Bắc Hàn Sẽ Thưởng Đấu Thủ Có Huy Chương 1 Nhà, 1 Xe Mercedes

Tính đến tháng 01/2018, Xbox One của Microsoft vẫn bị đánh giá là kém hơn rất nhiều so với PlayStation 4 của Sony. Dù không có số liệu chính xác, nhưng các chuyên gia phân tích ước tính doanh số Xbox One là khoảng 35 triệu máy, còn PS 4 là hơn 73 triệu máy.