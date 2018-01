Philippines: Chính Sách “Tình Trạng Khẩn Cấp” Bị Phản Đối

MANILA - Thành phố Marawi đã im tiếng súng từ hơn 2 tháng, công luận Philippines ngày càng tỏ ra bất bình với tình trạng luật khẩn cấp của TT Duterte như là lợi dụng danh nghĩa là nhu cầu an ninh – hồi Tháng 5-2017, chính quyền Duterte ban hành tình trạng khẩn cấp tại đảo Mindanao sau khi loạn quân Hồi Giáo nổi lên chiếm Marawi, buộc hàng trăm ngàn dân di tản, 1100 người thiệt mạng (gồm đa số là loạn quân).Luật khẩn cấp gia hạn lần đầu đã mãn hạn cuối năm 2017 đã lại đuợc gia hạn qua năm 2018.Không rõ luật khẩn cấp đóng vai trò gì khi Marawi đã hoàn toàn giải phóng - TT Duterte nại lý do là nguy cơ khủng bố quốc tế, và Hồi Giáo cực đoan, như các viên chức kể tên các nhóm vũ trang như Abu Sayyaf, Bangsamoro Islamic Freedom Fighters và Turaife Group. 1 số phân tích gia phỏng đoán thành phố Cotabato (cũng tại đảo Mindanao) sẽ là mục tiêu kế tiếp.Ngoài ra, loạn quân CS (New People’s Army - NPA) dọa tăng hoạt động.Nhưng, tỉ lệ cử tri hậu thuẫn TT Duterte đã giảm nhiều – tại thủ đô Manila, 67% không tán đồng.Tại Mindanao, thành phần không tán đồng chiếm 62%.Đa số dân tin rằng quân chính phủ có thể đánh dẹp tàn quân Hồi Giáo mà không cần dùng luật khẩn cấp giới hạn các quyền của công dân.Giới quan sát nghĩ rằng người dân Philippines chưa quên những hành ảnh xấu về nhà độc tài Ferdinand Marcos mà TT Duterte ngưõng mộ, thậm chí cho phép lễ an táng như là anh hùng.Mặt khác, luật gia nhắc lại: hiến pháp chỉ cho phép ban hành luật khẩn cấp khi thực sự có bạo loạn và khi hoạt động của chính quyền dân sự bị đe dọa.