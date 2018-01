Phó Giám Đốc FBI Bị Ép Ra Đi Vì Vợ Hoạt Động Cho Dân Chủ

WASHINGTON - NBC News cho hay : ông Andrew McCabe từ chức phó giám đốc FBI vì áp lực từ TT Trump, dẫn các nguồn tin thông thạo.Ông McCabe vẫn còn tên trong sổ luơng cho tới khi nghỉ hưu với phúc lợi toàn phần từ giữa Tháng 3.Một nguồn tin mô tả quyết định của ông McCabe là “bước sang bên lề”.Báo Washington Post đưa tin hồi đầu tháng này: sau khi cách chức giám đốc James Comey, ông Trump hỏi ông McCabe “đã bỏ phiếu cho ứng viên nào trong cuộc tuyển cử Tháng 11-2016”.Theo The Post các viên chức nhận thấy ông Trump bất bình về việc vợ ông McCabe (là đảng ciên DC) nhận đuợc tài trợ tranh cử hàng trăm ngàn MK từ 1 ủy ban hành động chính trị thân Clinton.Ông McCabe phục vụ FBI từ 1996. Khi đuợc hỏi có hay tin phó giám đốc McCabe thôi việc, TT Trump không trả lời.* Nghị Sĩ Manchin “Ý Định Sa Thải CTV Mueller Của TT Trump Là Cách Nói Của Dân New York”WASHINTON - Ông Joe Manchin, nghị sĩ DC của New York, nói : không nên coi là nghiêm chỉnh tin về ý định sa thải công tố viên đặc biệt Robert Mueller của TT Trump – trong chương trình “Meet the Press” của NBC News, ông Manchin nói “Đó là cách nói của New York - ngôn ngữ New York khác với đa số.Có tin ông Trump định cách chức ông Mueller hồi Tháng 6-2017 và phải thôi khi cố vấn McGahn dọa từ chức.Ông Manchin là 1 nghị sĩ DC đuợc biết với lập trường ôn hoà sẽ tái tranh cử năm nay – ông Manchin nhận thấy ông Trump là doanh nhân New York phải xoay trở vất vả để điều chỉnh cho thích hợp với vai trò lãnh đạo Bạch Ôc.