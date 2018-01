Human Rights Watch Đòi VN Thả Tù

Tổ Chức Human Rights Watch hôm Thứ Ba đã lên tiếng kêu gọi chính quyền CSVN trả tự do cho các nhà đấu tranh dân chủ và nhân quyền trong nước gồm Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển và Trần Hoàng Phúc, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 30 tháng 1.Bản tin VOA viết như sau.“Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 30/1 kêu gọi chính phủ Việt Nam hủy bỏ cáo buộc và trả tự do cho các nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển và Trần Hoàng Phúc, một ngày trước khi họ bị đưa ra xét xử tại Hà Nội.“Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đưa ra lời kêu gọi này giữa lúc có nhiều đợt đàn áp lan rộng khi Đảng Cộng sản gia tăng quyền lực. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Châu Á của tổ chức này nói dù bị đàn áp mạnh, tinh thần của các nhà hoạt động nhìn chung vẫn kiên cường:““Các nhà hoạt động Việt Nam rất cương quyết và can đảm. Họ tiếp tục tranh đấu, và quyết tâm theo con đường của mình, cố gắng vượt qua mọi thách thức, cùng cất tiếng nói yêu cầu chính quyền tôn trọng quyền con người và cải cảch đất nước.”“Ông Brad Adams, Giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói trong một tuyên bố hôm 30/1: “Trần Hoàng Phúc, Vũ Quang Thuận và Nguyễn Văn Điển là ba người trong hàng ngũ đang lớn mạnh của các nhà hoạt động và blogger sử dụng internet để thúc đẩy nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam. Việc bắt bớ và bỏ tù những người bất đồng chính kiến không ngăn cản được ngày càng có nhiều người Việt Nam lên tiếng.”“Bản tin VOA Cho biết thêm rằng, “Ông Thuận và ông Điển bị bắt từ tháng Ba năm 2017, còn Phúc bị bắt hồi tháng Sáu năm 2017 vì đăng tải tài liệu phê phán chính phủ trên mạng internet, và họ đều bị cáo buộc tội “tuyên truyền chống nhà nước.”“Dự kiến, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xét xử ba nhà hoạt động vào ngày 31/1/ 2018.“Trần Hoàng Phúc, 23 tuổi, là sinh viên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh và là thành viên của Sáng kiến Thủ lĩnh Trẻ Đông Nam Á (YSEALI). Anh bắt đầu tham gia các hoạt động xã hội trong mấy năm gần đây, như cứu trợ nạn nhân bão lụt ở miền trung và tham gia các hoạt động ủng hộ nhân quyền.”