguyễn Đức Thắng.“Vào ngày 25 tháng 12/2017, bà Lisa Phạm nói với Đài RFA rằng bà không phải là thành viên của tổ chức nói trên.”Bản tin RFA cho biết thêm rằng, “Tại phiên tòa xử 15 người bị cáo buộc khủng bố của tổ chức này cũng vào tháng 12, một số bị cáo không công nhận hành động khủng bố. Trong khi đó người bị án tù nặng nhất 16 năm, là Đặng Hoàn Thiện thì nói rằng mình sẽ tiếp tục đấu tranh nhưng sẽ chọn phương cách khác.Trong khi đó, bản tin của báo Dân Trí hôm Thứ Ba cho biết về 7 nhân vật bị quy án như sau.“Theo đó, đối tượng thứ nhất trong tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" là Đào Minh Quân, bí danh: Minh Quân, Anh Thương (SN 1952, Quê quán: Kỳ Hương, Tam Kỳ, Quảng Nam; chỗ ở hiện nay: PO BOX 2807 ANAHEMIM, CA 92814, Mỹ; Quốc tịch: Mỹ), vai trò trong tổ chức là “Thủ tướng”.“Tháng 8/2017, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, truy nã Đào Minh Quân về tội “Khủng bố chống chính quyền nhân dân” theo Điều 84 BLHS Việt Nam.“Đối tượng thứ 2 là Kelly Triệu Thanh Hoa, bí danh Kelly Triệu (SN 1968, chỗ ở hiện nay: Mỹ, Quốc tịch: Mỹ), vai trò trong tổ chức mang cấp bậc “chuẩn tướng”, chức vụ “phụ trách thanh niên”.“Đối tượng thứ 3 là, Lâm Ái Huệ, bí danh Lâm Kim Huệ (SN 1968, chỗ ở hiện nay: Canada, Quốc tịch: Canada), vai trò trong tổ chức mang cấp bậc “chuẩn tướng”, chức vụ “Thứ trưởng Bộ tài chính”.“Đối tượng thứ 4 là Phạm Thị Anh Đào, bí danh: Lisa Phạm (SN 1979, chỗ ở hiện nay: 614 Progressive Way, Denmark, South California 29042, Mỹ, Quốc tịch: Mỹ), là thành viên trong tổ chức, có nhiệm vụ kích động khủng bố, phá hoại manh động chống phá Việt Nam.“Tháng 8/2017, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, truy nã Phạm Lisa về tội “Khủng bố chống chính quyền nhân dân” theo Điều 84 BLHS Việt Nam.“Đối tượng thứ 5 là Lý Hồng Thái, tên khác là Nguyễn Minh Chánh (SN 1952, Quê quán Hà Nội, chỗ ở hiện nay Mỹ, Quốc tịch: Mỹ). Trong tổ chức, đối tượng mang cấp bậc “trung tướng”, chức vụ “Tổng cục trưởng tổng cục võ học”, “Tổng tham mưu phó Quân lực quốc gia VNCH”.“Đối tượng thứ 6 là Nguyễn Đức Thắng (SN 1930, chỗ ở hiện nay Mỹ, Quốc tịch: Mỹ), cấp bậc “chuẩn tướng”, chức vụ “Chánh văn phòng Thủ tướng”.“Thứ 7 là đối tượng Quách Thế Hùng, bí danh: Lê Nguyễn Bình (SN 1948, quê quán ở thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương, chỗ ở hiện nay: 5386 Somerset St, Los Angeles, California 90032, Mỹ, Quốc tịch Mỹ), vai trò trong tổ chức là “Tổng cục trưởng Tổng cục Quân Huấn”, “Tổng tham mưu phó Quân lực Việt Nam cộng hòa”, cấp bậc “đại tướng”.