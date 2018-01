Hành Hương Tích Lan: Con Khỉ Thành Kandy

Con Khỉ Thành Kandy - Tích Lan. Và Tháp Vàng Xá Lợi Phật trong Hồ Kandy.Đường BìnhKandy là một thành phố cổ, là nơi có chiếc răng xá lợi Phật an vị trong một cái tháp vàng tôn thờ tại chùa Kandy. Chùa nằm trong cung điện hoàng gia của cựu Vương quốc Kandy, đây là ngôi đại già lam được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, là thành phố hành hương rất nổi tiếng của Phật giáo. Mổi năm có triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới đến viếng.Đoàn hành hương rời thủ đô Colombo xe chạy lên hướng đông bắc khoảng trăm cây số thì đến Kandy. Kandy là thành phố núi, có đồi dốc, có nhiều cây xanh và Khỉ. Một cái hồ thật lớn nằm giửa thành phố, mặt hồ phẳng lặng đẹp như tấm gương. Đến khách sạn Kandy lấy phòng xong tôi vội vàng lên phòng cất hành lý rồi đi ăn. Tôi mở cửa phòng chợt thấy màn cũa sổ mở toang, ngay giửa cửa sổ là tấm bản màu trắng có hình hai con khỉ màu đen, dụi con mắt nhìn cho kỷ thì thấy hình một con khỉ chỉ ngón tay lên hàng chử Beware of Monkeys (Coi Chừng Khỉ), con thứ hai thì một tay bịt mắt tay kia chỉ xuống hàng dưới Keep All Doors Locked (Khóa Hết Cửa Lại). Một nhân viên của khách sạn cho biết chúng tôi phải treo bảng cảnh cáo này là vì ở đây KHỈ ăn trọm dồ là một vấn nạn không phải chỉ có trong khách sạn này mà là một vấn nạn của cả thành phố Kandy rộng lớn. Phần lớn khách hay mở cửa phòng cho mát rồi đi ngủ hoạc đống cửa mà không khóa chốt, đó là lúc mấy chú khỉ lén mở của vào ăn cắp đồ. Ông nhắc chúng tôi KHÓA HẾT CỬA trước khi ra ngoài thăm viếng Tháp Vàng Xá Lợi Phật trong Hồ KandyĐường Bình