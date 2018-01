Nuốt Trứng, Bò Khô, Rượu Bia, Hyundai, Dự Án Ma

Xuân NiệmHóa ra, ăn trứng vịt lộn cũng cần có nghệ thuật. Dân VN ăn quen rồi, nên không biết đó là nghệ thuật. Nhưng ngoại kiều thì, sơ xuât nuốt trứng, mới biết là ăn cũng cần học.Báo Tuổi Trẻ kể chuyện Đà Nẵng: Người nước ngoài nhập viện vì nuốt trứng vịt lộn…Sáng 30-1, bác sĩ Huỳnh Anh, trưởng Khoa Tai mũi họng, Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết đơn vị vừa nội soi thành công một trường hợp người nước ngoài nuốt cả quả trứng vịt lộn và bị mắc ở cổ phải nhập viện cấp cứu.Báo Thanh Niên kể chuyện bò khô: Chiều 29.1, ông Trần Ngọc Tụ, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, cho biết cơ quan chức năng đang truy tìm nguồn gốc sản phẩm thịt bò khô không nhãn mác bị nghi là tác nhân khiến một bệnh nhi phải nhập viện trong tình trạng tan máu cấp tính vì nhiễm độc.Nhậu, nhậu tưng bừng… Báo SGGP kể: 40% nạn nhân tai nạn giao thông liên quan đến rượu, bia.Ngày 29-1, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia và Hiệp hội Các doanh nghiệp rượu châu Á - Thái Bình Dương (APIWSA) đã ký kết chương trình hợp tác thực hiện chuỗi hoạt động “Uống có trách nhiệm và an toàn giao thông năm 2018”.Tại lễ ký kết, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia cho biết, theo Tổ chức Y tế thế gới (WHO), có ít nhất 40% số nạn nhân tai nạn giao thông là do người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn gây ra.VOV kể chuyện Cần Thơ: Hyundai tài trợ 1 triệu USD xây trung tâm chăm sóc phụ nữ và trẻ em.Trung tâm sẽ tiếp nhận, chăm sóc và giúp những phụ nữ, trẻ em hồi hương có định hướng nghề nghiệp ổn định để có thể bắt đầu cuộc sống mới.Cuối tuần qua, đại diện Tập đoàn Ô tô Hyundai, Hyundai Thành Công cùng lãnh đạo tỉnh Cần Thơ đã chính thức Khánh thành Trung tâm Việt – Hàn chung tay chăm sóc dành cho những phụ nữ và trẻ em hồi hương trong các gia đình đa văn hóa Việt - Hàn....Theo một thống kê gần đây, số cuộc hôn nhân gia đình Việt – Hàn là 87.000, tuy nhiên số vụ ly hôn rất cao, lên tới hơn 16.000. Con số này có nghĩa là cứ 5 cuộc hôn nhân Việt – Hàn thì có 1 cuộc ly hôn. Ngoài ra, cứ 6 phụ nữ Việt lấy chồng Hàn Quốc thì có 1 phụ nữ thuộc Cần Thơ.Bản tin VTC kể chuyện Nghệ An: Chủ tịch xã gom 659 bìa đất của dân rồi cho 'bay theo dự án ma'…Một chủ tịch xã ở Nghệ An gom hàng trăm bìa đất lâm nghiệp của người dân để làm dự án hỗ trợ trồng và bảo vệ rừng, nhưng hàng chục năm nay bìa đất vẫn đang "bay theo dự án ma".Báo Người Đưa Tin kể chuyện xứ Quảng: Nhiều ngày qua, người dân Quảng Ngãi đang bàn tán xôn xao về sự việc ông Lê Thanh Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ tát nhân viên tại cơ quan. Không những vậy, vị này còn bị tố có những lời lẽ xúc phạm, bỏ lại nhân viên trong lúc đi công tác.Ông Võ Thái Nguyên - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết, đã nhận được văn bản báo cáo của Huyện ủy Đức Phổ về vụ việc trên.Báo Hà Nội Mới kể chuyện kinh doanh: 40% shop không tăng trưởng doanh thu trong năm 2017?Gần 70% các shop có mức doanh thu dưới 500 triệu đồng chia sẻ không tăng trưởng hoặc tệ hơn năm ngoái, theo nền tảng bán hàng đa kênh Bizweb.vn.Báo Kiến Thức ghi lời PGS.TS Vũ Quang Thọ, Viện trưởng Viện Công nhân Công đoàn, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam nói về thưởng Tết, rằng ... cá biệt có những trường hợp doanh nghiệp thưởng thuốc trừ sâu, phân bón... sản phẩm của doanh nghiệp cho người lao động… việc chênh lệch tiền thưởng giữa các doanh nghiệp cũng là chuyện tất yếu. Doanh nghiệp làm ăn thăng tiến thì lương, thưởng sẽ đều đặn và cao hơn. Ngược lại, cũng có những doanh nghiệp làm ăn kém, thậm chí thua lỗ, nên người lao động cũng phải chấp nhận mức thưởng Tết thấp, thậm chí là không có.Báo Giáo Dục kể: Cả nghìn giáo viên bị nợ lương, Hải Dương thuê bên ngoài vào dạy làm gì?Gần một nghìn hai trăm giáo viên tỉnh Hải Dương không được trả lương, lay lắt bám trụ với nghề. Năm học 2017-2018 nguy cơ khoảng 4 nghìn giáo viên mất việc. Ông Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương cho biết, toàn tỉnh có 4.056 giáo viên hợp đồng ở tất cả các cấp học, trong đó có 1.191 giáo viên hợp đồng đã 3 tháng nay không nhận được lương, có 61 giáo viên xin nghỉ việc....Thế nhưng, tỉnh Hải Dương đã cấp phép cho 8 trung tâm vào trường học dạy kĩ năng sống. Trường có 10 lớp bố trí 1 người dạy, trường 20 lớp bố trí 2 người dạy…Mỗi học sinh một tháng đóng 50.000 đồng.