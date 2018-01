Thủ Tướng Modi Chuyển Hướng Ưu Tiên Ngoại Giao Của Ấn

NEW DEHLI - Ngoại giao kinh tế của Ấn Độ tái xuất hiện tại diễn đàn kinh tế thế giới Davos và hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Ấn họp tại thủ đô Nee Dehli hôm Thứ Năm tuần qua – Thủ Tướng Narendra Modi cầm cờ dẫn đầu tại 2 nơi này, báo hiệu chuyển hướng về các mục tiêu ngoại giao ưu tiên của nước lớn nam Á.Các phát biểu của nhà lãnh đạo Ấn Độ xoay quanh 2 đề tài lớn : chống khuynh hướng bảo hộ mậu dịch và hạn chế biến đổi khí hậu bằng nỗ lực quốc tế.Khảo sát mới của Gallup xác nhận Ấn Độ và Đức mất niềm tin với Washington trong những vấn đề toàn cầu. Tại Beijing, phát ngôn viên cùa Bộ ngoại giao Trung Cộng nhanh chóng lên tiếng tán đồng lập trường về toàn cầu hoá của New Dehli.Động lực chính trong các tuyên bố của Thủ Tướng Modi là kinh tế Ấn Độ tăng trưởng mạnh gấp 6 lần so với khi Thủ Tướng Ấn Độ dự diễn đàn Davos kỳ truớc, từ 2 thập niên qua. Các tuyên bố của Thủ Tướng Modi không là khẳng quyết về “Đông Tiến” hay liên kết với Mỹ,Nhật, Australia thành Bộ Tứ, nhưng nhắc lại chủ trương về tính trung lập của ASEAN, ủng hộ sự thực hành tuyên bố về luật ứng xử tại Biển Đông. Giờ đây, Ấn Độ trở thành thị trường hấp dẫn thu hút đầu tư ngoại quốc.Giới phân tích dự báo Ấn Độ là thị trường lớn hạng 5 thế giới vào thời điểm 2025.