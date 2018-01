Hội Tương Trợ VN Pierce County Tổ Chức Đại Hội Thường Niên 2017 Và Đón Mừng Xuân Mới Năm 2018

Trong Đaị hội. (Ảnh/Đặng Công Minh)Tacoma/WA.- Lúc 10 sáng Thứ Bảy ngày 27 tháng 1 năm 2018, Hội Tương Trợ VN đã tổ chức Đại hội Thường niên tại trường Blix Elementary School số 1302 E 38Th St Tacoma, WA 98404.Thành phần tham dự khoảng 300 người gồm có quý quan khách, quý hội viên cùng gia đình và quý đồng hương.. Về cơ quan truyền thông báo chí có Viêt Báo Miền Nam và Người Việt Ngày Naỵ.Sau phần chào cờ và một phút mặc niệm theo nghi thức buổi lễ do Hội Phụ Nữ Mê Linh và Hội Thánh Tin Lành Tacoma đảm trách.Mở đầu chương trình, Ông Huỳnh Tấn Tâm, Hội Trưởng Hội Tương Trợ đọc diễn văn khai mạc và diễn trình đầy đủ về ý nghĩa buổi lễ đồng thời có đôi lời cám ơn quý quan khách hiện diên.Nổi bật là phần chiếu live Show như thông lệ hàng năm để mọi người hiện diên có thể lắng tâm đôi phút tưởng niêm đến những hội viên thân thương của mình đã không may quá vãng trong năm qua.Tiếp theo đại diện Nha Học chánh Tacoma và đại diên Công Ty Mountain View lần lượt lên phát biểu cảm tưởng và đôi lời chúc tết đến tất cả quý vị quan khách có mặt trong Hội trường.Mục tiêu chính của Đại hội là thời gian sôi nổi bầu lại Ban điều hành diều hành mới nhiêm kỳ 2018-2022 để tuyển chọn những thành viên tích cực, có khả năng và tinh thần thiện nguyện hầu tiếp tục phục vụ và duy trì vững chắc mục đích của Hội trong công tác hữu ích và cao cả này.Phần cuối của chương trình là để mọi người có cơ hội hội tụ ,gặp gỡ lại nhau để có thể cùng nhau được hàn huyên tâm sự, thăm hỏi nhau và chúc tụng nhau những lời chúc an lành và tốt đẹp nhất đón mừng xuân mới.Chương trình đón mừng xuân Mâu Tý được diễn ra với phần chúc thọ quý cụ cao niên và Ban tổ chức cũng không quên bao lì xì mừng tuổi cho các em thiếu nhi và sôi nổi nhất là phần bốc thăm trúng số để mọi người có cơ hội được trúng thưởng may mắn bất ngờ lấy hên đầu năm.Xen kẽ chương trình là phần văn nghệ mừng xuân tự biên tự diễn do Hội Tương trợ đảm trách. Ban văn nghệ đồng ca bản “Ly rượu mừng” nổi tiếng và tràn đầy ý nghiã về ngày đón mùa xuân mới của Nhạc Sĩ Phạm Đình Chương.vang dội cả hội trường khiến không khí buổi Đại Hội tăng thêm phần vui tươi và sống động.Tiếng nhạc vừa dứt, mọi người hiện diện vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt và tâm trạng được cảm nhận rất sung sướng như đang tân hưởng một mùa Xuân tự do lưu vong ỏ hải ngoại nhưng cũng không khỏi ước vọng sẽ vui hưởng được một mùa Xuân tự do ngay trên chính quê hương thân yêu của mình khi đất nước không còn Cộng Sản.Đại Hội thường niên và mừng Xuân Mậu Tuất 2018 thành công tốt đẹp sau khi đã bầu hoàn tất các thành viên trong Ban Điều hành mới 2018-2022 để tiếp tục điều hành và phát huy Hội trong năm tới , sau đó mọi người hoan hỷ ra về sau khi được thưởng thức bữa ăn thịnh soạn đâm đà hương vị quê hương Việt Nam như bánh tét, Paté chaud, chả giò ..v v. do Ban Tổ chức khoản đãi.Tường trình từ Tacoma.-Ảnh/Đăng Công Minh